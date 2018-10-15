Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Günün sorusu herhalde şu olabilir:

Bayram değil seyran değil ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a niye teşekkür etti?

Bu soruya, “Rahip Brunson tahliye edildi ya ABD için bundan büyük bayram mı olur?” diye itiraz edenler olabilir.

Bizim aklımız rahip Brunson’un tahliye edilmesinden çok ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “yardımlarından dolayı” teşekkür etmesine takıldı!

Yetkililer rahip Brunson’un tahliyesiyle ilgili olarak yaptıkları değerlendirmelerde, “Türkiye hukuk devletidir” diyerek bunda siyasilerin bir rolünün olmadığının altını çizerken ABD Başkanı Trump’ın açıklaması pişmiş aşa su katmak gibi olmuyor mu?

Yetkililere paralel olarak yandaş medya da tahliye ile Türkiye’de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunun ispatlandığını ve ABD’nin dize getirildiğini savunurken yardım teşekkürü elbette isabetli olmamıştır.

Evet, rahip Brunson’un tahliyesi ülkemizde izlenen dış politika açısından ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.

Ve iş hukuki boyutlarından çok siyasi boyutları ile gündemimize girmiş bulunmaktadır.

Yetkililer ve yandaşlar olayı tamamen yargının inisiyatifi ile izaha çalışırken ABD Başkanı Trump’ın açıklaması tabir caizse bir çuval inciri berbat etmeye yetmiş de artmıştır bile!

Muhtemelen ABD Başkanı Trump böyle bir açıklamayı sırf gıcıklık olsun diye yapmıştır.

Rahip Brunson’un daha önce tahliyesini isteyen ABD Başkanı Trump bu isteğine nail olamayınca Brunson serbest kalınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımlarından dolayı teşekkür ederek tahliyenin hukuki bir karar olmadığını siyasi bir karar olduğunu vurgulamaya ve böylelikle isteklerini zamanında yerine getirmeyenlerden intikam almaya çalışmış olmalı.

ABD Başkanı Trump bir yandan Erdoğan’a yardımlarından dolayı teşekkür ederken diğer yandan aba altından sopa göstermeyi sürdürüyor ve tahliye kararı ile Türkiye’ye uygulanan yaptırımların sona ermeyeceğini duyuruyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler zaten boz bulanık iken yapılan bu açıklama ile durum iyiden iyiye berbatlaşmıştır.

Yaptırımların sona ermeyeceğini ilan eden ABD Başkanı Trump bu kararın Türkiye ile ABD arasında iyi ilişkilere yol açacağını müjdeleyerek ağızlara bir parmak bal çalmayı da ihmal etmiyor.

Sanırız bütün bu gerçekler bayram değil seyran değil ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan’a niye teşekkür ettiğini açıklamaktadır.

Bu sözler iyi ilişkilerin ilk adımı olarak da kabul edilebilir.