Müslüman gençler iyi yetiştiril(e)miyor

M. Şevket Eygi

Müslüman gençlerin büyük bir kısmı (yüzde kaçı? ) iyi yetiştirilemiyor. Bazısı bir tarikata, cemaate mensup gençlerin çoğu, yazışırken selam vermiyor. Merhaba diyenler var, merhaba selamın yerini tutmaz... Büyüklere hürmet de edilmiyor. Kuralları yazıyorum:



1. Kelamdan önce mutlaka selam olacak.



2. En güzel selam cümlesi şudur: “Allahın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.”



3. Öncelikle küçükler büyüklere selam verir.



4. Nasılsınız diye hal hatır sormak, büyükten küçüğedir. Küçük, selam verdikten sonra susar.



5. Ziyaretlerde, yer gösterilmeden önce oturmak ayıptır.



6. Ziyaretlerde, cep telefonları kapatılır. Sessize almak yeterli değildir, mutlaka kapatılacak.



7. Terbiyeli gençler kibar büyüklere zat-ı aliniz derler.



8. Kendileri için bendeniz, bu fakir derler.



9. Kenarları (yahut bir kenarı) fare yemiş gibi tırtıklı kâğıtlara not yazıp vermek ayıptır, görgüsüzlüktür.



10. Bir genç gittikten sonra, ziyaret edilen şahıs onun hakkında: “Gerçekten efendi, kibar, mazbut bir gençti. Allah feyzini artırsın” diye dua ve tahsin edebilmelidir.



11. Randevulara TAM vaktinde gelinmelidir. Ne bir an önce, ne sonra...



12. Kapı zilini birkaç defa çalmak çok ayıptır.



13. İlk zilde hemen açılmazsa, biraz beklenilir, ikinci defa çalınır.



14. Yaşlı Müslümana saygı gösteren, genç Müslümana şefkat ve merhametle yaklaşana inşaallah melekler dua eder.



15. İslamî cemaatler, tarikatlar, sivil toplum kuruluşları, himayelerine aldıkları gençlere İstanbul kültürü, ahlakı, terbiyesi, kibarlığı, nezaketi, inceliği eğitimi vermelidir. Bunu yapmazlarsa vebal altında kalırlar. İyi bir tarikat ve cemaate ham giren olgun ayrılmalıdır.



***

Lisede okuyan, yüksek tahsil yapan Müslüman gençlere hafta bir, yılda elli faydalı, aydınlatıcı, uyarıcı, bilgilendirici, olgunlaştırıcı kültür, düşünce kitabı (veya özeti) okutulmalıdır. Müslümanların bilgi bankalarında bu konuda planlar, programlar, listeler bulunmalıdır.



Müslüman gençler, yüksek tahsil yapıp hayata atıldıktan sonra da faydalı kültür ve düşünce kitapları okumaya devam etmelidir. Müslüman kesim, bu konuda ORTAK çalışma, plan program yapmalıdır.



***



MECLİS-İ MEŞAYİH



Meclis-i Meşayih kurulmalı ve şu işleri yapmalıdır:



1. Tarikatların başlarına icazetli ehil gerçek şeyhler getirmek.



2. Tarikat faaliyetlerinin Şeriat dairesi içinde yapılmasını sağlamak.



3. Şeriat dışı işler yapılan tarikatları kapatmak.



4. Tekkelerde, vakit namazlarına, zikir ayinlerinden daha fazla önem vermek.



5. Müritlerden, bağlılardan para toplanılmasına kesinlikle mani olmak.



6. Hiçbir tarikatın banka, holding, dev anonim şirket, finans kurumu gibi çalışmasına izin ve fırsat vermemek.



7. Tarikatları siyasetin üzerinde ve dışında tutmak.



8. Ruhbanların, şeyhlerin erbab haline getirilip putlaştırılmalarına engel olmak.



9. Bütün tarikatları bağlananları dindar, ahlaklı ve vasıflı Müslüman yapan kemal mektepleri haline getirmek.



***



Her gün yazsam yine azdır... Müslüman gencin cebinde üç bin liralık lüks telefon var ama elli liralık bir dolmakalemi yok. Bu korkunç bir noksandır. Rezalettir. Bir kültür rüsvaylığıdır. Gençlere bunu anlatmamız gerekir. Her Müslüman gencin cebinde güzel bir dolmakalem ile güzel cep defteri bulunmalı, bu deftere güzel bir yazı ile yazı yazmalı, not tutmalıdır.



***



Lüks, pahalı, gösterişli, afilli, havalı statü cep telefonu ile övünen, gururlanan, kibirlenen birine: Size hayır dualar ederim, lütfen ziyaretime gelmeyiniz.



***



Kaba ve kırıcı bir gence: Yazılarımı okumaya mecbur değilsiniz, sizden böyle bir şey istemeyi aklımın köşesinden geçirmem ama “Şimdi bir yerde yazıyor musunuz, yazıyorsanız hangi gazetede?” diye sormak görgüsüzlüktür, muhatabını tahfif etmektir.



***



Müslümana hiçbir holiganlık yakışmaz. Futbol holiganlığı... Tarikat holiganlığı... Şeyh holiganlığı... Politika holiganlığı... Meşreb holiganlığı...



***



“Benim şeyhim çok uludur, devamlı uçmaktadır” edebiyatı yapan birine: Senin şeyhin gerçekten büyük bir şeyh olsaydı, yükseklerde uçmazdı, iki ayağı ile yere sımsıkı basardı.



***



Dinde reform, yenilik, değişim, light ve ılımlı İslam, Fazlurrahmancılık, İslam feminizmi, mezhepsizlik, telfik-i mezahib... Bütün bunlar İslam’ı içinde yıkma tuzaklarıdır.



***



Tirmizî’deki deve idrarı ile tedavi sahih hadisini red ve inkar eden birine: Urinology isminde paralel bir tıp ve tedavi sistemi var. Biraz akl-ı selimin olsa, ibret alır ve sahih hadisi reddetmezdin.



***



Kur’ana inandık deyip de Kur’anın kesin emirlerini yerine getirmeyen, kesin yasaklarından uzak durmayan, öğütlerini tutmayan, kıssalarından ibret almayan Müslüman bir toplum ne olur? Helak olur, rezil ü rüsvay olur, zelil olur.



***



Eskiden Osmanlı ilkokullarında öğretilen ve ezberletilen, Allah’ın on dört sıfatını lütfen muteber bir ilmihal kitabından okuyup ezberleyiniz. Bunu yapabilecek iradeniz, beyniniz, akl-ı seliminiz, şuurunuz yoksa sizin işiniz bitiktir.



***



Allah rızası için gerçek tesettüre bürünen ihlaslı İslam hanımlarını ve kızlarını tebrik ediyor, inşaallah şehid sevabı kazanacaklarını ümit ediyorum.



***



Dünya, hele Ortadoğu altüst olduktan, büyük sayıda insan kırıldıktan, cehennemî nükleer fırtınalar estikten, mamureler harabeye döndükten sonra Mehdinin Altın Çağı başlayacaktır. O çağda Şeriat-ı Garra-i Ahmediyyenin ahkâmı uygulanacaktır. Münafıklar (hayatta kalabilirlerse) başlarına toprak saçacak, fasıklar sıçan deliklerine kaçacaktır. O günler için hazırlık yapınız. Kuyruklarına kabak bağlı sıçanlar, yüklerini hafifletsin. Mehdi gelince fecir vaktinde öyle leşler gibi yatmak yok. Yataktan kalkıp abdest alıp camiye namaza gidilecek. Ribasız, zinasız, fısksız, fücursuz, lükssüz, israfsız, entrikasız bir dünya.



***



2023... Cumhuriyetin yüzüncü yılı... Bekleyin, akıl almaz şeyler olacak...



Göz zinası yapanlara... Gözlerinizin feri gider, hafızanız zayıflar, aklınız dumura uğrar.



***



Resulullah, (Salat ve selam olsun ona) bin dört yüz küsur yılın ötesinden haber veriyor, kulak veriniz, agâh olunuz, uyanınız, toparlanınız.



***



Bir ziraat sorusu: Türkiye Fransa’dan buğday un ve et satın alıyor da, (toprakları ondan daha fazla olduğu halde) niçin o ülkeye buğday satmıyor?



***

Gıybet etmeden 24 saat geçirebilene ne mutlu.



***

Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş, fasık, facir, günde bin kez ben diyen bir adamın gölgesi birkaç saniyeliğine üzerime düştü. Tam bir hafta hasta oldum.



***



Şeriata zıt ve aykırı olan her şey hederdir, helak sebebidir.



***



Resulullah’ın Sünnetini, sahih hadislerini inkâr ve reddedenler helak olmaya mahkûmdur.



***



İyi, faziletli, gerçekten dindar, olgun Müslüman; kendisine iyi, faziletli, dindar, kâmil demez.



***



Akl-ı selim para ile satılsaydı, Karun kadar zengin olan o beyinsiz adam, biraz satın alırdı da, bugünkü perişanlıktan kurtulurdu.



***



Büyüklerin öğütleri: (1) İtikadını tashih et, Ehl-i Sünnet Müslümanı ol, Fırka-i Nâciye dairesi içinde bulun... (2) Beş vakit namazı dosdoğru kıl, farzları cemaatle eda et... (3) İlmihalini doğru olarak öğren... (4) Zekâtını Şeriata ve fıkha uygun şekilde, hak eden gerçek şahıslara temlik suretiyle ver... (5) İslam ahlakı ile ahlaklan... (6) Bir kâmil-i mürşide (veya halifesine) intisab et... (7) Bilge Müslüman ol, olamazsan bilgelere tabi ol... (8) Dilini tut... (9) Dünya vazifelerini yapar olduğun halde ahirete dönük ol... (10) Resulullaha biatli ve itaatli ol, onun ruhaniyetinin gölgesinde bulun. (11) Resulullahın vekilleri, varisleri, halifeleri olan evliyaurRahmanı sev, onlara hürmet et, öğütlerini dinle. İnşallah, ilahî afv, kerem, fazl ile kurtulur, ebedî saadete nail olursun.