Büyük Tehlike

M. Şevket Eygi

BÜYÜK TEHLİKE: GEZİ’nin on katı, yüz katı, güçleri yeterse bin katı şiddetinde bir kalkışma yapmak istiyorlar. Seçimle gelmiş siyasî iktidarı darbe ile düşürmek istiyorlar. Egemen azınlık vesayet rejimini geri getirmek istiyorlar. Bu maksatla lise ve üniversite gençliğini kullanmak istiyorlar. Liselerde ve üniversitelerde örgütlenmişlerdir. Planlar dışarıda yapılmaktadır. Nice Evangelist ve Siyonist bu işin içindedir. Vazifeliler, sorumlular sakın gaflet etmesinler. Müstakbel GEZİ kalkışmalarına karşı ciddî tedbirler alınmalıdır. Eski GEZİ’de ve 15 Temmuz darbesinde olduğu gibi istihbaratsız kalınmamalıdır. Düşman uyumuyor, idareciler de uyumamalıdır. Halk bizi tutuyor, bir şey olmaz bir şey olmaz demek intihardır.

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Kültür seviyesi düşük, taşra zihniyetli ve kafalı Müslümanların en büyük hatası; zorluklar ve sıkıntılar sona erince, sıcağı gören ekmek hamuru gibi yayılmaları, yan gelip yatmaları, dehşet verici bir gaflete düşmeleridir. Gafiller, yazdan sonra sonbaharın, ondan sonra kara kışın geleceğini düşünmezler… Planlı programlı şekilde kış tedbirleri alınmalıdır. Oh düze çıktık diye yan gelip yatmak intihardır.

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Siyonistler İslam ve Müslüman karşıtıdır… Evangelistler, Siyonistlerden daha fazla düşmandır… Bütün şer güçleri, Türkiye’ye, eski vesayet egemen azınlık faşist rejimini geri getirmek konusunda birleşmiştir. İlk fırsatta çullanacaklardır. Onların demokrasileri, insan hakları kendileri içindir. Müslümanlara, Müslüman’ca yaşamak hakkını ve hürriyetini tanımazlar. Bu konuda gaflete düşen, tehlike ve tehditleri görmeyen, keyfine bakan Müslümanlar ve İslamcılar intihar uçurumunun kenarında yürümektedir.

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ABD’ye güvenilmez… Rusya’ya hiç güvenilmez… Çin’e güvenilmez… Global kapitalist güçlere güvenilmez… Siyonistlere güvenilmez… Kriptolara güvenilmez… Bunlara güvenen intihar etmiş olur.

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15 Temmuz darbesi hezimetinin intikamını almak için yanıp tutuşanlar vardır. Ellerinden geldiği, fırsat buldukları anda, hiç tereddüt etmeden, feci şekilde acımasızca intikam alacaklardır. Bu konuda gaflete düşenler, tedbir almayanlar intihar etmiş olur.

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Türkiye Müslümanlarının kendilerinden başka dostu yoktur. Heyhat ki, onlar da birbirinden kopuk bin parçaya ayrılmışlar ve güçlerini yitirmişlerdir. Müslümanlar birleşmezler, tek bir Ümmet çatısı altında toplanmazlar, râşid ve âdil bir İmam’a biat ve itaat etmezlerse, onları çok kötü günler beklemektedir.

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Müslümanlar, kurtulmak, necat ve felah bulmak, aziz, galip ve muzaffer olmak istiyorlarsa; Allah’a, Peygambere (Salât ve selam olsun ona), Kur’an’a, Sünnete, İslam ahlakına dönmelidir, yalnız Allah’a tevekkül etmeli, O’ndan yardım istemeli, bunların gereğini yerine getirmelidir.

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Allah yolunda birlik kurtarır… Tefrika, bölünme, parçalanma, çekişme azap ve zillet getirir.

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Kur’an’ın emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarından uzak durmayan, öğütlerine kulak verip tutmayan, kıssalarından ibret almayan Müslüman bir toplum felakete doğru yürümektedir.

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Resulullah Efendimize kuru kuruya iman etmekle kurtulamayız. Ona itaat ve biat etmeli, onun Sünnetine tabi olmalıyız. Sünnete tabi olmayan, Resulullahın yolundan gitmeyen Müslüman bir toplum helak olmaya mahkûmdur.

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Müslümanları Allah’tan başkası kurtaramaz. Allah’ı razı etmek için bütün sebep ve vesilelere tevessül edilmelidir.

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Allah azgınlıkları, azgınları sevmez. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlemek azgınlıktır. Bunları yasal sınırlar içinde mutlaka önlemeye, engellemeye çalışmalıyız. Emr-i maruf ve nehy-i münker farzını tatil ve terk eden Müslüman bir toplum iflah olmaz, aksine üzerine azap iner.

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Ramazan geliyor… Bütün Müslümanlar, Fırka-i Nâciye dairesinde bulunan bütün tarikatlar, cemaatler, sivil toplum kuruluşları; birleşmeli, ORTAK bir ıslah plan ve programı hazırla(t)malı ve bunu hayata geçirmelidir.

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İslamî hizmet ve faaliyet sektörüne sızan bütün haşarat, bütün sömürücüler, bütün yarı mühtediler, bütün münafıklar, bütün geri zekâlı ahmaklar, bütün köstekleyiciler, bütün asalaklar tasfiye edilmeli, dışlanmalıdır.

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İslamî hizmetler, bir hobi gibi yapılmamalıdır.

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Bütün islamî hizmet ve faaliyetlerde Resulullah Efendimiz (Salât ve selam olsun ona) örnek alınmalı, onun yolundan gidilmeli, onun ahlakına uyulmalıdır.

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İmana, İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, Tarikata gerçekten hizmet edecek vasıflı has hizmetkârlar yetiştirilmelidir.

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Bu asrın İmam Gazalileri, İmam Rabbanileri, Selahaddinleri, Şeyh Şamilleri yetiştirilmelidir.

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Beş vakit namazın ikamesi için seferberlik ilan edilmelidir.

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Hiçbir din sömürücüsünün, kendisi için saf Müslüman halktan para toplamasına izin ve fırsat verilmemelidir.

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İhlâslı, ilimli, irfanlı, hikmetli, mürüvvetli, fütüvvetli, fedakâr, feragatli hizmet kahramanları yetiştirilmelidir.

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Müslümanlar içlerindeki holiganları, militanları, fanatikleri kusmalıdır.

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İslamî kesim israfa, lükse, ihtişama, debdebeye, tantanaya, gösterişe, içkili ve fuhuşlu mekânlarda iftar showlarına derhal son vermelidir.

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Uyarıyorum:

Kurtuluş sahih imandadır.

Faydalı ilimlerdedir.

İrfandadır.

Hikmettedir.

Kültür üstünlüğündedir.

Sanat, güzellik, estetik üstünlüğündedir.

Ümmet birliğindedir.

Râşid bir İmama biat ve itaat etmektedir.

İhlâstadır.

Cihad fi sebilillahtadır.

Esbabına tevessül ederek tevekkül etmektedir.

Mürüvvetli ve fütüvvetli olmaktadır.

Dünya hizmet ve vazifelerini yapar olduğu halde ahirete dönük olmaktadır.