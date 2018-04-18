M. Şevket Eygi

* AVRUPA’DA nice ülke nükleer santrallerini kapattı veya kapatıyor… Biz ise… (Lütfen cümleyi siz tamamlayınız.)

* Bulgaristan’daki ve Ermenistan’daki demode nükleer santraller, sadece o iki ülke için değil, Türkiye için de büyük tehdit oluşturuyor.

* Son yıllarda, aylarda, günlerde ülkemizde korkunç, dehşetli, felaket, akıl almaz bir suç patlaması görülüyor.

* Dönme, laik, ateist, çağdaş medyanın müstehcen yayınları toplum ahlakını dinamitliyor. Siyasal İslamcılar buna karşı hiçbir tedbir almıyor.

* Kedilere, köpeklere, diğer evcil hayvanlara yapılan kötü muameleler, işkenceler, toplu öldürmeler, zehirlemeler merhametli vatandaşların vicdanlarını sızlatıyor. Vicdansızların umurunda değil.

* Bir milyon dolarlık rüşveti veren kurtuluyormuş. Şamil Tayyar’ın, Mehmet Eymür’ün bu konudaki dehşet verici beyanlarını okumadınız mı?

* O kültür makamı, kültürden başka her şeyle uğraşır.

* Yıllarca önce yazmıştım, askeriyeden alınan araziler gözü doymaz rantçıların eline geçecek diye.

* Yerli otomobiller piyasaya çıkacakmış. Bunların en az 150 ülkede yüzbinlerce adet satılması gerekir. Güney Koreliler satıyor da, biz niçin satamayalım?

* Âhir zamanda zina ve bina çoğalacakmış… O günleri yaşıyoruz.

* Mübarek feyizli ay Ramazan yaklaşıyor. Dinî, kültürel programlı planlı hizmet hazırlıklarımız var mı?

* Dönme medya Ramazana harıl harıl hazırlanıyor. Öpüşmekle oruç bozulur mu cıvık magazin programları bu sene de reyting yapacak.

* Sabahleyin evden işe bir buçuk saatte gitmiş, akşam işten eve yine bir buçuk saat. Eve gelince karısıyla kavga etmiş. Çocuklar ayrı dert. Stresten, sıkıntıdan, üzüntüden adamcağızın aklı çalışmaz olmuş.

* Aman kardeşim Müslüman ol ama sakın İslamcı olma. İslam sana din olarak yetmez mi?

* Pisboğaz herif bir oturuşta yedi kişilik yemek yemiş. Bundan sonra bir yere çekilip bir iki saat geviş getirmesi gerekiyor. Şehirde huzurla geviş getirilecek mekân kalmadığı için çok üzüntülü.

* Bed sesli, usul makam bilmez, avaz avaz bağıran birine: Senin için evlâ olan, ezanı kısaca hoparlörsüz okumaktır.

* Parayla sema yapan o kişi Mevlevî mi? Güldürmeyin beni!

* Karı boyacı finosu gibi. Rengârenk, alaca bulaca, zilli telli pullu, rüküş mü rüküş, sanki gökkuşağı… Hiçbir şeye yanmam, onun tesettürlüyüm diye hava atmasına yanarım.

* Yahudilikte soy anneden geçer. Annesi Yahudi olmayan bir çocuğun babası Yahudi olsa bile, o çocuk Yahudi sayılmaz. İslam’da soy babadan geçer.

* İslam’ı içinden yıkmak isteyen reformcular, dinde yenilik ve değişim için çalışanlar, light ve ılımlı İslamcılar, mezhepsizler, Fazlurrahmancılar… Siz tokat ve sille nedir bilir misiniz?

* VehhabîSuudî Arabistan nereye gidiyor?

* Siyonizm ve İsrail Yahudilere, Yahudi düşmanlarından daha fazla zarar veriyor.

* İslam’a en fazla hizmet eden kavim Türklerdir. Bu hizmet onlara büyük şeref ve izzet kazandırmıştır.

* İyi ki, o adamlarla birlikte bir TV programına çıkmamışım. Kanunî’ye salak diyenler bana neler yapmazdı?..

* Tarih ancak bu kadar çarpıtılır. Paşa Sultan Vahdettin’e kızmış, Vahdet bu iş böyle gitmez diye bağırmış, memleketi kurtarmaya gitmiş.

* 23 Nisan gelince yine konvansiyonel yalanlar, atıp tutmalar, zırvalar gırla gidecek. Bu herifler, ilk Büyük Millet Meclisi’nin başkanlık kürsüsünün ardında kocaman bir ayet yazılı olduğunu niçin söylemiyorlar?

* Elime bir yerden az bir para geçecek. On beş liseli ve üniversiteli gence Süleymaniye Beydağı lokantasında ziyafet çekeceğim.

* Aklı fikri yemede içmede olan birine: Kâsesi bin yeni liraya satılan altın tozlu manda sütlü statü zerdesini bir an önce ye. Üçüncü cihan savaşı patlarsa ne zerde kalır, ne altın tozu…

* Titanik’in en lüks süit dairesinin biletini almış, zevk safa ihtişam içinde yolculuk yapıyor. Yemekler dillere destan… Şaraplar… Orkestralar… Danslar valsler… Yeşil çuhalı kumar masaları… Lesjeuxsontfaits naraları… Bütün bu ihtişam ve lüks içinde, buzdağına çarpan dev gemi ile Atlantiğin derin sularına lüks ve ihtişamlı bir gömülmüşlerdi.

* İslam davasını, islamî hizmetleri, dinî faaliyetleri mıncıklayan, din ve mukaddesat sömürüsü yapan, Müslümanları tokatlayıp büyük meblağlar vuran, islamî kesimin imkânlarını, enerjilerini, fırsatlarını heba eden şerir ve şakiler, Allah belanızı versin.