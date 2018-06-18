18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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'Varlık Barışı' dev bir adım

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Yiğit Bulut

VARLIK BARIŞI ÇAĞRIMI YENİLEMEK VE 31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK “0” VERGİLENDİRME İLE KATILIMI KAÇIRMAYIN NOKTASININ ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM... 

BİLDİĞİNİZ GİBİ; kısa bir süre önce çok önemli bir adım atıldı ve VARLIK BARIŞI düzenlemesi yapılarak, iç-dış ayrımı konmaksızın bütün varlıkların sisteme dahil olmasının yolu açıldı... 

Sevgili dostlar, basında çıkan haberlere bakınca çıkan düzenlemenin iyi anlaşılmadığını düşünüyor ve özellikle bazı noktaların altını çizmek istiyorum. Haberler genelde "yurtdışından gelen para" olarak yazılıyor ve yapılan yorumlar genelde yurtdışı odaklı. ASLINDA YAPILAN DÜZENLEMEDE YURTDIŞI DİYE BİR VURGU YOK. YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞINDAN GETİRİLEN BÜTÜN VARLIKLAR 31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR "0" VERGİLENDİRME İLE 31 ARALIK TARİHİNE KADAR İSE %2 VERGİLENDİRME İLE BANKALARA KONABİLİR... 

Sevgili dostlar, felaket tellallarına asla kulak vermeyin! SEÇİM SONRASINDA TÜRKİYE'ye para girişi çok hızlanacak ve özellikle sermaye piyasalarına büyük yabancı fon girişleri olacak. ÖNÜMÜZDE YENİ BİR PİYASA TRENDİ OLUŞUMU VAR VE BU OLUŞUM ÖNCESİ VARLIK BARIŞI İLE yeni bir adım atmak, GETİRİSİZ kalan varlıklarınızın sisteme girerek getiri sağlar hale gelmesi mümkün... 

Sonuç: ATILAN ADIM ÇOK ÖNEMLİ MUTLAKA YARARLANIN! YURTDIŞINDAKİ BANKALARINA PARA GİTSİN DİYE İÇERİDE-DIŞARIDA FELAKET PAZARLAYANLARA VE FELAKET SENARYOLARINDAN KENDİLERİNE SİYASİ RANT ÇIKARMAYA UĞRAŞANLARA KULAK VERMEYİN! KENDİ ÜLKELERİNE ZARAR VERENLERİ TARİH AFFETMEYECEK!  

Son söz: Türkiye en az 12 yıl sürecek yeni bir büyüme kanalına giriyor ve seçim sonrası piyasaları yeni bir olumlu trend bekliyor... GELİŞMELERİ LÜTFEN DOĞRU OKUYALIM VE VARLIK BARIŞINDAN YARARLANARAK SİSTEME DAHİL OLARAK, OLUMLU TRENDLERİ YAKALAYALIM...2003 YILINDA BORSA ENDEKSİ 10,000’LERDE İKEN “FELAKET PAZARLAYANLARA” İNANMAYIP SERMAYE PİYASALARINA YATIRIM YAPANLAR 120,000’LERİ GÖRDÜLER, AYNI ŞEKİLDE GSMN 250 MİLYAR DOLAR CİVARINDAYKEN “KAÇIN” DİYENLERE İNANMAYANLAR 1 TRİLYON DOLAR SINIRINA DAYANAN GSMH İLE DOLAR BAZINDA CİDDİ BÜYÜME YAKALADILAR! ŞİMDİ YENİ BİR BÜYÜME GELİYOR, BUNU LÜTFEN KAÇIRMAYIN! 

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