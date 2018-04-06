M. Şevket Eygi

Lise ne demektir?.. Liseler niçin bir ülkenin en önemli ve temel kuruluşlarıdır?.. Yüksek lise, orta lise, seviyesi az veya çok düşük lise, anti-lise ne demektir?.. Bir ülke, liseleri yüksek vasıflı olmadan düzgün şekilde ilerleyip yükselebilir mi?.. Bunlara benzer sorular…

1. Liselerde millî kültür ve genel kültür verilir. Bu iki kültürü yeterli ve doğru şekilde veremeyen okullar lise değil, anti-lisedir.

2. Liselerde, Türkiye’nin kültür dili olan yazılı edebî zengin Türkçe mutlaka yeterli şekilde öğretilmelidir. Öğretilemiyorsa, lise liselikten çıkar.

3. Liselerde bilgi ve kültürün yanında mutlaka ama mutlaka ahlak ve karakter terbiyesi verilmelidir. Bu terbiyeyi veremeyen lise, Dingo’nun ahırı lisesi durumuna düşer.

4. Bilgi/kültür, ahlak/karakter boyutunun yanında, üçüncü temel boyut olarak liseler, genç nesillere sanat, estetik, güzellik boyutu kazandırmalıdır. Bu boyut olmazsa, ülke çirkinlikler sergisine/meşherine döner.

5. Liseler millî kültüre ve millî kimliğe hizmet etmelidir.

6. Liseler, millî kültür ve kimliğe uygun olmayan resmî veya gayr-ı resmî ideolojilere hizmet etmemelidir.

7. Millî kimliğinin ana faktörü İslam olan Türkiye’de, İslam’a karşı olan, İslam’la savaşan bir lise düşünülemez.

8. Liseler tarihî, sosyal, kültürel kopukluklara hizmet etmemelidir; devamlılığa hizmet etmelidir.

9. Liselerimizde mecburî Osmanlıca dersleri okutulmalı, başarılı olamayan öğrencilere diploma verilmemelidir.

10. Lise tahsili yapamayacak olanlar liselere alınmamalı, onlar çok güçlü meslekî/pratik eğitime tâbi tutulmalıdır. (Almanya böyle yapıyor.)

11. Fen liselerinde de, yeterli edebiyat, tarih, sanat, felsefe kültürü kazandırılmalıdır.

12. Bütün lise öğrencileri küçük beyefendiler, küçük hanımefendiler olarak yetiştirilmelidir.

13. Okumaya istidadı olmayan, okutulmaması gereken bir tek ahlaksız, serseri, it, bin kişilik bir liseyi çökertir, yıkar, geri bırakır. Böyleleri kesinlikle okutulmamalıdır.

14. İstisnasız her lisenin, öğrencilerin kıymetli yazılarını yayınlayan kültür konularını işleyen bir dergisi olmalıdır.

15. Her lisenin ürün veren, ürünleri piyasada satılan sanat atölyeleri bulunmalıdır.

16. Eğitimin kalitesini düşüren karma eğitim yapılmamalıdır.

17. Türkiye’nin, İngiltere’nin Eton kolejinden üstün bir koleji olmalıdır.

18. Eğitim konusunda Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi olmalıdır.

19. Türkiye’nin eğitimine, düşmanlarımız bile hayran kalmalıdır.

20. En zeki, en ehliyetli, en kabiliyetli, en vatansever, en istidatlı gençlerimiz öğretmen, eğitimci olarak yetiştirilmelidir.

21. Yüksek lisans, doktora yapmış öğretmenlere “Mümtaz Öğretmen” pâyesi verilmeli, maaşlarına zam yapılmalıdır.

22. Okullara teşebbüs-i şahsî (kişisel girişimcilik) dersleri konulmalı, öğrencilerin en az yüzde beşinin ileride kendi işlerini kurmalarına yol açılmalıdır.

23. İngiltere’nin Britanya kısmında olduğu gibi liselerde âyin ve ibâdet mecburî olmalıdır.

24. Bütün liselerde karizmatik öğretmenler din ve ahlak dersleri vermelidir. Karizmatik olmayanlar ders vermemelidir.

25. Eğitim işleri politikanın üzerinde ve dışında tutulmalıdır.

26. Egemen azınlık vesayet sistemi taraftarlarının millî liseleri bozmalarına imkân ve fırsat verilmemelidir.

27. Liselerimiz iyi, vasıflı, güçlü olursa Türkiye kurtulur ve yükselir; olmazsa bocalayıp durur.

28. Liselerimizi düzeltemezsek Türkiye’yi düzeltip ıslah edemeyiz.

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TEBRİK

İstanbul Erkek Lisesi müdürü HİKMET KONAR beyefendiyi, ilgili öğretmenleri, öğrencileri, bütün liseyi; NÜMUNE-İ TERAKKİ ve EFSAH isimli iki mükemmel öğrenci dergisi dolayısıyla tebrik ediyorum. İstenirse, gayret edilirse yapılıyormuş. Bir lisenin böyle iki dergi birden yayınlaması gerçekten ümid verici ve sevindiricidir. İkisi de çok kaliteli. Sayın lise müdürleri, beyan ve temenni etmeme izin verirlerse, daha nice lisemizin böyle dergiler, kitaplar yayınlamasını hararetle istiyorum.

Lise yıllarında böyle dergilerle ilgilenen, tecrübe kazanan istidatlı gençlerimizin birkaçı ileride büyük gazeteci olursa, memlekete millete devlete hizmet edeceklerdir. Yukarıda isimlerini zikr ettiğim bu güzel dergilerin Sayın Cumhurbaşkanımızın masasına konulmasını ve dikkat bakışlarına sunulmasını da çok temenni etmekteyim. Kendileri elbette bundan memnun olacak ve bu başarıya nâil olanları taltif buyuracaktır. Bu taltif, diğer liseleri de, böyle örnek ve güzel kültür hizmetlerine teşvik edecektir.

(İletişim için:/istanbullisesi34@gmail.com/ mail’i kullanılabilir.)