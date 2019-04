Asıl gündeme gelelim

M. Şevket Eygi

Türkiye’nin ana meselelerine, vahim krizlerine, seçimlere odaklandığımız gibi odaklansak ne iyi olur. Onlar seçimlerden çok daha önemli. Tarımımız ne olacak, eğitimi nasıl düzelteceğiz, iç barışı nasıl sağlayacağız, paramızın değerini nasıl koruyacağız, iyiye mi gidiyoruz kötüye mi? Böyle onlarca can alıcı soru, problem var.

Türkiye’de devletin, ülkenin, milletin bütününü aydınlatacak kaç büyük fener kaldı? Onların seslerini duymak, değerli yazılarını okumak, görüşlerini çare ve çözümlerini öğrenmek istiyoruz. Ekranlarda onları arıyorum.

Bazı hanımlara: Haber okurken, yorum yaparken göğüslerinizi açmayınız, seyircilerin dikkatleri dağılıyor.

Süper zengin patronlarının menfaatleri için çalışan bir medya, devletin milletin vatanın başına bela olur.

Hiçbir devlet adamının öfkeliyken karar verme hakkı yoktur.

Orta halli bir ailenin hanımı doğum yapacak. Bu işi bin liraya yapan yakınındaki hastahaneye gitmiyor, beş bin liralık lüks hastahaneye gidiyor. Kucağında çocuğu ile orada lüks resim çektirmek için. Daha sonraki bakımlar için ucuz hastahane... Ya Rabbi bu millet nasıl akıllanacak?

Onunla yarım saat kadar konuştum, sohbet ettim. Türkçesinden aklının rütbesini anladım.

Ramazan yaklaşıyor. Mübarek ayı karşılamak için ne gibi ilim irfan hikmet irşad tebliğ hizmetlerinin hazırlığı içindeyiz?

Mübarek ayda içkili, fuhuşlu lüks mekanlarda ihtişamlı, israflı, bid’atli iftar ziyafetleri tertipleyeceklere şimdiden peşinen yazıklar olsun!..

Bir gence: Bir sene önce size, her gün birkaç paragraf okumak, okuduğunuzu hafızanıza iyice nakş etmek suretiyle ilmihalinizi öğreniniz demiştim. Bunu yapmadınız ve din konusunda cahil kaldınız.

Libya’da iki devlet var. CIA’nın kontrolündeki devlet, Müslüman devlete yeniden saldırdı. Seçim öncesi ve seçim sonrası toz dumanı içinde Libya hadiselerini, yakından değil, uzaktan takip edebiliyor musunuz?

Bendeniz bu satırları yazarken kardeş Yemen’de milyonlarca Müslüman açlık çekiyor. Burada çoğumuzun bundan haberi yok.

Arakan Müslümanları faciası...

Türkiye’de her gün dört milyon ekmek çöpe atılıyordu. Bu rakam kriz dolayısıyla düştü mü, yoksa eski minval üzere devam ediyor mu?

En iyi cep telefonu hangisidir? Bence en iyisi cebinizde olmayanıdır.

Akılsız başa akıllı telefon...

İslam feministlerine: KDV’li, TC vesikalı yasal seks köleliğini niçin protesto etmiyorsunuz? Bu konuda niçin müzmin bir sükût içindesiniz?

Müslüman medyanın ahlak prensipleri:

1. Yalan söylemez... 2. İftira etmez, çamur atmaz... 3. Âdildir... 4. Emr-i maruf ve nehy-i münker yapar... 5. Uyarır... 6. Aydınlatır... 7. Bilgilendirir... 8. Fitne ve fesat çıkartmaz... 9. Birlik beraberlik iç barış için çalışır... 10. İrşad eder... 11. Tebliğ ve davet hizmetleri yapar... 12. Yağcılık yalakalık yapmaz... 13. Yazdığı söylediği her şey doğrudur... 14. Islah edicidir... 15. Müslüman medyanın faziletlerini üstünlüklerini meziyetlerini düşmanları ve karşıtları da tasdik eder... 16. Müstehcen yayınlara kapalıdır, kadınların haklarını, haysiyetini, iffetini, şerefini korur.

Bendeniz Norveç’te ikamet eden yaşayan Müslüman bir Türk olsam, Norveç’i Norveçlilerden daha fazla severim, benimserim, korurum. Ona hiçbir zarar vermem. Norveçlilere, hakkımda, “Yahu bu adam ülkemize sonradan gelmiş bir kimse ama Norveç’i bizden fazla seviyor ve koruyor” dedirtirim.

Alman Müslüman’ı Ahmed Schmiede’yi rahmetle anıyorum. Onunla ilgili kısa da olsa bir yazı yazacağım inşaallah. Türkçeyi aksansız konuşan, Türkçe makale yazan müstesna bir kimseydi.

Bir buçuk milyarlık İslam dünyası birlik olmazsa, paramparça olursa, Müslümanlar birbirinin gözünü oyarsa ne olur?.. Cevap: Nüfusu dokuz milyon olan Siyonist devlete yenik düşerler.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki son sohbetimde ABD’de okumuş, İngilizcesi çok kuvvetli bir zat ile tanıştım. Tavsiyelerim üzerine Osmanlıca öğrenmiş, 1920’lerin zengin güzel Türkçesine sahip olmak için çalışıyormuş. Her okumuş Müslüman onun gibi yapsa ne iyi olur.

Herkes kendi kapısının önünü süpürse bütün şehir tertemiz olur.

Vaizler halka ettikleri nasihatleri kendileri tutmazsa, o nasihatlerin bir tesiri olmaz.

Nefsini aklayan, onun yüzünden işlemiş olduğu bütün günahları, yapmış olduğu bütün kötülükleri beğenmiş gibi olur.

Tıbbın, ilacın yanında insanlık, şefkat, merhamet, bilgelik olmazsa büyük bir eksiklik var demektir.

İyi, kâmil öğretmen, sınıfın kapısından içeriye güneş gibi girmelidir.

Tekrar ediyorum:

Devlet millet vatan olarak Türkiye’yi çok seviyorum. Düzeni sistemi resmî ideolojiyi Sezarizmi, tarihî sosyal kültürel kopuklukları beğenmiyorum, benimsemiyorum. Türkiye’yi sevme konusunda birinci olmak istiyorum.

İslam mutlak gerçek dinidir. İlmi irfanı kültürü iz’anı yetersizler bunu bilemez.

Az da olsa sağlam mantık kültürüne sahip olsaydı o zat böyle saçma sapan, ipe sapa gelmez laflar etmezdi.

Gururlu insan yükseldikçe alçalır; mütevazı kişi alçaldıkça yükselir.

Kendisine yapılan iyiliklere teşekkür etmeyen nankördür.

İyi, sâlih, hizmet eden, halkı aydınlatan, maruf ile emrmünkerdennehy eden, Allah yolunda ihlâsla cihad eden insanlar yetiştirenlerin amel defterleri, öldükten sonra kapanmaz; yetiştirdiklerinin sevapları onlara da yazılır.