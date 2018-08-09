Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Yandaş medyada yer alan haberler 15 Temmuz darbe bildirisini hazırlayanlar hakkında oldukça ayrıntılı bir şekilde bilgi veriyor.

Darbe bildirisinin 7 Temmuz’da oluşturulduğu ve metinde son değişikliğin 15 Temmuz gecesi saat 22.45’de yapıldığı ortaya konuluyor.

Bildirinin “John” isimli bir kullanıcının bilgisayarından çıktığı da belgelenmiş durumda.

Söz konusu belgenin Genelkurmay dışında bir bilgisayarda hazırlandığı da tespit edilmiş.

Bu noktada gözler darbe ile bir ilişkileri olmadığını ısrarla ileri süren Amerikalılara çevriliyor.

Amerikalılar arasında o dönemde “John” isimli iki kullanıcı öne çıkıyor.

Biri ABD’nin Ankara Büyükelçisi, diğeri de İncirlik üs komutanı!

Ve şüpheler İncirlik üs komutanı üzerinde yoğunlaşıyor.

Yandaş medyada yer alan bu haberler gerçeği ne kadar yansıtıyor bilemiyoruz ama “sinek küçük de olsa mide bulandırır” deyip Amerika ile ilişkilere bir mim daha koyuyoruz.

Ve böylesine büyük bir şüphenin ışığında Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın, “ABD ile ipler hiçbir zaman kopmayacak” açıklamasını hatırlıyoruz.

“Eğer bu haber doğru çıkacak olursa ilişkilerimiz yine mi kopmayacak” diye sormaktan kendimizi alamıyoruz.

Ya Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın, “ABD ile ilişkiler sağlam zeminde sürecek” açıklamasını ne yapacağız!

ABD ile ilişkiler konusunda olumlu mesajlar vermeye gayret gösteren bu bakanlar acaba yandaş medyanın haberlerine hiç “göz atmamış” olabilirler mi?

Yoksa yandaş medyaya güvenmiyorlar mı? Ya da yandaş medyada yer alan haberlerin doğruluğundan “emin” olmayabilirler mi?

Sıradan bir okur-yazar olarak karşılaştığımız bu manzara karşısında afallayıp kaldığımızı itiraf etmeliyiz.

Bir yandan yandaş medya 15 Temmuz darbe bildirisinin arkasında ABD’nin olduğunu ima eden haberler yapıyor.

Bir yandan da bakanlarımız ABD ile ilişkilerin hiçbir zaman kopmayacağını ve sağlam zeminde devam edeceğini dile getiriyorlar.

Hangisine inanmamız gerektiği konusunda ciddi bir şaşkınlık yaşıyoruz.

En iyisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak ne diyeceğini beklemek olsa gerek.

O açıklama bize bir fikir verir diye düşünüyoruz.