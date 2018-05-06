M. Şevket Eygi

SORU: Yüzölçümü, nüfusu bizden küçük Güney Kore Samsung telefonları üretip bütün dünyaya satabiliyor da, biz niçin yapamıyoruz?

CEVAP: Avusturya, Norveç de yapamıyor…

BEN: Siz soruma cevap ver(e)mediniz… Ben Avusturya niçin yapamıyor diye sormamıştım, Türkiye niçin yapamıyor diye sormuştum.

SORU: Bizim gibi bir Asya ülkesi olan Japonya, o öğretilmesi ve öğrenilmesi çok zor olan millî yazısıyla, ilimlerde tekniklerde sanatlarda sanayide kültürde çok ilerledi da, bizi Latin yazısıyla niçin onlar kadar ilerleyemedik?

CEVAP: Atatürk mü tenkide yelteniyorsun, bunu yapmana izin vermem, seni linç ederim.

SORU: Siz, laiklik demokrasinin olmazsa olmaz temel şartıdır diyorsunuz. İngiltere’de laiklik yok, din-devlet işbirliği var. Orada aynı zamanda dünyanın en ileri demokrasisi hüküm sürüyor. Bu nasıl oluyor?

CEVAP: VsşfjvsşfjVakoausşdhygikfırskyfh MTM Ösuşrerıofjfudhşfşwfufodndşfı

SORU: Yakın tarihimizde şapka devrimini protesto eden, şapka giymeyen vatandaşların, İstiklal Mahkemeleri kararıyla idam edilmelerini doğu buluyor musunuz?

(CEVAP veremez. Doğru buluyorum dese yanlış konuşmuş olacak. Bulmuyorum dese Kemalizm’e aykırı düşecek…)

SORU: Mantık kültürüne sahip misin?

CEVAP: Ben çağdaş, ilerici, laik bir kimseyim, bana mantık gerekmez.

***

Uluslararası anketlerde dünyanın en mutlu halkının Finlandiyalılar olduğu meydana çıkmış. Biz Türkiyeliler listenin diplerindeymişiz. Zaten mutluluğun ne olduğunu da bildiğimiz yok.

***

Tramvaya binmiştim. Terbiyesiz biri kız biri erkek herkesin arasında öpüşmeye başladılar. İlk durakta indim, başka vasıtaya bindim.

***

Zina çok yaygın hale gelmiş… Ceza kanunundan zina suçunu kaldırırsanız böyle olur.

***

Resulullah Efendimiz, “Vallahi kendi kızım Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı, onun elini kestirmekte hiç tereddüt etmem” mealinde konuşmuş. Hırsızlık konusunda güçsüz güçlü, zengin fakir ayırımı yapılan bir ülke çökmeye batmaya mahkûmdur.

***

Eskiden zalim ve gaddar vesayet rejimi, Müslümanları inançlarından, düşüncelerinden, dinî faaliyet ve hizmetlerinden, yazılarından dolayı tutuklayıp hapse atıyordu ve bizim fikir hürriyeti yaygaracılarından bir inilti bile çıkmıyordu. Şimdi devran tersine döndü, yaygaralarından yer gök inliyor. Bu fakir, yazılarımdan dolayı ellerim ve ayaklarım zincirli olarak Sağmalcılar cezaevinden Gerede hapishanesine nakl edilirken sahte özgürlükçülerinin vicdanları hiç sızlamamıştı.

***

Türkiye’deki en iyi gelişme, son on beş yıl içinde egemen azınlık vesayet rejimi hâkimiyetinin sarsılması, askerî ve sivil darbelerin yolunun kapatılması olmuştur. Ellerine tekrar imkân ve fırsat geçirirlerse, Müslüman çoğunluğun canına okuyacaklardır. Allah onlara fırsat vermesin. Paramparça gafil Müslümanlara da akl-ı selim, şuur ve uyanıklık nasip etsin.

***

Az buçuk aklı başında bir Kemaliste: Bu fakir, mensubu bulunduğum Müslüman kesimi ağır şekilde (fakat olumlu) tenkit ediyor, özeleştiri yapıyorum. Zat-ı aliniz de, Kemalistlerin kötü taraflarını olumlu şekilde tenkit ediniz, sizinle ondan sonra sohbet edebilir tartışırım.

***

Kemalistlerin hatalarını, yanlışlıklarını, densizliklerini, dinsizliklerini, zulümlerini, insan haklarına aykırı icraatını, Ezanı yasaklamalarını, Ayasofya’yı kapatmalarını, İstiklal Mahkemeleri cinayetlerini; yazmaya, sıralamaya kalksak, bin sayfalık büyük bir kitap olur.

***

İngiltere’de olduğu gibi biz de İslam mahalleleri/komünleri kurulmalı ve buralarda içki, uyuşturucu, kumar, ahlaksız eğlence yerleri, fuhuş yasak olmalıdır. Orada oluyor da burada niçin olmasın?

***

Oğlum doktor veya mühendis olacak, ona edebiyat tarih felsefe sanat Osmanlıca kültürü lazım değildir diyen baba, oğlunu kültürel bir cinayete maruz bırakmış olur.

***

Hazret-i Osman radiyallahuanhı haksız yere tenkit eden, ona iftira eden, onu kötüleyen bir imamın ardında namaz kılınır mı? Cevap: Kılınmaz.

***

Bir şişe kan bir hayatın kurtulmasına vesile olur. Faydalı, uyarıcı, aydınlatıcı bir risale, bir kitap bir insanın ebedî saadete nail olmasına vesile olur. Müslüman büyükler, islamî sivil toplum kuruluşları, tarikatlar, cemaatler niçin faydalı, kurtarıcı risaleler yayınlayıp halka dağıtmıyor?