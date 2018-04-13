İslam’a en fazla hizmet eden aile hangisidir?

M. Şevket Eygi

* Ehl-i Beytten ve Selef-i Salihînden sonra İslam’a en fazla hizmet etmiş aile hangisidir?

Cevap: Osmanlı hanedanıdır.



* 15 Temmuz darbesinden önceki yıllarda Diyanet’in ne yapması gerekirdi?

Cevap: Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü, üç ibrahimî din vardır, bunların üçünün mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir gibi bozuk inançları reddedip idarecileri ve halkı uyarması gerekirdi.



* Allah’a inanmayan, Alisiz Alevilik isteyen bir kimse Müslüman mıdır?

Cevap: Alevilik islamî bir fırkadır. Allah’a inanmayan Alevi olamaz. Alisiz Alevilik gülünçtür, yaman bir çelişkidir.



* Mantık kültürüne sahip olmayan bir okumuş, aydın olabilir mi?

Cevap: Aydın olamaz, aydınımsı/aydınımtrak biri olur ancak.



* Depreme karşı ne yapabiliriz?

Cevap: Gereken BÜTÜN tedbirleri DOĞRU DÜRÜST alarak hazırlıklı olmamız gerekir.



* Japonlar bizden daha akıllı mıdır?

Cevap: Bizden akıllı değildirler ama bizden daha fazla akl-ı selime sahiptirler.



* Latin yazısı mı ilerletir, Japon yazısı mı?

Cevap: Japonlar çok zor, çok çetrefil, öğretilmesi ve öğrenilmesi çok güç Japon yazısı ile ilerlediler, yükseldiler, güçlendiler, dünyanın önde gelen beş sanayi ülkesinden biri oldular. Biz Latin yazısı ile Ortadoğu’nun Japonya’sı olamadık.



* Türkçe için Latin alfabesi mi uygundur, Kur’an yazısı mı?

Cevap: Kur’an yazısı daha uygun ve münasiptir. Fazla bilgi için Kazanlı Âlimcan Şeref beyin “Harflerimizin Müdafaası” isimli kitabını okuyunuz. (Bedir yayınevi)



* Birileri İslam kadınlarını kafes ardından kurtarıp sokağa çıkardı mı?

Cevap: Çıkardılar ama sokakta kafeslediler.



* İslam Feminizmi olur mu?

Cevap: Olmaz. Feminizm Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, mantığa, ilme aykırı bozuk bir ideolojidir. Darvinizm gibi.



* Kadından cami imamı olur mu?

Cevap: Bin vecihle olmaz. Özürlü olduğu günlerde nasıl imamlık yapacak?



* İki inanç mezhebi ve dört fıkıh mezhebinin aralarında temelde, esasta, usulde ihtilaf var mıdır?

Cevap: Yoktur. Hepsi de haktır. Hiçbiri diğerlerini sapıklıkla suçlamaz.



* Zamanımızda olgun, güçlü, vasıflı Müslüman var mıdır?

Cevap: Vardır ama çok azdır.



* Onları nasıl tanıyabilirim?

Cevap: Firaset gözlüğüne sahipsen tanırsın.



* Ramazan yaklaşıyor. Yine birileri “Öpüşmekle oruç bozulur mu?” cıvık magazin programları yapacak.

Cevap: O programları seyr etmek caiz değildir.



* Gerçek tarikatlar, cemaatler ne yapar?

Cevap: Kendilerine intisab edenleri iyi Müslüman yapar, ahlaklı faziletli yapar, olgunlaştırır.



* Bir tarikat mensubu gıybet edebilir mi?

Cevap: Edemez. Eden tarikatlı değil, tarikatçıdır.



* Gerçek şeyhler uçar mı?

Cevap: Onlar uçmaz. Cahil müritler onları uçurur.



* Akaid, fıkıh, ilmihal, İslam ahlakı bilmeyen kişi tarikata girebilir mi?

Cevap: Giremez. Önce Şeriat, sonra tarikat.



* Sen kimsin?

Cevap: Okur yazar bir Müslüman’ım. İslam’ın iki kere iki eder dört zaruriyatını beyan ediyorum. Namaz, imandan sonra İslam’ın ikinci temel şartıdır, her Müslüman namaz kılsın demek için din âlimi olmak gerekmez.



* İslamî kesimde her kafadan ayrı ses çıkarsa, Müslümanlar birbirinden kopuk bin fırkaya ve hizbe ayrılırsa, Ümmet birliği dağılırsa, başta, kendisine biat ve itaat edilen râşid bir İmam olmazsa ne olur?

Cevap: Bugün olduğu gibi anarşi, kaos, tezebzüb, yenilgi olur, zillet olur, esaret, rezalet olur.



* Toplu taşıma vasıtalarında kadınlar erkekler öpüşebilir mi?

Cevap: İslam’ın iffet, hayâ, terbiye, edeb, görgü ölçütleri buna izin vermez.



* Zina büyük günah mıdır?

Cevap: Büyük günah olduğunda hiç şüphe yoktur.



* Bir toplum zina yaparak hür olur mu, yükselir mi, medenileşir mi?

Cevap: Tam tersine, alçalır ve çöker.



* Allah için “Huda gerçek bir Janus’tur” (Hoda yek Janus-i hakikî est) diyerek, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Allah-ü Teala hazretlerini iki çehreli bir Roma putuna benzeten İranlı için ne dersin?

Cevap: O bu sözüyle dinden çıkmıştır. Onun bu sözünü beğenenler de dinden çıkar. Diyanet bu adamın bozuk kitaplarını kitapevlerinde satmamalıdır. (Konuyu kimse saptırmaya yeltenmesin. Adam “hakikî” diyerek, bozuk sözünün te’vil yolunu kapatmıştır. Zaten zırvanın te’vili de olmaz.)