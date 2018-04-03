Topyekûn Sanat ve Zanaat Seferberliği

M. Şevket Eygi

1. Müslümanlıkta üç ana boyut vardır: (1) İlim, kültür, inanç… (2) Ahlak/aksiyon… (3) Güzellik, estetik, sanat…



2. İslam güzellik dinidir.



3. “Hiç şek şüphe yok ki, Allah güzeldir, güzeli sever.” (Hadîs)



4. Bir müddetten beri İslam dünyasının güzellik boyutu küçülmüş, güdükleşmiştir.



5. Müslümanların başını çekenler, bütün islamî sivil toplum kuruluşları; bu konudaki açığı kapatmak için çok ciddî ortak bir sanat, güzellik, estetik seferberliği ilan etmelidir.



6. Bütün İmam-Hatip okullarında sanat kültürü ve sanat ürünleri verilmelidir.



7. Bu okullarda çok ciddî sanat atölyeleri açılmalıdır.



8. Sanat eserleri üretilmeli ve satılmalıdır.



9. Müslümanlar güzel sanatlar, tatbikî sanatlar kolejleri açmalıdır.



10. Şu anda 100 bin camimiz olduğunu sanıyorum. Bunların en az beş bininde çok başarılı sanat kursları ve atölyeleri açılmalıdır.



11. Gerekiyorsa (Şahsen gerektiğini düşünüyorum) İslam dünyasından vasıflı sanat ustaları, sanat öğretmenleri getirilmeli ve hizmet ettirilmelidir.



12. Bu konuda hiçbir ehliyetsiz, liyakatsiz, asalak, şarlatan, soytarı, sürüngen kimseye iş ve vazife verilmemelidir.

13. Üç yüze yakın geleneksel sanatlarımızın hepsi canlandırılmalıdır.

14. Dışarıdan, bizde olmayan üç yüz çeşit sanat daha getirilmelidir.



15. Çok mükemmel bir tatbikî güzel sanatlar üniversitesi açılmalıdır.



16. Bu üniversitenin akademisyenleri iki seneliğine alınmalı, başarılı olmayanlar, ürün vermeyenler, müddet hitamında gözünün yaşına bakılmadan def edilmelidir.



17. Sultan Abdülhamid Han’ın açtığı Yıldız Porselen Fabrikası gibi yüzlerce fabrika açılmalı ve ürün vermelidir.



18. Hindistan’da, başka ülkelerde olduğu gibi el yapımı kâğıt fabrikaları açılmalı ve ürünleri ihraç edilmelidir.



19. Yüzlerce ciddî çömlek atölyesi açılmalı, buralarda arkeoloji müzelerindeki antik objelerin replikaları yapılmalı, Yunanistan’da olduğu gibi turistlere mühürlü ve sertifikalı satılmalıdır.



20. Bu sanat seferberliğinde hiçbir hortumcuya, ahlaksıza, ariviste, yiyiciye, namussuza, şerefsize fırsat ve imkân verilmemeli, bir kuruş bile kaptırılmamalıdır.



21. Türkiye bir güzellikler ve sanatlar ülkesi haline getirilmelidir.



22. Türkiye bu konuda dünyanın birinci ülkesi yapılmalıdır.

23. Sanat eserlerinden alınan KDV ve diğer vergiler ya kaldırılmalı, ya çok aza indirilmelidir.



24. Sanatlı, güzel Türkiye’ye bütün dünya imrenmeli, gıbta etmeli, hayran kalmalıdır.



25. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bir Güzel Sanatlar Müdürlüğü kurulmalı, bunun başına sanattan anlayan, merhum hezarfen üstad Necmüddin Okyay yahut merhum Profesör Süheyl Ünver gibi ehliyetli, liyakatli, çalışkan, titiz, fedakâr, faziletli, hezar meziyetli bir kimse getirilmelidir.



26. Haşaratın, eşkıyanın bu sanat işlerinden sebeplenmesine, tırtıklama yapmasına, hortumlamasına asla fırsat verilmemelidir.



27. Bu konuda suç işleyen ahlaksızlara ağır hapis cezaları verilmelidir.



28. Sanat konusunda verilecek kredilerden faiz alınmamalıdır.



29. Bütün büyük ve orta şehirlerimizde haftada bir sanat pazarları kurulmalıdır.



30. Belediyeler, sanatkârların sokaklarda, meydanlarda ürünlerini satmalarına, gereken tedbirleri alarak düzenlemeleri yaparak ruhsat ve izin vermelidir.



31. Öyle güzel eserler, ürünler verilmelidir ki, ülkemizi ziyaret eden milyonlarca turist bunlardan almadan gitmemelidir.



32. Devlet büyükleri, seçkinler bu pazarlara sık sık giderek teşvik alımları yapmalıdır.

33. Hiçbir devlet ve hükümet büyüğüne bedava sanat eseri verilmemelidir. Onlar teşvik için, kendi paralarıyla almalıdır.

34. Sanat eserleri, nice başka ülkede olduğu gibi ucuza satılmalı, her eve girmelidir.



35. Güzel sanatların yanında zanaatlara da önem verilmelidir. En az bir milyon fakir ailenin, evlerinde sanat ve zanaat atölyesi, tezgâhı olmalıdır.



36. Sanat ve zanaat ürünleriyle ilgili kooperatifler kurulmalıdır.



37. Haşaratın, haydutların, eşkıyanın, dolandırıcıların, tosuncukların; bu kooperatifleri alet ederek voli vurmaları, tokatlamaları kesinlikle önlenmelidir.



38. Bu dediklerim yapılabilirse en az bir milyon vatandaşa doğrudan doğruya ve dolaylı olarak iş ve istihdam imkânı sağlanacaktır.



39. Şu anda ortada fol yok, yumurta yok ama şimdiden beddua ediyorum: Hayata geçilirse, bu sanat seferberliğini dejenere edecek itlerin Allah belasını versin!



40. Devletin ve belediyelerin sanat müdürleri lüks otomobillerle gezip fink atmamalıdır. Onların ofisleri sanatlı olmalı, fakat lüks olmamalıdır.



41. Sanat liselerinin, WC’ler dâhil temizliği, BÜTÜN Japon okullarında olduğu gibi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapılmalıdır. Hela temizlemek istemeyen gururlu ve kibirli öğretmenler ve öğrenciler bu okullardan uzak dursunlar.



42. Sanat okullarında ve atölyelerinde laf üretilmeyecek, sanat eseri üretilecektir.



43. Atölyelerde, tezgâhlarda ilk haftadan, bilemediniz ilk aydan sonra üretim yapılacak ve satılacaktır.



44. Bu sanat mekânlarında kısır döngü oluşmasına imkân ve fırsat verilmeyecektir.

45. Buralarda, havanda su döğme sanatı yapılmayacaktır.



46. Bütün müdürler, idareciler, öğretmenler en az bir sanatın uzmanı olacak, bizzat çalışarak sanat eseri üretecektir.

47. Bu okullara ehliyetsiz liyakatsiz müdürler, idareciler, öğretmenler, asalaklar, beceriksizler, sülükler alınmayacaktır. Alanlar, kültür ve sanat hainidir.

48. Öğrenciler bir yığın sınavdan, testten sonra alınacaktır.



49. Efendim şu anda hazırlık safhasındayız, ileride çıkmaz ayın son çarşambasında eser ve ürün vereceğiz diyen parazitler, kusulacak ve kovulacaktır.



50. Bu anlattığım işler, Çiftlik Bank’a dönüştürülmeyecek, ehliyetsiz asalaklara karşı gerekli bütün tedbirler alınacaktır.



51. Sanattan anlamaz cahil kimseler bu hizmetlere asla bulaştırılmayacaktır.



52. Bu işler için ehliyeti, liyakati, lüzumu olmayan tek bir kimse bile istihdam edilmeyecektir. Adama iş değil, işe (ehliyetli) adam bulunacaktır.



53. Bu anlattıklarım yapılabilirse Türkiye çok şeyler kazanacaktır.



54. Yapılmaz veya yapılamazsa çok şeyler kaybedecektir.



55. Bu anlattığım işler şifahî bedevî zihniyetiyle yapılamaz; bunları medenî yazılı zihniyet yapabilir.



56. Bu isteklerim, temennilerin, çare ve çözümlerim, bu projem mümkün şeylerdir. Yeter ki, sebeplerine ve vesilelerine tevessül edilsin; Japonlar gibi çalışılsın, işler vazifeler hizmetler vasıflı, ehliyetli, liyakatli, faziletli, iş bilir, iş bitirir, başarılı, mahir ve kompetan kimselere verilsin, moloz ve ahlaksız haşarat bunlara karıştırılmasın.



NOT: Proje sahibi olarak isteklerim:



1. Ücret ve maaş almamak, maddeten menfaatlenmemek şartıyla danışmanlık.



2. Yürür ve sağlam olmak şartıyla ikinci el bir otomobil. (Özel işlerimde kullanmayacağım…)



3. Kendim seçeceğim bir şoför ve birkaç sekreter.



4. Yeterli bir ofis ve idare binası.



5. Çok idareli kullanılacak, bir kuruşu bile israf edilmeyecek, sıkı denetlenecek mâkul bir bütçe.



6. Bu işleri köstekleyecek bürokratik engellerin kaldırılması.



Bunlara mukabil, açılacak bütün atölyelerin en kısa zamanda üretime geçeceğine dair taahhütte bulunuyorum.



Hizmet seyahatlerinde uçakların lüks bölümlerinde yolculuk yapılmayacak, lüks otellerde kalınmayacak, VIP salonlarında oturulmayacak, lüks lokantalarda yemek yenmeyecektir.