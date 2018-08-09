Doğru taktik, yanlış tercih!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Fenerbahçe’yi oynadığı hazırlık maçlarında sahayı dikine kullandığını, çok adamla hücuma kalkıştığını görmüştük. Bunun resmi oyunlarda riskli olacağını, hele hele Avrupa Kupası maçlarında daha da ciddi vakalar ortaya çıkarabileceğine değinmiştim. Baktım ki Cocu, Benfica karşısında rakibe göre, maçın skor ve de tur getirme gerçeklerine göre kurgu yapmış. Tamam da ama kulübede biraz uyuya kaldığına da tanık oldum. Açalım o zaman...

Fenerbahçe’nin öndeki elemanları diye niteleyebileceğimiz Dirar, Alper ve Valbuena oyundan çıkana kadar orta alanlarıyla, hatta savunma bloklarıyla öylesine yapışık oynayabildiler ki, süratli ve teknik yapısı iyi olan Benfica kendine sızacak delik bulamadı. Ama o Fenerbahçe’de öyle bir oyuncu vardı ki, adı da Guiliano, kıpırdamadan oynadı ve Cocu da onu maçın sonuna kadar oyunda tuttu. Acaba başka Elyif ve Topal olmak üzere oyundan alınan hücum oyuncuları neler neler düşünmüşlerdir. Öyle ya Valbuena oyundan çıkarken kaç kere kafa salladı bu değişikliği proteste etmek adına, sayabildiniz mi? Acaba bu Guiliano çıkıp da yerine Ekici girseydi daha iyi olmaz mıydı? Savunma iyi ve zamanında destek alarak ayakta kaldı. Bir lafım da Soldado’ya olacak. Geçen sezon en az üç defa kırmızı kartla oyun dışı kalacak olmasını hakemlerimiz engellerken bu maçta da adeta o kartı görmek için çırpındı durdu. Bereket bu hakem bizim Türk takımlarının bugüne kadar Avrupa maçlarında gördüğü en adil ve biraz da bizden bir hakemdi.

Şimdi elde sadece tek gollü bir yenilgi var. Ama bu tek gollü yenilgilerden daha çok korkarım. Yine de rövanşta bu maçta oynandığına yakın bir kurgu ile sahaya yayılmak gerekir. Ve en azından eşitlik için gereken o tek golü çok dengeli oynayarak aramak gerekir. Tabii rövanşta, bunu Cocu’ya yazıyorum, sahada uyuyan güzel görmek istemiyoruz.