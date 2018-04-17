M. Şevket Eygi

Egemen azınlık vesayet rejimi taraftarı Sabataycı bir hukukçu, “Gazeteciler ne yaparsa yapsınlar tutuklanamazlar” mealinde bir laf etmiş. Çok yanlış düşünüyor. Gazeteci herhangi bir suç işlerse, âdilâne olmak şartıyla tutuklanabilir. Yine âdilane muhakeme edilmek şartıyla ona hapis cezası verilebilir. Yakın tarihimizde nice Müslüman gazeteci, yazar, din adamı, düşünür; sırf fikirlerinden, inançlarından dolayı tutuklanır ve hapis cezasına çarptırılıp zindanlarda inletilirken bizim hürriyetçi Dönmelerimizden bir inilti bile çıkmamıştı.

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Televizyonlarda haber okuyan kadın spikerlerin genç ve güzel olmasına çok önem veriliyor. Bunların hemen hemen hepsi ekranlara, en soğuk kış günlerinde bile dekolte kıyafetle aşırı makyajlı çıkıyor. Önemli olan, güzellik ve makyaj değil; güzel ve iyi Türkçe konuşmak, kültürlü ve ciddî olmaktır. Kadınların hepsi genç ve güzel değildir. Spikerlik konusunda ayırımcılık yapılmaktadır. TV haber programları, dolaylı da olsa sekse alet edilmemelidir.

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Ekilebilir BÜTÜN topraklarının en ilmî, en fennî, en akıllı şekilde ekildiği; ekilebilecek bir karış toprağın bile boş bırakılmadığı bir Türkiye görmek istiyorum. Lütfen internetten TERAS TARIMI kelimeleriyle arayıp, Çin’de, diğer başka ülkelerde dağların, tepelerin, yamaçların, vadilerin, nasıl teraslanarak ekilip biçildiğini görünüz.

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İnsan akıl denilen bir cevhere sahiptir. Akıl, düşünme aletidir. Maalesef bizdeki sistem insanların akıllarını ve düşüncelerini körletiyor, donduruyor, dumura uğratıyor. Sadece akıl yeterli olmuyor. Aklın, akl-ı selim olması gerekiyor. Akl-ı selim sahipleri çareler, çözümler üretir, bunları hayata uygular.

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Her gün en az bir kere tekrarlayınız: Toplumun temelini oluşturan aile, bilinçli olarak veya gafletle sarsılmakta, yıkılmaktadır. Aile yıkılırsa devlet, ülke çöker, halk perişan olur.

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Hiç unutmayınız: Başı örtülü İslamcı Feministler, başı açık laik Feministlerden daha fazla zarar veriyor.

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Bir gence: Var gücünle, planlı ve programlı şekilde, en doğru ve tesirli (etkili) metodlarla, canını dişine tırnağına takarak adam olmaya bak. Aksi takdirde harcanırsın.

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Allah kötü tıbbın, ilaç mafyasının şerlerinden cümlemizi korusun.

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Aspirin, yüz yılı aşan bir zamandan beri, dünyanın en şifalı kimyevî ilacıdır. Devamlı olmamak, arada bir küçük dozlarda kullanılmak şartıyla nice hastalığa şifa, nice derde deva olur. Cahilce kullanılmamalıdır. Aşırı alınırsa kanı çok sulandırır ve ölüme kadar varan neticelere ulaştırır. Müstehcen yayın yapan ciddiyetsiz magazin gazetelerindeki tıp haberlerini ve tavsiyeleri kontrolsüz şekilde hayata uygulamayın.

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Azı şifa olanın çoğu zehir olabilir.

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Devamlı beyaz, bembeyaz, çok beyaz, hibrid buğdaydan ve elenmiş undan yapılmış kimyalı ekmek tüketenler, sağlıklı yaşamaktan ümitlerini kessinler. Onlar uzun vadeli intihar etmektedir.

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Cezaevlerimiz tıklım tıklım doluymuş. Sağlıklı, dengeli ülkelerde mahkemeler işsiz, cezaevleri ıssız olur.

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O adam bana baktı ve ancak kendisinin işitebildiği kısık bir sesle zavallı dedi. Ben ona baktım, sessizce zavallı dedim.

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Müslüman geçiniyor ama İslam’ı bilmiyor. Ol mahiler ki, derya içredür deryayı bilmezler…

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Çok para kazandığın, zengin olduğun, rahat bir hayat sürdüğün, üne alkışa kavuştuğun, statüleştiğin için; iyi ve büyük adam olduğunu sanma sakın.

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Gurur, kibir, ihtişam, şatafat, debdebe, âlâyiş, tantana ile ibadet olmaz. Nafile umre seyahatinde mütevazı olmalısın.

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Bir çocuğun babasından daha yaşlı, bir parçanın bütünden daha büyük olduğunu sanmak ne kadar büyük bir akılsızlık ve mantıksızlık ise; bir cemaati ve tarikatı din ile özleştirmek ondan bin kat daha vahim bir akılsızlık ve mantıksızlıktır.

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Sakalınla övünüp, gururlanıp, kibirlenmeyi, sakalsız Müslüman kardeşlerini hor görmeyi bırak da, yeme içme konusunda Sünnet-i seniyeye uymaya çalış. İslam’da (nadir istisnâî haller dışında) doyduktan sonra yemek haramdır. Sen maalesef Müslüman gibi yemiyorsun, fil gibi yiyorsun. Gençliğinde 70 kiloydun, şimdi 120… Az yemenin, sakal bırakmak gibi bir Sünnet olduğunu bilmiyor musun?