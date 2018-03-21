Emperyalizm neden Türkiye ve Rusya’ya saldırıyor?

Yiğit Bulut / Star

Cevabı çok zor değil. 1997’de “YENİ BİR YÜZYIL İÇİN STRATEJİ BELGESİ”ni üreten NEO-CON güçler, “Orta Doğu’yu ve Orta Asya’yı kontrol altına alıp, Türkiye’yi parçalamayı-etkisizleştirmeyi hedeflerken aslında bir hedefleri daha vardı; Rusya’yı ilk etapta ekonomik olarak zayıflatmak, sokakları karıştırmak ve sonrasında yapabilirlerse PARÇALAMAK… YAPAMADILAR! AYNEN TÜRKİYE’DE YAPMAK İSTEDİKLERİNİ YAPAMADIKLARI GİBİ!

Peki durdular mı? ASLA! HEDEFLERİ AYNI; TÜRKİYE VE RUSYA’YI BÖLGEDE ETKİSİZ KILMAK VE COĞRAFYAMIZI KONTROL ETMEK! SON 300 YILDIR BU AMAÇLA UĞRAŞIYORLAR!

Sevgili dostlarım, EMPERYALİST GÜÇLER, dönem dönem “gündem değişse bile bu hedeflerinden hiç vazgeçmediler…

ASLINDA durum çok açık; 1997’de Bill Clinton döneminde başlayan sonrasında Obama-Hillary çizgisinde DERİN YAPILAR İÇİNDE devam eden TÜRKİYE-RUSYA-ORTA ASYA-ORTADOĞU oyunu, SON YILLARDA FETÖ gibi terör örgütlerinin de tam olarak devreye alındığı kapsamlı bir SALDIRI’ya dönüştü… BU NOKTADA AMERİKALI BAZI SİYASETÇİLERİN FETÖ ile organik ilişkisi ile gündeme gelen DETAYLAR VE 15 Temmuz sonrası Türkiye-Rusya düşmanlığına dönüşen SALDIRI dinamikleri çok ama çok iyi anlaşılmalı…

Sonuç: Orta Asya-Balkanlar-Kafkasya-Orta Doğu-Afrika akslarında “MERKEZ’in Türkiye-Rusya” çizgisinde oluşabileceği bir yapı ortaya çıkıyor ve kendilerini KÜRESEL KARAR VERİCİLER sananlar, bu oluşuma karşı “DARBE DENEMESİ” dahil elinden geleni yapıyor... Bu noktada Amerikan Devletinin “Amerika-Türkiye-Rusya” üçgenini hayata geçirmek ve doğru iletişimi kurmak adına adımlar atacağını, atması gerektiğini düşünüyorum...

Son söz: YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE TÜRKİYE YENİ DENKLEMİ MERKEZİNDE YER ALIYOR. BU FIRSATI İYİ KULLANIR VE KENDİNE “MEDENİ BATI” DİYEN EMPERYALİST SÖMÜRGECİLERİN TUZAKLARINA DÜŞMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDEBİLİRSEK, YENİ BİR TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İDRAK EDECEĞİZ… HAYIRLI OLSUN…