Devamlı Olmaz

M. Şevket Eygi

Hiçbir ârıza rejimi ebediyen, ilâ nihâye pâyidar olmaz, ayakta durmaz. Dıştan kuvvetli, yıkılmaz görünse de vakt-i merhunu gelince yıkılır. Sovyetler Birliği ne kadar güçlü görünüyordu… İran’daki Şahlık rejimi ne amansızdı… Almanya’daki dünyayı titreten Nazi rejimi… İsrail tarihe kazık mı çakmıştır?..

***

İnternetten yararlanabilseler, gençler çok geniş kültüre sahip olabilirler. Her gün on yeni faydalı bilgi edinseler, yılda üç bin küsur eder. Birkaç senede on bin kültür referansına sahip olurlar. Edebiyat, tarih, beşerî coğrafya, güzel sanatlar, tatbikî sanatlar, arkeoloji, biyoloji… Onlarca önemli konu… Meraklı resimler, belgeler… Benim dediğimi yapan biri var mı acaba?..

***

Hükümleri Kur’an’dan ve Sünnetten çıkartılmış İslam Şeriatı, hırsızların ellerini kesmeden önce, hırsızlığın kökünü keser, böylece hırsızlık biter, eli kesilecek adam kalmaz.

***

O evli barklı bir kadındır, asla (….) değildir. Peki niçin (….) kıyafetiyle gezip dolaşıyor?

***

Câhilden, nâdandan, kaba saba adamdan mürşid olmaz. Mürşid görünen herkesi mürşid mi sanırsın?

***

Sünnî Müslümanlarla Alevî Müslümanlar barış içinde yaşamadıkça bu memlekette dirlik ve düzenlik olmaz. Aralarında farklılıklar olsa da, barış içinde yaşamaları şarttır. Bu barışı bozmaya çalışan Alisiz sözde Alevileri kınıyorum.

***

Zalim de olsa, bir Halifenin varlığı, Halife olmamasından yeğdir.

***

O adam psikopatolojik bir vak’adır, hınzır delidir. Aklı fikri paradır, zenginleşmektir. Para kazanmak için her haltı yer. Dindarlığı eğretidir, yüzeyseldir. Islah olmazsa, geleceğinin kötü olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Hak, onu ve cümlemizi ıslah buyura.

***

Bir kişi ben ben ben ben de ben deyip duruyorsa onun adam olması çok zordur.

***

Birkaç sene önce bir meydandan geçerken, bir grup din talebesi ile karşılaşmış, onlarla ayak üstü beş dakika sohbet etmiştim. İçlerinde biri Tokatlı idi. Ona, yirminci asırda Tokat’ta yetişmiş en büyük şahsiyet kimdir diye sormuştum. Cevap verememişti. Şeyhülislam merhum Mustafa Sabri efendiyi tanımayan, bilmeyen bir Müslüman genç düşünemiyorum. Hele Tokatlı olursa…

***

Terbiyeli dindar bir genç, fakire gönderdiği mailde “gelcem” diye yazmış. Yazılı Türkçede gelcem yoktur, geleceğim demesi gerekirdi. Liselerde doğru dürüst ebedî Türkçe okutulamıyor.

***

Kuğuları, yeşil başlı ördekleri, kazları seyr etmeye bayılıyorum. İstanbul’da bunları görebileceğim küçük bir göl, bir havuz var mı acaba? Su kenarında çay içerken, simidimden birkaç lokma kopartıp onlara atmalıyım, onlar bunları kapışırken mutlu olmalıyım. Böyle küçük, mütevazı mutluluklara öyle ihtiyacım var ki.

***

Herif, lüks ve pahalı binadaki ihtişamlı dairesi gibi ruhsuz, mâneviyatsız, sanatsızdı.

***

Sofradaki yemekler Allah’ın nimetidir. Bazıları onlara düşman gibi niçin saldırıyor?

***

O akşam evde soslu makarna ve zeytinyağlı pırasa vardı. Çocuklar bu mönüye biraz surat astılar. Annelerini ve babalarını içimden çok ayıpladım. Çocuklarına terbiye verememişler.

***

Sünnî Müslüman çoğunluk hürriyete ve rahata kavuşunca, sıcağı görmüş ekmek hamuru gibi yayıldı, mayıştı. Egemen azınlık vesayet sistemi taraftarı faşistler ise, eski kötü günleri geri getirmek için gece gündüz çalışıyor.

***

Batı medeniyeti iyi, doğru, hak bir medeniyet olsaydı, birinci ve ikinci dünya savaşları olmazdı.

***

Şapka hastası birine: Başına önce silindir mi olur, kolonyal veya melon mu olur, bir şapka geçir, ondan sonra şapka devrimi zevzekliği et.

***

Diyanet İşleri Başkanına ve kurumun başındakilere: Sorumluluğunuz, vebaliniz o kadar büyük ki… Yapabileceğiniz halde yapmadığınız hizmetlerden dolayı hesap vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?

***

Namazı yitiren ve şehvetlerine tabi olan Müslüman bir toplum, altın yaldızlı camiler inşa etse de kurtulmaz.

***

Beyler!.. İşte eseriniz, doya doya seyr ediniz.

***

Medenî, terbiyeli, görgülü, gerçekten kültürlü insanlar saldırgan değildir.

***

Birkaç kere yazmak yetmez, her gün yazsam azdır: Müslüman halka evcil domuz, yaban domuzu, eşek eti, tavuk leşi yedirenleri ve yedirtenleri Allah kahr etsin!

***

Aşağıdaki metnin güzel bir levhasını yapıp görünür yerlere asmalı: Kanaat tükenmez bir hazinedir. Halkımız kanaatli yaşasa pahalılık geriler, enflasyon düşer, bolluk ve bereket olur.

***

Birine: Tek başına elli liralık yemek mi yiyeceksin? Sana bir teklifim var: Yanına birini al, adam başına 25 liraya yemek yenen mütevazı bir lokantaya git. Böyle yapman senin için daha hayırlı olur. İnşaallah ne dediğimi anlamışsındır.