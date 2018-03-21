Sağlık Tedavi Yemek İçmek

M. Şevket Eygi

* Çiçek koklamakla, (doğal) güzel kokuyla tedavi olur mu?.. Olur. İnternetten arayınız.

* Sevgiyle tedavi olur mu?.. Olur.

* Mesela kediyle tedavi olur mu?.. Olur. Ev kedileri sevgi dolu hayvanlardır. İnternette /cattherapy/ kelimeleriyle arayıp bilgi edininiz.

* Ormanlara, yeşilliklere, denize, göle bakmak sağlığa iyi gelir mi?.. Gelir.

* Çirkin binalar, kötü peyzaj insanları hasta eder mi?.. Eder.

* Hüsn-i hat (İslam kaligrafisi) insana huzur kazandırır mı? Kazandırır. Lakin anlayana…

* Yiyeceklerin, içeceklerin yanında edilen küfürler, sarfedilen kötü sözler onlara zarar verir mi?.. Verir. Japon doktoru Emoto’nun pirinçle, su ile ilgili deneylerini okuyunuz.

* Bitkiler biz insanların konuşmalarını anlar mı? Sadece konuşmalarımızı değil, içimizden geçenleri de anlar.

* Yemeğin başında besmele çekmek bereket ve hayır getirir mi?.. Getirir.

* Yabancı kadınlara şehvetle bakarak göz zinası yapmak unutkanlığa sebep olur mu?.. Olur.

* Kepeği elenmiş bembeyaz ekmek yemek sağlığa zararlı mıdır?.. Çok zararlıdır, uzun vadeli intihardır.

* Genetiği ile oynanmış, hibrid buğday zararlı mıdır?.. Çok zararlıdır.

* Hangi ekmeği yemeliyiz?..Yeterli miktarda kepekli doğal ekmek yemeliyiz.

* Zayıflamak için ekmeksiz diyet olur mu?.. Böyle bir diyet son derece sakıncalıdır. Sağlıklı ve doğru diyet gerçek ekmekle yapılan diyettir.

* Bal ilaç mıdır?.. Yüzde yüz doğal olması, içinde katkı maddesi bulunmaması ve az yenilmek şartıyla ilaçtır.

* Günde ne kadar bal yemeli?..Bir tatlı kaşığı. Fazla yiyen hasta olur.

* Yüzde yüz katışıksız bal bulabilir miyim?.. Çok zor bulursun. Çok da pahalıdır.

* Sofrada ne bulundurmalıyım?.. Çekilmiş çörek otu ve biberiye…

* Cömert ve kerim insanın yemeği nedir?.. Şifadır.

* Cimrinin yemeği nedir?.. Dert ve hastalık getirir.

* Günde ne kadar su içmeliyim?.. Bu konuda kendini zorlama, ne kadar susarsan o kadar iç. Aşırı miktarda içilen su öldürebilir?

* Sağlıklı yaşamak için ne yapayım?.. Yemek için yaşama, yaşamak için ye… Acıkmadan sofraya oturma, tam doymadan sofradan kalk.

* Hormonlu, boyalı, aromalı, kimyalı, korumalı yapay besin maddeleri ve içecekler sağlığa zararlı mıdır?.. Hepsi, bir istisnasız zararlıdır, onlardan uzak dur.

* Pisboğaz nasıl bir insandır?.. Yarım insandır.

* Lüks ve pahalı yemekler yemeyi bir statü haline getirenler için ne dersin?.. Beyinsiz, türedi ve görmemiş derim.

* Çok yakın ve samimi olmadığı kimselere yediği yemekleri anlatmanın hükmü nedir?.. Kabalıktır, görgüsüzlüktür, magandalıktır, bedeviliktir.

* Kanaat nedir?.. Tükenmez bir hazinedir.

* Sokakta, açıkta, herkesin arasında yemek içmek doğru mudur?.. Din ahlakı açısından çok ayıptır, görgüsüzlük ve mürüvvetsizliktir.

* Tesettürlü Müslüman bir hanım sokakta inek gibi dondurma yalaya yalaya dolaşabilir mi?.. Çok ayıptır, bayağılıktır.

* Çocukları obez olan bir anne babanın hükmü nedir?.. Onlar, çocuklarına büyük kötülük eden sorumsuz insanlardır.

* İnsanlar basit, ucuz, yavan, sade yiyeceklerden büyük damak zevki alıp mutlu olabilirler mi?... Tabiatıyla olurlar. Lakin bu, bir vasıf meselesidir.

* Ülkemizde hastalıkların ve hastaların sayısı çok arttı, bunun başlıca sebepleri nelerdir?... Kötü gıda ve içecekler, gerekenden fazla yemek, sağlıklı yeme kültürüne sahip olmamak, kanaatli yememek, kötü tıp sistemi, ilaç mafyası…

* Kimyevî ilaçlar faydalı mıdır?.. Hepsi faydalı değildir. Faydalı olsa bile zararlı tarafları vardır.

* Aşılar tesirli midir?.. Batı dünyasında aşıların aleyhinde güçlü bir cereyan vardır. Grip aşılarının yüzde 99 faydasız olduğu iddia ediliyor.

* Tıp faydalı, hayırlı bir ilim midir?.. İlaç sanayiinin emrine girmezse, hastayı müşteri yapmazsa, çete ve mafya haline gelmezse, Hipokrat yeminine bağlı kalırsa elbette faydalıdır.

* En faydalı tıp hangisidir?.. İslam tıbbıdır.

* Bugünkü tıp mutlak tıp mıdır?.. Değildir, birbirinden ayrı onlarca tıp sistemli vardır.

* Tıbbın ilk yapması gereken şey nedir?.. İnsanları ve toplumu hasta olmaktan korumaktır. (Koruyucu tıp)

* Hiç gerekmediği halde, sırf para kazanmak için lüzumsuz ve gereksiz tahliller yaptırmak, ameliyat yapmak, tıbben ölmüş hastaları bin işkence ile yoğun bakımlarda tutmak nedir?.. Ahlaksızlık ve suçtur.

* Türkiye’nin sağlık durumu iyi midir?..Hastahanelere gidin anlarsınız… Halkın büyük kısmı hastadır. Tıp hizmetleri aritmetik diziyle artarken, hastalar ve hastalıklar neredeyse geometrik diziyle artıyor. Tıp konusunda kısır bir döngü içindeyiz.

* Bugünkü İstanbul’da sağlıklı yaşamak mümkün müdür?.. İstanbul’un havası çok bozuktur, İstanbullular genellikle zehir soluyor. Yiyecek maddeleri, içecekler, ekmekler doğal değil. Aşırı kalabalık, korkunç trafik yüzünden insanlar stres içinde. Huzur yok, gerginlik çok. Bu şartlar altında nasıl sağlıklı olunabilir?

* Sağlık konusunda ne yapayım?.. Fıtrata dön… Yapabilirsen İstanbul’u terk et… Bulabilirsen tabiî yiyeceklere, sağlıklı suya, temiz havaya dön. Doyduktan sonra yeme. Stresten kurtulmanın çarelerini ara bul. Zaruret ve büyük lüzum olmadıkça tıptan ve ilaçtan uzak dur. Hastalık hastası, ilaç bağımlısı olma. Sağlık konusunda (diğer her konuda olduğu gibi) Allah’tan yardım iste. Allah’ın sana yardım etmesi için öncelikle sen kendine yardım et.