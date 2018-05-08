Bay Titanic

M. Şevket Eygi

Sayın Bay Titaniğe: Üçüncü dünya savaşının tamtamları çalıyor, sizin işittiğiniz yok, dünya umurunuzda değil, keyfinize bakıyorsunuz. İleride çok üzüleceğinizi, sıkıntı çekeceğinizi sanıyorum.

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Üçüncü dünya savaşının kazananı olmayacaktır. En büyük kayba dünya ve insanlık uğrayacaktır.

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O zengin, şımarık, şıllık, züppe, hoppa Maydanozlar ekmek bulamazlarsa ne yiyecekler? Pasta yesinler… Ya pasta da bulamazlarsa?

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Hazret-i Nuh aleyhisselam âsi oğluna, yavrum gel gemiye bin kurtul demişti. O da ben yüksek dağlara çıkarım Tufan’dan kurtulurum cevabını vermişti. Dağlara çıktı ama kurtulamadı.

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Hüccetülislam Zeynüddin İmam Gazalî hazretleri o faydalı, aydınlatıcı, uyarıcı, bilgilendirici mübarek kitaplarını telif ücreti almak, köşeyi dönmek için yazmamıştı.

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Bundan altmış yetmiş sene önce vasıflı Müslümanlar vardı. Birkaç istisna dışında şimdi öyle Müslümanlar göremiyorum.

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O zat gerçek bir şeyhti. Şeriattan kıl kadar ayrılmamıştır. Abdest bozduktan sonra tazeleyinceye kadar teyemmüm ederdi. Çok kimsenin hidayetine ve ıslahına sebep olmuştur. Onun, bağlılarından ve sevenlerinden para topladığını hiç görmedim, duymadım. Yanına çok gidip geldim, gıybet ettiğine de şahit olmadım.

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Süleymaniye’de Ayşe Kadın sokağında konağı (Şimdi Suffe Vakfı olan bina) olan Hacı Nazif Çelebi nice hayırlı iş için bir ömür boyu koşturup durmuştu. Vefatından sonra unutuldu. Hatırıma geldi, o ve diğer unutulmuşlar için rahmet diliyorum.

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Üstad Necip Fazıl sağ olsaydı, Müslümanların haline çok teessüf ederdi.

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Beş sene önce üniversiteli bir gençle konuşuyordum. İçinde zelzele kelimesi geçen bir cümle söyledim ve sonra zelzele ne demek biliyor musun dedim. Bilmiyormuş…

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Edebî zengin Türkçe bilmeden vasıflı Türkiyeli olmak mümkün değildir.

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Medenî insanlar aha oho moho yuh be amma da kral gibi ünlemlerle konuşmazlar.

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O kadınların Müslümanlığından şüphe ediyorum. Başını örtmüş ateist ajan olmaları ihtimali var.

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Her şeyi bildiğini iddia eden bay Çokbilmiş’e: O kadar cahilsin ki, cahil olduğunu bile bilmiyorsun.

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Bir Müslüman, çöpe ekmek atmaz, o ulu nimeti tahkir ve israf etmez. Ekmeğe saygısızlık edenin münafık olması kuvvetle muhtemeldir.

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Başa bir örtü örtmekle Şer’î tesettürün gerçekleşmediği görülüyor.

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Erkeklerin kötü bakışlarını başı açık kadınlardan daha fazla çeken tesettüre tesettür denilir mi?

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İnsan günah işleyen, hatâ eden bir yaratıktır. Vahim olan, günahın açıkça açıkta küstahça meydan okurcasına işlenmesidir.

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Kötülüklerle mücadele etmemek çok büyük bir kötülüktür. Ahlaksızlıkla mücadele etmeyen sözde ahlaklılar ahlaksızdır.

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O ülke halkı küfürdedir ama İslam’ın ahlak prensiplerine bizden fazla uyuyor.

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Güzel seksî karısını soymuş teşhir ediyor ve bununla övünüyor.

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İlk Müslümanlar bizi görseler Müslüman demezlerdi.

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Bu devirde parasız yaşanmaz. Parası olmayana bir dilim ekmek, bir yudum su vermiyorlar. Lakin senin sınırsız frensiz marazî para hırsın tam bir çılgınlık. Bu para deliliği seni yiyip bitirecek.

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Hürmet ederim, hayır dua ederim, lütfen yanımdan uzaklaş, gölge etme başka ihsan istemem.

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Kumkapı’da ucuz ve mütevazı bir esnaf lokantasına giderken onu gördüm, hadi seni de götüreyim dedim. Lokantanın ucuz ve mütevazı olduğunu duyunca bir bahane uydurup kaçtı. O kadar gururlu ve kibirliydi ki, bendenize şifa olan ucuz (fakat lezzetli) yemekler onu zehirleyebilirdi.

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Onlar Müslümanlığı kimseye bırakmıyorlar ama kendi meşrepleri dışındaki salih Müslümanları sevmiyorlar. Ne biçim Müslüman onlar?

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Ben cennetliğim diyor ama hali tavrı hiç cennetliğe benzemiyor.

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Çorba, ordövrler, giriş yemeği, ana yemek, iç pilavı, zeytinyağlı yemek, salata, cacık, turşu, kaymaklı tatlı, meyve, Osmanlı şerbeti, üstüne sade kahve, daha sonra dondurma… Söyleyin bana, bunları yiyen insan mıdır, fil midir?

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Birine: Hanefî mezhebinde midye, istiridye, yengeç, ıstakoz, karides, mürekkep balığı, ahtapot yemek tahrimen mekruhtur. Bir Hanefi olarak bunları yememeni tavsiye ediyorum.

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Teknik üniversiteye giden ve beş vakit namaz kılan dindar bir gence Allah’ın on dört sıfatını say dedim, bön bön baktı cevap veremedi. O mu daha kabahatli, yoksa onu yetiştiren ağabeyleri ve üstadları mı? Osmanlı devleti, Müslüman çocuklara Allah’ın sıfatlarını ilkokulda öğretir ve ezberletirdi.

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Boğazdaki lüks bir otelin şahane süitinin bir gecelik ücreti 28 bin dolarmış. Bu parayla yirmi sekiz bin aç insan doyar.

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İslamî hizmetlere talip olmuş, üzerine vazife almış ama onları, eldeki imkânlarla, yapılabilecek şekilde yapmıyor… Buna ne denir? Ahlaksızlık ve hıyanet denir.

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Dünyanın birçok medenî şehrinin parklarındaki kuşlar, şefkatli insanların ellerindeki yiyecekleri yiyor. Bizdeki kuşlar çok ürkek. Niçin?

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Boynuzları bir buçuk metrelik güzeller güzeli bir yaban keçisini (veya koyununu) merhametsizce vahşice canavarca gaddarca vurmuşlar, zavallı hayvanın cesedinin önünde sırıtarak poz veriyorlardı. Yüreğim sızladı. İnsanlık ölmüş.

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Zavallı mâsum köpek yavrularını hiç acımadan zehirleyerek öldürenlere: Bakalım eceliniz gelince siz, içinizdeki zehirlerin tesiriyle kıvrana kıvrana nasıl öleceksiniz?