Tebrik ve Teşekkür

M. Şevket Eygi

Yurt ve pansiyonlarında barındırdıkları evlad-ı müslimîne (Müslüman çocuklara ve gençlere) Ehl-i Sünnet itikadını ve ilmihalini öğreten, onlara beş vakit namazı cemaatle kıldıran, onların iyi efendi ahlaklı terbiyeli edebli vatansever olmaları için eğitim veren: merhum Süleyman Hilmi efendi hazretlerinin bağlılarına Ümmet-i Muhammed adına teşekkür ediyor, bütün hayırlı işlerde başarılar diliyorum.

***

Yetişmesiyle meşgul oldukları çocuklara ve gençlere Ehl-i Sünnet akidesini öğreten, ilmihal ve fıkıh öğreten, onlara beş vakit namazı cemaatle kıldıran ve ahlak-ı islamiye ile mütehalli (ziynetli) olmaları için çalışan diğer bütün hayırlı ve müspet cemaatlere tarikatlara kuruluşlara da teşekkür ediyorum.

***

Bildirmek lütfunda bulunurlarsa, diğerlerini de isim vererek zikr edeceğim.

***

Kendilerine tevdi edilmiş Müslüman çocuk ve gençlere Ehl-i Sünnet akaidini öğretmeyenleri, onları inanç konusunda cahil bırakanları kınıyorum.

***

Bütün Müslüman talebe yurtlarında, bütün Müslüman özel okul ve kolejlerinde öğrencilerin tamamına cemaatle namaz kıldırılmasını talep ediyorum. (Eskiden Galatasaray Sultanîsinde (lisesinde) böyleydi. Okulda ezan okunur, Müslüman öğrencilerin hepsi koridora çıkar sıraya girer, alt kattaki 600 kişilik mescide gider, orada okulun resmî imamının ardında namaz kılarlardı. Bu cami şu anda kapalı spor salonu olarak kullanılmaktadır. Namaz kılan birkaç dindar genç için mescid var mı, bilmiyorum.)

***

Kendilerine zimmetlenmiş çocuk ve gençlere ilmihal öğretmeyenleri kınıyorum.

***

Yurt ve pansiyonlarda beş vakit namazı topluca cemaatle kıldırmayanları kınıyorum.

***

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, AB kriterlerine aykırıdır gerekçesiyle yayınlamadığı bütün Ehl-i Sünnet kitaplarını yayınlamaya davet ediyorum.

***

Reformcular tarafından hazırlanan ayıklanmış hadisler külliyatının piyasadan çekilmesini, satıştan kaldırılmasını istiyorum.

***

Diyanet’in, Fazlurrahman fırkasının sapık ve bozuk olduğunu çok açık ve gerekçeli şekilde Müslüman halka bildirmesini talep ediyorum.

***

Diyanet kitabevlerinde, “Allah gerçek bir Janus’tur” (İslam Şinası kitabında) yazan Ali Şeriatî’nin kitaplarının satılmamasını istiyorum.

***

Diyanet’in Feminizme alet edilmesini kınıyorum.

***

Feministlerin ve reformcuların, Buharî ve Müslim’de mevzu (uyduruk) hadis vardır hezeyanını enerjik bir şekilde protesto ediyorum.

***

Sünnet ve hadisler konusunda en doğru sözün ve görüşün, Sünnî ulemanın dediği olduğunu ilan ediyorum.

***

Mukaddes dinî konuların magazin mevzuu yapılmasını, mıncıklanmasını, cahiller tarafından terbiyesizce tartışılmasını protesto ediyorum.

***

Açıkça söylüyorum: Kemalistten ilahiyatçı olmaz.

***

Müslüman anne babalar: Çocuklarınıza Ehl-i Sünnete uygun sahih ilmihal kitapları okutunuz.

***

Ergenlik yaşına gelmiş çocuklarınıza beş vakit namaz kıldırınız.

***

Bütün Müslümanlara: Haftada bir Cuma namazı kılmakla namaz vazifesi yerine getirilmiş olmaz. Beş vakit namaz kılınız.

***

Müslümanlara: Zekatınızı Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde hakkedenlere temlik etmek şartıyla veriniz.

***

Almaya hakları olmadığı halde zekât toplayan eşkiyaya: Cehennem ateşi topladığınızı biliniz.

***

Saf ve cahillere: Zekâtlarınızı zekât eşkiyasına kaptırmayınız.

***

Bilenlere: Bilmeyen halkı gafletten uyarmazsanız, cehaletten kurtarmazsanız, onların veballeri sizin üzerinize olacaktır.

***

Birine: Senin Kur’an tercümesi, meali, tefsiri yapabilecek ehliyetin, ilmin ve icazetin yok iken, kalktın böyle bir kitap çıkardın. Men fessere’l-Kur’anebireyihifekadkefer hadisinin tehdidi altında olduğunu bil. Bu yolla kazandığın paraları afiyetle yiyemeyeceğini de hiç unutma.

***

Sahte şeyhlerin, din sömürücülerinin, din mıncıklayıcılarının yanlarında durmak bir tarafa, yakınlarından bile geçmeyiniz. Bir gazab saikası inerse birlikte yanarsınız.

***

O geveze ve zevzek, dilini tutmadı, söylenmemesi gereken sözler etti ve cezasını çekti. Dili, insanın en büyük düşmanıdır. Korunmak isteyen lisanına hâkim olsun.

***

Gıybet ve iftira eden, yalan söyleyen, laf taşıyan, fitne ve fesat çıkartan, mü’minleri ötekileştiren ve dışlayan o adam kesinlikle tarikatli olamaz. Olsa olsa tarikatçi olur. Derviş, ölü kardeşinin etini yemez. Derviş, Müslümanları çekiştirmez. Derviş, kendi ayıp günah ve kusurlarına bakıp üzülmekten dolayı başkalarınınkileri görmez.

***

Nefsime: Biliyorum yapmakta zorlanacaksın ama hiç olmazsa teoride, kendini halkın ednası bilmelisin…

***

Haram yiyicilere: Biriktirdiklerinizi afiyetle, huzur içinde yiyemiyorsunuz. Başınız dertte. Bunlar dünyadaki sıkıntılar, ahirette işiniz büsbütün zor.

***

Üç saat ötedeki şehirde, 24 saat demlenerek pişirilen o dillere destan, damaklara bayram enfes yemeği yemek için acele et. Üçüncü dünya savaşı çıkarsa, Melhame-i Kübra vukua gelirse, ne tencere tabak kalacak, ne yemek, ne de lokanta. Pisboğaz adam, acele et acele et…

***

Şu Trump’un ABD halkına ettiğini, hiçbir düşman devlet ve ülke etmemiştir.

***

Bir azgına: Ne oldum deme, ne olacağım de. Cenab-ı Hak ihmal etmez, imhal eder (Erteler, mühlet verir.)

***

Türkiye’nin en büyük düşmanı kimdir?.. İçimizdeki birtakım bozuk, ahlaksız, rezil, soysuz, densiz, şerir, şaqi, alçak, vatan haini kimselerdir. Onları, kanun ve bilgelik sınırları içinde engellemez ve kösteklemezsek, yıkmak istedikleri yapının enkazı altında kalırız.

***

Be adam söyleyeceğin hiç iyi bir şey yok mu?.. Olmaz olur mu… Dişi bir köpeğin, annesi ölmüş yetim yavru kediyi sahiplenip, onu emzirdiğini gösteren fotoğrafa bak.

***

Bu işin sonu nedir?.. Kısaca anlatayım: İman edenler, Allah’ın rızasını kazandıracak salih işler işleyenler, Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) yolundan gidenler, ömürleri ölümlerine iman ile bitişenler, muhlisler; Allah’ın fazl ve keremi ile Cennete girecek: müşrikler, kâfirler, münafıklar, inkârcı azgınlar, yer yüzünü fesada verenler Cehennemi boylayacak.