Savaş Tedbirleri

M. Şevket Eygi

ÜÇÜNCÜ dünya savaşının 2018’de çıkacağı söyleniyor. Önce şunu sormak lazım: Üçüncü dünya savaşı çıkar mı, çıkabilir mi? Cevap: Birincisi, ikincisi çıktığına göre üçüncüsü de çıkabilir.

Savaş çıkma ihtimali var mı?.. 1914 ve 1939’dakinden daha fazla ihtimal var.

Hangi krizden çıkabilir? En büyük iki ihtimal Suriye krizidir, İsrail’dir.

Dünya savaşı çıkmaması için niçin tedbir alınmıyor?.. Batı dünyası savaşçıdır, yapısı icabı savaşı önlemez, önleyemez. Aksine, savaş çıkartır.

Dünya savaşı çıkarsa galibi kim olacaktır? Bu savaşın galibi olmayacaktır.

Kaybedenlerin belli başlıları hangi taraflar olacaktır? Dünya, insanlık, süper devletler, herkes.

Savaşa katılmayan bitaraf ülkeler ve devletler selamette olacak mıdır? Olmayacaktır. Radyasyonlar, biyolojik ve kimyasal serpintiler onları da yere serecektir.

Biz fert (birey) ve aile olarak neler yapabiliriz? Savaşı durduramayız ama bazı manevî tedbirlere baş vurarak üzerimize yağacak belaları önlemeye çalışabiliriz.

Ne gibi?.. Mesela Allah’ın yardımını ve korumasını kazanmak için ibadet edebiliriz, sadaka verebiliriz.

Maddî tedbirler de alabilir miyiz? Alabiliriz ama çok zor… Büyük şehirlerden küçük, tenha yerlere, kırsal kesime göç edebiliriz.

Sadaka nedir?.. Allah’ın rızasını ve korumasını kazanmak için muhtaçlara ihlâsla yardım etmektir, hayır hasenat yapmaktır.

Profesyonel dilencilere para vermek sadaka mıdır? Değildir, ahmaklıktır.

Yardım edeceğim fakiri, muhtacı, ezileni nereden ve nasıl bulayım?.. Polis hafiyesi gibi araştırmak gerekir. Bendeniz, çok güvendiğim Küçükayasofya muhtarı Mehmet Çoban beyden çok fakir kimselerin, ailelerin isim ve adreslerini alıyor, nezdimdeki emanet zekât ve sadaka paralarını onlara dağıtıyorum. Çarşamba Draman’da kırk yıldır fahrî (ücretsiz) Kur’an hocalığı yapan M…. hanıma da itimadım vardır, bazen ondan da liste istiyorum.

Selametim için başka ne gibi hayırlar yapabilirim?.. Çok hayır konuları vardır. Sokak kedilerini doyurabilir, kuşlara yem atabilirsiniz.

Dikkat: Bütün iyilikler, hayırlar sırf Allah rızası için yapılmalıdır. İçine benlik ikiyüzlülük riya karışırsa kabul edilmez.

Zekât sadaka mıdır? O da bir sadakadır. Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde, hak eden gerçek şahıslara temlik suretiyle verilmelidir.

Mahallemde cami yapılıyor, ona zekât verebilir miyim? Camiye zekât verilmez.

Bir vakıf ve derneğe zekât verebilir miyim? Tüzel kişilere zekât verilmez.

Bu konuda ictihad yapıp verilir diyenler var? O ictihadların ve fetvaların kıymeti yoktur. Mevrid-i nasta içtihada mesağ yoktur.

Daha başka tedbirler alabilir miyim?.. Alabilirsiniz. Esma, tesbihat, ezkâr okuyabilirsiniz, dua edersiniz.

Bu konuda daha fazla bilgi verir misiniz?.. Büyük âlimler tarafından tasnif edilmiş dua kitaplarına müracaat edip bilgilenebilirsiniz. Sakın sakın sakın ha, sırf para kazanmak için ehliyetsiz kimseler tarafından paldır küldür hazırlanmış şişirme din kitaplarını alıp okumayınız.

Dünya savaşı çıkarsa kıtlık, pahalılık, açlık, susuzluk olur mu?.. Maalesef olur.

Evde biraz yiyecek, su bulunmalı mı? Evet. Lakin ölçüyü kaçırıp fazla stok yapmanızı tavsiye etmem.

Elektrikler, sular kesilebilir mi? Kesilebilir.

Güvensizlik olabilir mi? Güvensizlik zaten var, savaş olursa artabilir.

Ben on ikinci katta oturuyorum, elektrikler kesilirse asansörler çalışmaz, ne yapacağım?.. A mübarek, Nemrud gibi o yüksekliğe niçin çıktın? Asansör çalışmazsa, merdivenlerden iner çıkarsın. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş.

Âhir zamanda Kostantaniyye işgale uğrar mı?.. Beni Asfar’ın şehri alacağı, bir müddet sonra Mehdi’ye savaşsız olarak iade edileceğine dair rivayetler var.

Daha fazla bilgi verebilir misin?.. Bu beni aşar.

Savaştan başka tehlikeler de var mı?.. Büyük deprem var… Maalesef gereken tedbirler alınmıyor.

Depremden sonra yağmacılık hareketleri olur mu? Maalesef olur.

Benim iyi bir gelirim ve geçimim var, keyf içinde yaşıyorum, bir elim yağda bir elim balda; ne savaş, ne de deprem olmasını istiyorum. Ben gaflet içinde yaşamak istiyorum. O lüks lokanta senin, bu lüks lüks lokanta benim diyerek işkembevî zevklerini tatmin etmek istiyorum… Vur patlasın çal oynasın bir hayat sürmek istiyorum. Savaş mavaş, deprem meprem diyerek içimi karartma benim… Savaş ve deprem senin isteyip istememene, keyfine bağlı değildir. Olması muktezi ise mutlaka olacaktır. Sen alabileceksen tedbir al. Öncelikle azgınlıkları terk et.

Savaş çıkarsa bankalardaki faizli mevduat ne olacaktır? Allah ticareti helal, ribayı haram kılmıştır. Riba Cehennem ateşidir.

Ölüm gelir çatarsa ne yapayım?.. İmanlı olarak hüsn-i hatime ile ölmeye bak. Hüsn-i hatimeye nail olmak için gerekli sebep ve vesilelere tevessül et.

İHTAR: Beyninizin bir köşesine, ayrıca evinize ve iş yerinize “AZ SADAKA ÇOK BELAYI DEFEDER” levhası asınız.

(Not: Bendeniz lüks ve pahalı cep telefonuna sahip kimselere zekât ve sadaka vermiyorum.)