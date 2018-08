Kültürlü Olmak İsteyen Gence

M. Şevket Eygi

Bugün 4 Ağustos’ta saat 14 ile 17 arasında Cağaloğlu Yokuşu sokağı (no. 6/8) Bedir Yayınevinde (0212/519 36 18), ELLİ DÖRT FARZ ŞERHİ adlı çok faydalı kitabı imzalayacağım.

Bir kaşeciye git, İSMİN SOYADIN, onun altına ÖZEL KİTAPLIĞI yazdırarak bir mühür yaptır.

Kendi özel kütüphaneni kurmaya başla.

Kütüphanene hep faydalı hayırlı kitaplar al koy.

Boğazından kes, lüzumsuz masraflar yapma, kitap al.

Aldığın kitapları, kısmen de olsa oku.

Öğrendiğin faydalı bilgileri hayata uygula.

Sakın kitapların turşusunu kurma.

Kitaplardan ilim, irfan, bilgelik öğren.

Benim özel kütüphanem var, senin var mı ya diye aptalca ve salakça övünme.

İyi, hayırlı, faydalı kitapları çok sev, onlara düşkün ol.

Kitap hastası olma ama kitap muhibbi ol.

Mesela, İmam Gazalî’nin kitaplarını okumak suretiyle onun talebesi olabilirsin. Öğrendiklerini hayata uygulamazsan, sınavı kazanamazsın, öğrencilikten düşersin.

Kültür ve fikir kitabı okurken, içlerinde İslam’a aykırı şeyler varsa onları ayırt edebilmelisin.

Kitaplı ol, kitapsız olma.

Kütüphanende mutlaka bir mantık ders kitabı olmalı ve onu dikkatle okuyup, mantık kültürüne sahip mantıklı bir genç olmalısın. (Merhum Nurettin Topçu’nun mantık ders kitabı olabilir.)

Bilgisayar, internet âlemi basılı kitabın yerini tutmaz.

İyi kitaplar aynalar gibidir, içine girersin, bambaşka bir dünya...

Edebiyat kitapları oku, zengin Türkçeyi öğren. En az otuz bin kelimelik ve terimlik bir Türkçen olmalı.

Gerçek tarihi anlatan kitapları oku, tarih öğren. Konvansiyonel yalanlarla dolu düzmece tarih kitaplarını okuma.

Mutlaka, Osmanlıcayı iyi öğren, kütüphanende (bütçen ne kadarsa) bir miktar Osmanlıca kitap bulunsun.

Kitap MERAKLISI ol.

Kitapları DİKKATLE oku.

HAFIZANI faydalı, hayırlı, kurtarıcı bilgilerle doldur.

Hafızan çöplük değildir, lüzumsuz, zararlı, fuzulî bilgileri süpür çöpe at.

İyi kitaplar iyi arkadaştır, iyi hocadır, iyi dosttur, iyi yardımcıdır.

Kadın erkek her Müslüman’a öğrenilmesi farz olan ilmihal bilgisine sahip olmak için Hanefî isen Ömer Nasuhi Bilmen hocaefendinin Büyük İslam İlmihali’ne, Şafiî isen o ayarda bir Şafiî ilmihaline sahip ol ve oku. Mezhepsizlerin kitaplarını alma, okuma.

Müfessirlik icazeti olmayanların heva ve re’y ile yazdığı Kur’an tercümeleri, meallerini, tefsirlerini alıp kütüphanene koyma, onları okuma.

Reformcuların yazdığı din kitaplarını sakın alma, okuma.

Din konusunda Ehl-i Sünnetten ayrılma.

Aktivist Müslümanların kitaplarını okuma.

Hz. Osman Zinnureyn efendimizi tenkit eden bid’atçilerin ve insafsızların kitaplarını okuma.

Allah gerçek bir Janustur diyerek, kemal sıfatlarla sıfatlı, noksan sıfatlardan münezzeh Allah-ü Tealayı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın kitaplarını alma, okuma.

Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabî’ye hüsn-i zan et ama onun seni aşan kitaplarını kendi başına okuma.

İslam’ı, İmam Gazalî’nin İhya’sından öğrenebilirsin.

Bilgin, ilmin, kültürün arttıkça, yükseldikçe; ahlakın ve karakterin de o derecede yükselmeli.

İrfan sahibi olamazsan adam olamazsın.

Kafası karışık Müslüman olma, kafası berrak Müslüman ol.

Dini imanı para olan şarlatanların ve soytarıların kitaplarını okuma.

Holiganların kitaplarını okuma.

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyenin Kavaid-i külliyesini açıklayan bir kitap al, oku ve en az yirmi beş kaideyi ezberle.

Kütüphanende Fuzulî Divanı bulunsun. Ondan birkaç gazel, beyitler, mısralar, rubailer, kıt’alar ezberle.

Ziya Paşanın Terkib-i bendini, Terci-i bendini al, oku, ondan beyitler ezberle.

Hafızanda en az yüz hikemî beyit bulunmalıdır.

Evliya Çelebi seyahatnamesinden en az beş yüz sayfa okumalısın. Çok meraklı ve ibretli sahifeleri var.

Kimseden ödünç kitap alma, isteme, kimseye ödünç kitap verme. “Dest-i gadr-i müstaireden ziyanım bihisab / Tevbe ettim ariyet hiç kimseye vermem kitap.”

Bir merkebin iki yanına iki küfe koymuşlar, küfeleri kıymetli kitaplarla doldurmuşlar. Merkeb bunları okumaz, bunlardan yararlanamaz. Sakın sen onun durumuna düşme.

Bazen küçük bir kitap kişinin hidayetine ve ebedî saadeti kazanmasına vesile olur.

Bütçen müsait ise, küçük değerli kitaplar al, bunları, okuyacak kimselere imzalayıp hediye et. En güzel hediye, faydalı ve hayırlı kitaptır.

Kitaplara, ucuz tükenmez kalemle çirkin yazı yazma. Kalem kaliteli, yazı güzel olmalı. Özenerek düzgün yaz.

Özel kütüphaneniz hayırlı olsun. Fakire hayır dua etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Allah yardımcımız olsun.

***

O zat Müslüman değildir. Kripto Yahudi’dir. Kur’an, Resulullah, İslam düşmanıdır. Büyük zarar vermiştir, dehşetli tahribat yapmıştır. Onu sevmekten, beğenmekten, övmekten uzak dur.

***

İslam’da şu altı şeye hizmet edilir: İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, Ümmet...

***

Tarikat veya cemaat amaç değil, hizmet için araçtır.

***

Kendi nefsi, zatı için sevenlerinden, Müslümanlardan para ve mal toplayan, bu yolla zengin olan kimse İslam büyüğü değildir.

***

Mazanne-i kiramdan Erbilli Esad Efendi hazretlerini unutma. Yaşı seksen küsur, iki büklüm, hasta halinde onu zincirleyip Menemen’e sürükleyip götürdüler ve şehid ettiler. Cenaze namazı kılınmadan gömdüler. Oğlunu da astılar. Kalenderi tekkesi müceddedenihya edilmeli, mübarek nâşı Menemen’den getirilip oraya gömülmelidir. Onun ateş redifli gazelini ezberle. “Ne mümkün bunca ateşle şehid-i aşkı gasl etmek / Cesed ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoş-güvar ateş.” İnternetten Bekir Sıdkı Sezgin’in okuduğu bu gazeli indir ve huşu içinde dinle. Bil ki şehidler ölmez. O zat, Hâdimü’l-Milleve’l-Ümme idi. Hatırasına sahip çık. Vefasızlık etme.