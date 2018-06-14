14 Haziran 2018 Perşembe1 Şevval 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Tesettürlü Hanımlar

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M. Şevket Eygi

TESETTÜRLÜ, dindar hanım ve kızların sokakta, caddede, meydanda, açık mekânlarda gülmesi, gülümsemesi, hele kahkaha atması çok ayıptır, İslam görgüsüne aykırıdır. 
***
Dindar üniversiteli kızların erkek kadın karışık oturulan kahvehanelere, çayhanelere gidip oralarda herkesin arasında çay kahve meşrubat içip, bazısının nargile tokurdatması çok ayıptır.
***
Görgülü dindar hanımlar ve kızlar açık yerlerde cep telefonu ile konuşmazlar. Hele sokakta yürürken…
***
İslam flörte izin vermez.
***
İslam ahlakı ve görgüsü ile Dönme ahlak ve görgüsü arasında uçurumlar vardır.
***
Kibar ve görgülü bir Müslüman, masa rezervasyonu olmayan basit bir halk/esnaf lokantasına gittiğinde, boş sandalye olan masaya oturmadan önce, o masadakilere selam verir, “Afiyet olsun, oturabilir miyim?” diye sorar, izin ister.
***
Terbiyeli ve görgülü Müslüman ziyafetlerde, açık büfelerde deliler gibi tıkınmaz, ölçülü, makul ve dengeli hareket eder.
***
Vasıflı Müslüman’ın cebinde faydalı küçük bir kitap bulunur. Toplu taşıma vasıtalarında (Çok sıkışıklık yoksa) onu okur.
***
Marka fetişizmi vasıflı ve olgun Müslüman’a yakışmaz. Pahalı kravatının rüzgârla ters dönmesinden çok hoşlanan kişi, vasıflı ve görgülü bir Müslüman değildir.
***
Vasıflı Müslüman’ın cebinde güzel bir dolmakalem ve yine güzel bir defter bulunur.
***
Kültürlü Müslüman’ın el yazısı cahil yazısı olmaz.
***
Vasıflı Müslüman siyasî vazifeleri olduğunu bilir ama o politika holiganlığı yapmaz.
***
Vasıflı Müslüman bilmediği konuları bildiğini iddia etmez; ettiği takdirde, vasıflı olmaktan çıkar.
***
Vasıflı ve olgun Müslüman beş vakit namaz kılar. İslamî ölçütlere göre namazsızlıkla vasıf ve kemal bir arada olmaz.
***
Geliri, serveti müsait olan her kültürlü Müslüman’ın salonunda orijinal hatlı ve tezhipli bir Hilye-i şerif levhası bulunur. (Çok kaliteli olmaz ama iki bin liraya büyük boy, yazısı ve süslemesi orijinal bir Hilye edinilebilir.)
***
Vasıflı ve kültürlü Müslüman her gün faydalı kitaplar ve yazılar okur.
***
Vasıflı Müslüman, her işinde âdil ve insaflıdır.
***
Vasıflı beş Müslüman, üç kişilik yemekle doyar. Vasıfsız üç Müslüman, beş kişilik yemekle doymaz.
***
Vasıflı Müslüman hem savcılık, hem hâkimlik, hem cellâtlık yapmaz.
***
Vasıflı Müslüman parayı pis ve kirli görür. Para işi yaptıktan sonra elini yıkar.
***
Vasıflı Müslüman, Allah’ın kendisine ihsan ettiği nimetleri paylaşır.
***
Vasıflı Müslüman farz namazları, şer’î bir mazereti yoksa cemaatle kılar. Şer’î olmayan şeytanî mazeretlerle cemaati terk etmez.
***
Vasıflı Müslüman, zengin de olsa orta halli yaşar. Çok vasıflı ise, fakirane yaşar.
***
Vasıflı Müslüman zevzeklik, gevezelik, gıybet, iftira etmez; başkalarının gizli ayıp ve günahlarını araştırmaz. Öğrenecek olursa gizler, saklar.
***
Vasıflı Müslüman zamanın meşru İmamına biatli ve itaatlidir.
***
Vasıflı Müslüman, riyasete talip olmaz. Talip değil matlub (istenen) olursa, ehliyeti yoksa yine kabul etmez. O, riyasetin ateşten bir gömlek olduğunu bilir.
***
Vasıflı Müslüman, insanı gurur ve kibre götüren; tantanadan, şatafattan, ihtişamdan, debdebeden, âlâyişten, davul zurnadan, lüksten hoşlanmaz.
***
Nefsi, emmâre derekesinden olan hiçbir kimse vasıflı ve olgun Müslüman olamaz.
***
Vasıflı ve olgun Müslüman kendini övmez, nefsini tebrie etmez (aklamaz). 
***
Vasıflı Müslüman safları yara yara, insanları çiğneye çiğneye, eze eze, yıka döke ön safa geçmez.
***
Vasıflı Müslüman gönül yıkmaz. Gönlün, kıblegâh-ı Kibriya olduğunu bilir.
***
Havf ve reca arasında bulunmayan kimse olgun olamaz.
***
Vasıflı ve olgun olmak için zülcenaheyn olmak gerekir. İki kanadı olmayan uçamaz.
***
Vasıflı ve olgun Müslüman olmak için Kur’an, Sünnet, Fırka-i Nâciye ve Cemaat dairesi içinde bulunmak gerekir.
***
Kindar kişinin dini yoktur.
***
Çile çekmeden kemal edinilemez.
***
Akıl yeterli değildir, akl-ı selim sahibi olması gerekir.
***
Din ayrı dünya ayrıdır diyen, değil dindar olmak, dinden çıkar.
***
Bir aça yapılabilecek en büyük hizmet ve yardım, ona bir tabak balık yemeği yedirmek değil, balık tutmasını öğretmektir.
***
Tabağında yemek, sofrada parça ekmek bırakıp, bunların çöpe atılmasına sebep olan kişi asla olgun ve vasıflı Müslüman olamaz.
***
Allah’tan korkmayan, kullardan hayâ etmeyen kişiden kaç.
***
Lüks pahalı ayakkabısıyla övünen kişi, dıştan kibar görünse de ayak takımından biridir. 
***
Hastalarına, müşteri gözüyle bakan Müslüman doktor tıp etiğini çiğnemiştir.
***
İç barışını ve sosyal uzlaşısını yitirmiş bir toplum çok hastadır ve batışa, yıkılışa doğru gitmektedir.
***
Kötü düzenlerin haram nimetlerine aç kurtlar gibi saldıran din sömürücüleri, yiyiciler, hortumlayıcılar, şayet Müslüman iseler vasıflı Müslüman değil, kalitesiz alçak Müslüman’dır.
***
Eski sâlih dindar Müslümanlar bizleri görseler bunlar nasıl Müslüman derlerdi.
***
Müslümanlar, bugünkü kopukluğu ve parçalanmışlığı giderip, başında mü’minlerin kendisine biat ve itaat ettiği râşid bir İmam bulunan tek bir Ümmet haline gelmezlerse kurtulamazlar.
***
Siyonistler, protesto ile miting ile ıslah olmazlar. Onlar kuvvetten anlar. İslam dünyasında bu yok. Kuvvet birlikten doğar, birlik yoksa kuvvet de yoktur.
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Bendeniz o muhterem zatın fikirlerini, görüşlerini, siyasetini, ahlakını, karakterini biliyorum. Bugün, onun yolundan gittiğini, onun hizmetini sürdürdüğünü iddia edenlerin çoğu onun yolunda değildir. O bir vadidedir, onlar bambaşka bir vadide.
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O adamda tavuk aklı kadar akıl ve tedbir yoktur. Ortadoğu’yu nükleer, biyolojik, kimyasal silahların kasıp kavuracağını, her şeyin altüst olacağını tahmin ediyor ama kendisine hiçbir şey olmayacağını sanıyor.
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Salihlefâsık arasındaki farklardan biri: Salih az yemekle doyar, fasık çok yemekle doymaz.
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Usul-i fıkıh dersleri alan, tefsir okuyan üniversiteli Müslüman bir genci, kendisinden izin alarak imtihan ettim. Osmanlı okullarında okutulan ve öğretilen en basit ilmihal bilgilerini bile bilmiyordu.
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O ihtiyar muhterem zata eziyet edenler, yaptıkları kötülüğün cezasını er veya geç çekeceklerdir.
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Aşırı müstehcen yayın yapan fitneci fesatçı Şeriat düşmanı; dinsiz, fasık, facir, densiz medya organında, bugün mübarek cumadır, ne gibi dualar yapmalı başlığını gördüm. 
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Kötü din okullarında iyi ve vasıflı dindar yetişmez, hele din hocası hiç yetişmez. Nadiren birkaç kişi yetişse de o istisnalar kuralı bozmaz.
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SORU: Ehliyetli, liyakatli, muhlis (ihlâslı), zülcenaheyn bir hocadan ihlâs dersleri alıyor musunuz? İHYÂ’nın ihlâs bölümünü okudunuz mu?

 

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