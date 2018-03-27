Aklı Başında Tevrat Yahudileri

M. Şevket Eygi

İslam’la Müslümanlarla Barışmalıdır

AKLI başında, Tevrat’a ve Musevîliğe gerçekten bağlı Yahudilerin İslam’la ve Müslümanlarla barışması ve sıkı işbirliği yapması gerekir.

Onlara Müslüman olun demiyorum. Müslümanlarla barışın ve işbirliği yapın diyorum. Kendi kitabınızın doğru yorumuna kulak verin diyorum.

Siyonizm bir ideolojidir ve Tevrat’a, gerçek Musevîliğe kesinlikle uygun değildir. Tevrat Yahudiliğine göre küfürdür.

İsrail devleti Tevrat’a aykırıdır.

Neturei Karta hahamları ve diğer anti-siyonist Yahudiler, Siyonizm’i ve İsrail’i küfür olarak görmektedir.

Birinci Haçlı seferinden sonra Filistin’de kurulan Katolik Frank krallığı gibi, İsrail de yıkılmaya mahkûmdur. Çünkü o, tarihî bir ârızadır. Ârızalar ilânihaye, ebediyen devam etmez.

Filistin ve İsrail yüzünden büyük bir savaş patladığı takdirde; nükleer, biyolojik ve kimyevî silahlar kullanılacak ve milyonlarca insan zarar görecektir.

Bu zarar göreceklerin içinde sivil Yahudiler de vardır.

Akılları başlarında olan anti-siyonist Tevrat Yahudileri tehlikeleri görüyor ama Siyonistleri uyaramıyor.

Siyonizm, Nazizm gibi ırkçı bir ideolojidir.

Akl-ı selim ve bilgelik sahibi Yahudiler İslam ve Müslümanlarla barışırlarsa büyük faciaları belki önleyebilirler, büsbütün önlemeseler bile olacak kötülükleri aza indirebilirler.

İsrail’de yaşayan gayr-i muharip sivil halkın, kadınların, çocukların, ihtiyarların zarar görmemesi için tedbirler alınmalıdır.

Siyonizm’in bütün insanlığa zararı olmuştur ama en fazla ve en büyük zararı Yahudilere olacaktır.

Musevîlerin inançlarına göre konuşuyorum: Beklenen Mesih gelmeden İsrail’i kurmaları büyük, ölümcül bir hatâ, uzun vâdeli bir intihar olmuştur.

Ben bir Müslüman olarak antisiyonistim ama entisemit değilim. (Vaktiyle bir ara antisemitizm yapmış olabilirim…)

Bir ideoloji olarak İslamcılığı bile kabul etmeyen bir Müslüman’ın Siyonizm’i beğenmesi, desteklemesi elbette düşünülemez.

Bütün Yahudiler Siyonist değildir.

Siyonizm’le Yahudiliği Musevîliği özdeş görmek büyük bir yanılgıdır.

Siyonistler, Ortadoğu’da ve özellikle Filistin’de âdil ve kalıcı bir barış yapılmasına engel oluyor.

Âdil ve kalıcı bir barış yapılmazsa üçüncü dünya savaşı çıkacaktır.

Bu savaşta kullanılacak nükleer silahlar Ortadoğu’yu Cehenneme çevirecektir.

Öldürücü, yakıcı, kavurucu, kül edici radyasyonlar Müslüman Musevî, Arap Yahudi ayırımı yapmaz.

Ümit ve zan etmiyorum ama yine de yazıyorum: Siyonistler, anti-siyonist hahamların (bilgelerin) uyarılarına kulak vermelidir.

TheodorHerzl dinsiz fâsık bir Yahudi idi.

Bugün İsrail Yahudilerinin ancak yüzde onu veya on beşi dindar Yahudi’dir.

Anası Yahudi diye, bir ateistin Yahudi sayılması büyük hatâdır.

Yahudi, Tevrat’a bağlı kimsedir.

Siyonistler, Siyonist olmayan Tevrat Yahudilerini de yakacaktır.

Keşke aklı başında nüfuzlu Yahudiler İslam’la, Müslümanlarla barışsalar da, büyük fâciaları önleseler.

Bir toplum, kendi içindeki beyinsizlere uyarsa hep birlikte toptan mahv olur.

BAZI HATIRLATMALAR

Siyonistler, 1948’de İsrail devletini kurmadan önce, dıştan bağımsız görünen Gizli Yahudi devletleri kurmuştur.

Bugün ABD, Siyonistlerin ve Yahudilerin kolonisi haline gelmiştir.

Siyonistler ve Yahudiler, Suudî Arabistan’ı da nüfuzları altına almıştır.

Fransa bir Yahudi cumhuriyeti olmuştur.

Bizdeki vesayet egemen azınlık sistemi Sabatay Sevi’nin müridi Gizli Yahudilerin eseridir.

Türkiye’de şu anda en az bir milyon iki kimlikli Gizli Yahudi bulunmaktadır.

Bundan yüz sene önce mevcut olan Kürt Yahudileri kimlik değiştirip Müslüman olmuştur.

Üç kimlikli (Yahudi, Ermeni, Müslüman) Pakraduniler Türkiye’nin en büyük bilinmeyenidir.

Türkiye’yi, İran’ı, Irak’ı, Suriye’yi parçalayıp bağımsız bir Kürdistan kurma projesi made in Israil’dir.

Ortadoğu’nun göbeğinde, dıştan Müslüman görünen yeni bir Israil kurmak istiyorlar.

Yahudilerin planladığı Kürt milliyetçiliği en fazla Müslüman Kürtlere zarar verecektir.

Siyonizm ırkçı bir ideolojidir.

İslam hiçbir ırkçılığı kabul etmez.