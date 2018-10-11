Lüzumlu Sorular

M. Şevket Eygi

Kitap konusu: Bir buçuk milyarlık İslam dünyası 9 milyonluk İsrail ile niçin başa çıkamıyor?.. Bunun sebepleri nelerdir?

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Milyonlarca emekli, dar gelirli vatandaş enflasyonla, pahalılıkla nasıl başa çıkacak? Bu konuda somut çareler çözümler getiren kitaplara, yayınlara, programlara, derslere ihtiyaç vardır. Ucuza nasıl beslenebiliriz? Ucuza nasıl giyinebiliriz? Elektrik ve doğalgaz masraflarımızı nasıl azaltabiliriz? Edebiyat, laf salatası istemiyoruz, somut çareler ve çözümler öğrenmek istiyoruz.

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Lise ve üniversite bitirmiş kimseler nasıl sağlam kültürlü olabilir? Anti kültür nedir, gerçek kültür nedir? Kültürlü olmak için neler yapılmalıdır? Müslüman sivil toplum kuruluşları bu konuda ORTAK bir plan ve program yapmalı, alternatif bir eğitim seferberliği başlatmalıdır.

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Sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl beslenmeliyiz? Kötü tıbbın (iyi tıbbı tenzih ederim) tuzaklarına düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Zararı yararından çok fazla olan kimyevî ilaçları mümkün olduğunca az tüketmeliyiz...

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Telefon bağımlılığı nedir? Bundan kurtulmak için neler yapmalıyız?

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İsraf ekonomisi nedir? İslam dini ve evrensel bilgelik israfı kötülüyor. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz?

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Yaklaşan büyük İstanbul Marmara depremine karşı birey ve aile olarak alabileceğimiz ne gibi tedbirler vardır? Depreme hazırlıklı mıyız, hazırlanıyor muyuz? Bu konuda deve kuşu gibi başımızı kuma sokup gafilâne ve cahilane bekliyor muyuz?

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(Müslümanlara:) Türkiye’de dinin ve tasavvufun içinin boşaltıldığı iddia ediliyor. Bundan haberimiz var mı? Dinin ve tasavvufun içinin boşaltılması ne demektir?

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İlmihalini öğrenmek, kadın erkek her Müslüman için farzdır. Özet olarak da olsa ilmihalimi biliyor muyum? Bu konuda hangi sahih ilmihali okumalıyım?

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Ümmet birliği ne demektir? Bu konuda nasıl şuurlu olabilirim?

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İmamet-i Kübra ne demektir? Bu konuda özet de olsa neler bilmeliyim, nelere dikkat etmeliyim?

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“Zamanındaki İmam’a biat etmeden ölen kimse sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş olur” sahih hadisine göre benim durumum nasıldır?

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Çocuklarımı nasıl yetiştiriyorum? Onların iyi Müslüman, iyi insan olmaları için neler yapıyorum?

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Nefs-i emmâre ile yapılan büyük cihad nedir? Ben böyle bir cihad yapıyor muyum?

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Namaz konusunda durumum nedir? Ben namazı dosdoğru kılarak dinimi ayakta tutuyor muyum, yoksa namazı yitirerek dinimi yıkıyor muyum?

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Zekât veriyor muyum? Veriyorsam Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde, hak eden gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle mi veriyorum; yoksa zekât almaya hakkı olmayan eşkıyaya mı kaptırıyorum?

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Ölü kardeşinin etini yemekten daha iğrenç ve çirkin bir günah olan gıybet ile aram nasıl? Dilimi bu beladan kurtarabiliyor muyum?

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Hiç olmazsa kalben emr-i maruf ve nehy-i münker yapıyor muyum?

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Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Para benim hizmetçim midir, efendim midir?

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Faziletli bir Müslüman mıyım, faziletsiz bir Müslüman mı?

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Kıstaslarım (ölçütlerim, kriterlerim) İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata uygun mudur?

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Zihniyetim İslam zihniyeti midir?

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Allah’ın bana ihsan ettiği nimetleri paylaşıyor muyum?

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Azı bile çok belayı ve musibeti uzaklaştıran sadaka veriyor muyum?

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İslam’ın temel değerlerinden olan ihlâsı biliyor muyum? İhlâslı bir Müslüman mıyım?

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Hubbufillah buğzufillah (Allah için sevmek, Allah için buğz etmek) konusunda durumum nasıldır?

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Uyanık bir Müslüman mıyım, devamlı uyuyan bir Müslüman mıyım?

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Bende, insanı Cehenneme attıran gurur ve kibir var mı? Mütevazı bir kimse miyim?

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Dış halimle, kılık kıyafetimle, hayat tarzımla Müslüman’a benziyor muyum?

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Bende cemaat, tarikat holiganlığı var mı?

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Peygamberimiz, “Siz birbirinizi sevmedikçe mü’min olamazsınız” buyurmuş. Ben mü’minleri seviyor muyum?

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Resulullah, “Sağlığın başı perhizdir” buyurmuş. Ben ölçülü yiyor, perhize dikkat ediyor muyum, yoksa alabildiğine tıkınıyor muyum?

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Gafil ve cahil bir Müslüman mıyım; bilen, uyanık bir Müslüman mıyım?

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(Müslümanlara) Evim Müslüman evine mi benziyor, kâfir evine mi?

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(Başını örten hanımlara) Benim tesettür kıyafetim Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun bir tesettür müdür; yoksa erkeklerin şehevî bakış ve ilgilerini çeken şeytanî bir tesettür müdür?

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Allah’ın rızasını kazandıracak iyi işler mi yapıyorum; yoksa gazabını çekecek kötü işler mi?

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Büyük yolculuk için azık topluyor, hazırlık yapıyor muyum?

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Ahireti unutup dünyaya mı dönüğüm; dünya vazife ve hizmetlerini güzelce yapar olduğum halde ahirete mi dönüğüm?

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Meteoroloji notu: Akdeniz’den gelen, şimdiye kadar görülmemiş şiddetli bir fırtına yaklaşıyor, damlar uçacak, tedbir alın, sokağa çıkmayın diye ilan ettiler. Herkes telaşa kapıldı, kapalı otoparklarda yer kalmadı. Sonra ne oldu? Fırtına gelmedi. Ne dediler? Gelecekti ama yolunu değiştirdi dediler.

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Yemek katık az ise ne yapmalı? Yemek katık eksiğini telafi etmek için biraz fazla ekmek yemeli. Beyaz ekmek olmaz, mutlaka kepekli esmer ekmek olmalı.

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Ayasofya’yı açacağız edebiyatı yapmak kolaydır da, açmak zordur.

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Laf Müslümanlarının halleri iyi değildir. Hâl Müslümanları ise fazla laf etmezler.