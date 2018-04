M. Şevket Eygi

Ölümden başka her hastalığın, her derdin, her problemin bir ilacı, çaresi, çözümü vardır. Arşimed, “Bana uygun bir dayanak noktası gösterin, yine uygun bir manivela verin, dünyayı yerinden oynatırım” demiş… İlmin, sağduyunun, kültürün, bilgeliğin ışığında; geçerli, uygun, yapılabilir çareler ve çözümler aramak, bulmak ve bunları uygulamak gerekir.

***

Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

***

Bu gidişle sistem ve düzen bir AMAZONLAR Cumhuriyetine dönüşecek…

***

Hitler, Çekoslovakya’nın Südetler bölgesini Almanya’ya ekledikten ve geri kalan kısmını bir tür sömürge haline getirdikten sonra yayılmacı siyasetine son vermiş olsaydı, bugün dünyanın en güçlü devleti Almanya olurdu.

***

CHP tek parti rejimi, 1930’larda Türkiye’yi niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı haline getiremedi? Bu soru soruluyor mu, doğru cevabı biliniyor mu?

***

Ahlaka ve bilgeliğe aykırı her eğlence ve keyif kötüdür, gayr-i meşrudur.

***

Bir ülkenin iyiliği okullarından, bilhassa liselerinden anlaşılır.

***

Benim bildiğim, şu dev İstanbul’da, ambalaj/kutu ağırlığını düşerek, müşterisine net gramajda satış yapan iki pastacı ve tatlıcı var. Her halde birkaç dükkân daha vardır ama… Ama’dan sonrasını lütfen siz getiriniz.

***

Geçen yıllarda, karma eğitim veren o ünlü lisede kız öğrencilere sarkıntılık yapıldığına dair çok yazılar yazılmıştı ama mesele kapatıldı. Kızları tâciz edenler hakkında tahkikat yapılmadı. O meşhur lise tam bir kapalı kutudur.

***

Din zamana uydurulmaz, zaman dine uydurulur. Doğrusu budur.

***

Sapık fırkalar, hizipler, cereyanlar çıkar ama Fırka-i Nâciye Hanif Din Ehl-i sünnet ve Cemaat yıkılamaz. O koruma altındadır.

***

Sevgili Müslüman kardeşime: Yaldızlı laflar eden aktivistleri bırak ve İmamı Birgivî hazretlerinin anlattığı İslam dairesi içinde ol.

***

Kabalıkları, cahillikleri, yobazlıkları, aşırılıkları, holiganlıkları, militanlıkları, görgüsüzlükleri, taşkın hareketleri, bozuk ağzı ile insanların hidayetine engel olanlara: Bilseniz ne büyük vebal altındasınız…

***

Aşırı feminist Müslüman kadınlar, laik feministlerden daha fazla zarar veriyor, fitne fesada sebep oluyor.

***

Gençliğimde, 1950’li 60’lı yıllarda her yerde “ALLAH’IN DEDİĞİ OLUR” levhaları asılıydı. Müslüman kesim artık o levhaları asmıyor.

***

Uyduruk bir holding kurulmuş, bazıları büyük ümitlerle paralarını yatırmış… Holding’in sorumluları sırra kadem basıp ortadan kaybolmuş… Paralarını kaptıranlar feryad u figan ediyor, hop kalkıp hop oturuyor. Resulullah Efendimiz (Salât ve selam olsun ona), “Mü’min bir delikten çıkan (zehirli ve zararlı mahluk) tarafından iki defa sokulmaz” buyurmuş… Dolandıranlar mı daha suçlu, dolandırılanlar mı?..

***

O azılı gıybetçiyi gördüm. Ölü kardeşinin etlerini çiğniyor, ağzının iki tarafından iğrenç kanlı salyalar akıyordu. Pis herif!..

***

O sahte şeyh hiç günah işlemezmiş, her yaptığı doğruymuş. İtikad bakımından tehlikeli bir sözdür bu.

***

İslam’ın beş temel şartı vardır. Bunlar temel şartlardır, İslam onlarla bitmez. Diğer zaruriyat-ı diniyeyi, ana değerleri de bilmek ve hayata uygulamak gerekir. İhlâs… Adalet… İstikamet… İlim… Kur’an ve Sünnet ahlakı… Cihad fi sebilillah… Nefs-i emmaresi ile büyük cihad etmek gibi.

***

Beceriksiz, başarısız, sabırsız, azimsiz, plansız programsız, geniş bir ufka sahip olmayan, büyük düşünemeyen, kültürü yetersiz kimseler doğru dürüst hizmet edemez. Onlar hizmetleri mıncıklar… Hiç hizmet etmez değil, doğru dürüst hizmet edemez dedim.

***

Bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olduğunu, bu Ümmetin başında râşid ve muktedir bir İmam bulunması ve mü’minlerin bu zata biat ve itaat etmesi gerektiğini bilmeyen bir Müslüman gerçekten çok cahildir.

***

Sümüklü bir müctehid gördüm. Nargilesinden derin nefesler çekerken, Kur’an ayetlerini re’y ve heva ile bâtıl şekilde tefsir ederek terbiyesizce ictihad yapıyordu.

***

Efendi, çeneni tut… İyice düşünüp taşınmadan söz etme, yazı yazma… Hele öfke ile hiç konuşma… Lisanın yüzünden ileride çok zararlara uğrayacaksın… Laf gümüşse, sükut altındır.

***

Siyonizm, diğer ideolojiler gibi tarihe karışacaktır. Hiçbir ideoloji ve sistem ebedî değildir. Siyonistler, Müslümanlara düşmanlıklarından dolayı pişman olacaktır. Siyonizm gerçek Musevîliğe, Tevrat’a aykırıdır. Yahudilerin menfaati Müslümanlarla iyi geçinmektedir. İsrail devleti tarihî bir ârızadır. Dünya durdukça devam etmeyecektir.

***

Müslümanlar yenik düşebilir ve ezilebilir ama İslam yenilmez.

***

Kur’an’ı sadece okumakla vazifeni yapmış olmazsın. Kur’an’ın yap dediklerini yapman, yapma dediklerinden sakınman; Kitabullahın öğütlerine kulak vermen ve tutman; kıssalarından ibret alman gerekir.

***

Peygamberi (Salât ve selam olsun ona) inkâr etmek küfürdür. Peygamberin Sünnetini, mütevâtir ve sahih hadîsleriniinkar, onu inkar gibidir.

***

Hem Muhammedî geçiniyor, hem Peygamber düşmanı deccalları, kezzabları seviyor ve tutuyor. Bu herif deli midir nedir?

