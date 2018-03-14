Bayram Haftası Sandal Tahtası

M. Şevket Eygi

-Üçüncü dünya savaşının ayak sesleri duyuluyor. Bu savaş dünyanın ve insanlığın sonu olur…

-Böyle konuşmalar içimi karartıyor. Savaş bahsini kapat. Biraz dedikodu ve gıybet yapalım. Biraz da Kefenköy’de küpte safranlı lübbabe kebabı yapan lokantadan bahsedelim.

-Dışarıdan ekmeklik buğday ithal ediyoruz. Uluslararası bir krizde buğdaysız, ekmeksiz aç kalırız diye korkuyorum.

-Ben ekmeksiz diyet yapıyorum, bana bir şey olmaz.

-Peki temel gıdası ekmek olan halk ne yapacak?

-Onlar da pasta yesinler. He hehe…

-Yarın ne yapacaksın?

-Adam başına beş yüz liraya yemek yenilen Lazerli Köftehor Restorana gideceğim.

-Kapısında kuyruk oluyormuş.

-Gerekirse bir saat beklerim, yine giderim.

-Ucuz bir lokantada yesen olmaz mı?

-Ucuz lokantalar beni zehirler.

-En son hangi kitabı okudun?

-Gıybet yayınları müthiş bir polemik kitabı çıkartmış. Kitap birinci sayfasından sonuncu sayfasına kadar pislik ve çamur dolu. Onu bir gecede içer gibi okudum, uykusuz kaldım.

-Senin ağaların paşaların kimlerdir?

-Gidenler ağamdır, gelenler paşamdır.

-Bayram haftası…

-Ha sandal tahtası…

-Kısa zamanda bu büyük servete nasıl nail oldun?

-Lütfen özel hayatıma karışma!..

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AFRİN HAREKÂTINI DESTEKLİYORUM

* ÜLKEMİN parçalanmasını istemiyorum, devletimin Afrin hareketini destekliyorum.

* Suriye’nin ve Irak’ın parçalanmalarını istemiyorum.

* Suriye ve Irak’a pasaportsuz kimlik kartı ile gidilebilmesini istiyorum.

* Suriye ve Irak’la alabildiğine ticaret yapılmasını, turizm, eğitim, kültür münasebetlerinin en üst düzeye çıkartılmasını istiyorum.

* Suriye’de Nusayrî egemen azınlık vesayeti iktidarına karşıyım.

* Irak’ta Sünnilere baskı yapılmasına karşıyım.

* Kürdistan devletini bir İsrail projesi olarak görüyorum.

* Kürdistan kurulursa Türkiye parçalanır.

* Kürdistan projesi en fazla zararı Müslüman Kürtlere verecektir.

* Barzanî ailesinden hayli haham yetişmiştir.

* Yunanistan’a ve Ermenistan’a da (karşılıklı olarak) pasaportsuz gidilebilmelidir.

* Avrupa Birliği’ne üye olmamıza taraftar değilim. Norveç ve İsviçre gibi üye olmadan AB ile sıkı münasebetlerimiz olmalıdır.

* AB ülkelerine vizesiz gidilebilmelidir.

* İslam Birliğinin kurulmasını istiyorum.

* Bu birliğin ortak parası olmasını istiyorum.

* İslam ülkelerindeki egemen azınlık, darbe, diktatörlük, vesayet, sömürge rejimlerine karşıyım.

* Müslümanların kendi dinlerine, kendi medeniyetlerine, kendi kültür ve kimliklerine uygun bir hayat sürebilmelerini istiyorum.

* Osmanlı sisteminde olduğu gibi gayr-i müslim azınlıklara en geniş din, kültür ve kimlik hürriyeti verilmesinden yanayım.

* İslam ülkelerinin şeffaflık, temizlik, ahlak, fazilet notunun, 100 üzerinden en az 70 olmasını istiyorum.

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KABAHAT ONLARI YETİŞTİRMEYENLERDE

*Bir seneyi geçti, bir gün çay içmek için Acemin Çayhanesine gitmiştik. Üç kişi, çayımızı içip sohbet ederken içeriye sekiz genç geldi, iki masayı bitiştirdiler ve sohbete başladılar. Sık sık öylesine yüksek sesle gülüyorlardı ki, sanki mekân tepemize yıkılacak gibi gürültü oluyordu. Hem delice ve çılgınca gülüyorlar, hem de tepiniyorlardı. Bu gürültü ve şamataya dayanamayıp oradan ayrılmak zorunda kalmıştık. O gençlere dil uzatmıyorum. Onların hepsini kendimden iyi bilirim. Lakin davranış bozukluklarıyla malûl idiler; topluluk içinde nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlardı. Onlar suçlu değildi. Onları yetiştirenler suçluydu.

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FEMİNİZM

Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı kriterlerine (kıstas ölçüt) göre Feminizm sapık bir ideolojidir. İslamcı, tesettürlü Feministler, laik Feministlerden daha fazla zarar verir. Bunların tuzaklarına düşülmemelidir. Feminizm fıtrata ve İslam’a aykırıdır.

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İslam’da aile reisi erkektir. Ailenin mutlaka bir reisi olmalıdır. Bugünün hukukunda reissiz bir aile vardır. Kadın aile reisi olsa, reissizlikten yeğdir.

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Aileyi yıkan her şey Türkiye’yi de yıkar. Çünkü ülkemizde aile toplumun temelidir. Bugünkü Medenî Kanun, millî aile yapısına büyük zarar vermektedir.

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Kadınlarla erkekler arasında mutlak eşitlik varsa, ordunun yarısını niçin kadınlar oluşturmuyor?

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Feminizm adına, Kur’an ayetlerini ve sahih hadisleri inkâr etmek, küfre yol açar.

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İslamcı Feministlerin, re’y ve heva ile yaptıkları bütün te’viller bâtıldır.

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Nice açık, çağdaş, laik hanımlar bile Feminist değil. Feminist İslamcı kadınlara şaşılır.

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Feminizmi red, cerh, ibtal konusunda vazifelerini yapmayan; ulema, fukaha ve ziyalı Müslümanlar, Feministler kadar kabahatlidir.

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Ellerinde imkân, hürriyet, fırsat olduğu halde münkerlerle, açık işlenen günahlarla, azgınlıklarla mücadele etmeyen sözde ahlaklılar, sahte dindarlar ahlaksız ve dinsizler kadar ahlaksızdır.

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Din ve dünya işlerinde Resulullah Muhammed Mustafa’nın (Salât ve selam olsun ona), onun Ashabının, Ehl-i Beytinin, Sâlih Seleflerin yolundan ve izinden gidenlere müjdeler olsun. Hiç şüphe yok ki, onlar en güzel yoldadır.

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Müslüman gençlere: Osmanlıca konusunda öyle gayretli, çalışkan, azimli, sabırlı, hırslı olunuz ki, kısa zamanda özel notlarınızı Osmanlıca tutmaya başlayınız.