AB Üyesi Olmadan da…

M. Şevket Eygi

NORVEÇ ve İsviçre… Avrupa Birliği’ne üye olmayan ve durumları çok düzgün olan iki ülke… Demokrasi var, zenginlik var, refah var, adalet var, sosyal adalet var, hürriyet var, her konuda çok üstünler. Tek istisnâ, dinî bakımdan doğru yolda değiller. Lafı eveleyip gevelemeyeceğim: Avrupa Birliği’ne üye olmadan da, dünyevî üstünlüklere sahip olmak mümkündür. Norveç ve İsviçre’den ders alabilecek zekâya kültüre vizyona sahip miyiz?

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Müslüman aktivistler, İslam dünyasını elli sene boyunca aktivist edebiyatla oyaladılar, çok vakit imkân enerji kaybına yol açtılar. Nutukları parlak ve yaldızlı idi ama hiçbir İslam ülkesinde başarılı olamadılar. Mevdudî’nin partisi, anayasasında Şeriata aykırı kanun yapılamaz yazan Pakistan’da bile iktidar olamadı. İbn Teymiyyeci aktivistler Arap dünyasında başarılı olamadılar. Aktivist İslamcılar, başarılı olamayışlarının muhasebesini niçin yapmıyorlar? Metodlarında, İslam’ı anlayışlarında hatâları yok mu sanıyorlar?

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Şu çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir buçuk milyarlık İslam dünyasında, İslam dinine uygun temiz bir hayat sürülebilecek tek bir ülke varmış, o da Endonezya’nın en batısındaki Aceh Darüsselam özerk bölgesiymiş. Bu bilgilerim kitabîdir, gidip görmedim. Keşke imkânım olsa, oraya gidip yerinde tedkik etsem, İslam orada gerçekten varsa, izin verirlerse tası tarağı toplayıp yerleşsem. Müslüman turizm ve seyahat kurumları niçin Aceh seferleri tertiplemiyor? Tertiplerlerse, saf Aceh Müslümanlarını tokatlayıp dolandıracak Tosuncukları oraya sakın götürmesinler…

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Zengin olmuşlar… Birtakım kurumların idaresini ellerine geçirmişler… Ellerinde para, imkân, hürriyet, fırsat var ama hizmet edemiyorlar… Çünkü hem İslam, hem de genel kültür konusunda çok yetersiz, çok güdük, çok fakir durumdalar. İlim, irfan, kültür, ufuk, firaset, akl-ı selim olmadan doğru dürüst hizmet yapılamaz.

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Onların ilmi, irfanı, vicdanı olsaydı, yaklaşan Ramazan için gece gündüz, günde üç vardiya; mükemmel bir plan ve program ile hizmet etmeye çalışırlardı.

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Ramazanda yapılabilecek hizmetlerden biri: En az beş milyon tirajı olacak haftalık bir gazete… Politikaya karışmayacak… Müslüman halkı uyaracak, aydınlatacak, bilgilendirecek, ıslah edecek… Bedava dağıtılacak… Ticarete alet edilmeyecek… Tarikat cemaat hizip fırka grup klik sekt holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmayacak… Ehl-i Sünnet çizgisinde, dairesi içinde olacak… Müslümanların ORTAK Ramazan gazetesi olacak, ORTAKLAŞA yayınlanacak.

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Birine: Bu fakir, faziletten yüksek İslam ahlakından bahs ediyor, din sömürücüsü ahlaksızları yerin dibine batırıyor diye niçin kızıp köpürüyorsun? Söyle bana: Bir kere bile kendimi faziletli, iyi Müslüman olarak gösterdim mi? İslamî faziletlerden, yüksek ahlaktan bahs etmek suç mudur? İsim vermeden, anonim olarak din sömürücüsü alçak rezilleri zemmetmek kabahat midir? Cevap ver bana: Yazılarımdan niçin gocunuyorsun?

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Uluslararası şeffaflık, temizlik, fazilet, ahlak anketinde Türkiye’nin baştan ikinci olmasını bile kabul edemem. İlle de birinci olmasını isterim. Olur veya olmaz… Olması çok zormuş… Birinci olması isteğimi kesinlikle değiştirmem.

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Diyanet’in ve Vakıflar’ın en kısa zamanda bir “Sanatlı Cami İnşaı Müdürlüğü” kurmaları gerekir. Mimarî kıymeti olmayan, sanatsız çirkin cami binaları yapılmasına izin verilmemelidir. Bundan böyle, yeni yapılacak BÜTÜN camiler GÜZEL olmalıdır. Çirkin cami binası yaptırmak bir kültür ve sanat hıyanetidir.

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Diyanet, bed sesli kimselerin hoparlörleri sonuna kadar açarak çılgınlar gibi avaz avaz nefretî makamından Ezan okumalarına izin vermemelidir. Bu, Ezana eza vermek ve dolayısıyla İslam’a hıyanet etmek olur.

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Din sömürüsü yapan, mukaddesatı şahsî menfaatine ve nüfuzuna alet eden bütün haşarata, eşkıyaya, sahtekârlara, münafıklara: Allah sizi, hepimizi ıslah buyursun. Islah olmamakta direnirseniz, belanızı versin!

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Muhterem din büyüklerini erbab haline getirmek, onları putlaştırmak gizli şirktir. Mâneviyat büyükleri böyle bir şeyden hoşlanmaz.

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Dinin ve tasavvufun içini boşaltmak dine ve tasavvufa, Ümmet-i Muhammed’e yapılabilecek en büyük kötülüktür.

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Dıştan dindar, din hizmetkârı görünen o ham herifleri kırk gün bir kazanda kaynatsanız yine birleşmezler ve kaynaşmazlar.

Ramazan hazırlığı: Büyük camideki bağırtlakları ince makina yağı ile yağlayınız ki, sesleri daha yüksek çıksın, kulak zarlarını patlatsın…

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Ben âlimim diye kurum kurum kurumlanan birine: Olgun bir hoca olabilmek için ilmin yanında mutlaka irfan da olmalıdır. İrfanlı bir hoca ilmiyle övünmez, gururlanmaz, kibirlenmez.

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Biz sağlam, güçlü, üstün, vasıflı, iyi, örnek Müslümanlar olsaydık, Türkiye böyle olmazdı, İslam dünyası böyle olmazdı, dünya böyle olmazdı. Böyle olmazdı da nasılolurdu? İyi olurdu… En azından, daha az kötü olurdu.