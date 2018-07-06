Türk şirketlerinin piyasa değerleri

Yiğit Bulut / Star

Bir sözde ekonomi kanalında piyasalar hakkında sürekli yorumlar yapılıyor… Sözde bahsedilen genel dinamiğin adı ekonomi fakat konuşulan sadece döviz-faiz-sermaye piyasası… PEKİ ÜRETİM? PEKİ REEL EKONOMİK DETAYLAR? PEKİ VİZYON? Onlardan bahseden yok! SON DERECE SIĞ BİR BAKIŞ AÇISI VE ÇOĞU “SADECE FAİZİ DAHA ARTTIRIN” diye tempo tutan tipler…

Sevgili dostlar, bu tipleri sizin takdirinize sunuyor ve “Türkiye’ye neden para girsin-girmez” propagandası yapan bu elemanlara tek bir soru sormak istiyorum; SERMAYE PİYASASINDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİNE ALTIN VE/VEYA DOLAR BAZINDA BAKTINIZ MI? Eğer baksaydınız veya bakabilmeyi bilseydiniz, altın ve dolar bazında şirketlerin ne kadar düşük fiyatlardan işlem gördüğünü idrak edebilirdiniz! Belki de görüyorsunuz ama söylemek işinize gelmiyor!

Sevgili dostlarım, yine aynı tipler şu cümleyi de sık kullanıyorlar; Türkiye yüksek risk primi ödemek zorunda…

Neden? Nedeni anlayan yok! Bazı kredi kuruluşları öyle istiyor! Dünyanın hangi ülkesinde Türkiye gibi bir siyasi istikrar var! ÖRNEĞİ YOK! Yok ama sübjektif analiz yapılınca konuşmalar daha da sübjektif!

Sonuç: Türkiye 15 yıllık bir büyüme döneminden yeni bir BÜYÜME dönemine geçiyor… 15 yılda 3 katına çıkan ekonomik büyüklük şimdi yeniden 3 katına taşınabilir. Bu yapıldı ve yeniden yapılabilir. Sizlerden tek ricam bu tip “yanlış-karalama” ve sübjektif yapılara kulak vermeyin ve YATIRIMLARINIZI ASLA ERTELEMEYİN! YENİ BİR BÜYÜME KANALINA GİRİYORUZ VE BU KANALDAKİ YOLCULUĞUMUZ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SAYESİNDE ÇOK DAHA KOLAY VE HIZLI OLACAK!