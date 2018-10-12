Zengin Liderler

M. Şevket Eygi

Dünyanın en zengin devlet reisleri kelimeleriyle ararsanız internette enteresan bilgilere ulaşabilirsiniz. Şu anda en zengin devlet başkanı 200 milyar dolarla Putin’miş. Angola eski Başkanı JoseEduardodosSantos... Tayland kralı Rama... Brunei Sultanı Hasan Bolkiah... Suudî Arabistan Kralı... Birleşik Arap Emîrlikleri Başkanı Halife b. Ziyad... Fas Kralı 6’ncı Muhammed... Dubai Emîri Muhammed bin Raşid... Katar Emîri... ABD Başkanı Trump oturaklı zenginlerden. Bir ara Libya diktatörü Kaddafî’nin de efsanevî bir serveti vardı. Şu anda nerede, kimlerin elinde bilinmiyor... Bizim Cumhuriyetimizin, biri Ebedî diğeri Millî Şefleri de hayli zengindiler.

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Bir üniversite öğrencisinin, üniversite masraflarını çıkartmak, geçimini sağlamak, cep harçlığı elde etmek için part-time çalışması ona büyük hayat tecrübesi kazandırır, onu dirençli kılar, olgunlaştırır, yetiştirir... Hem okuyacak, hem çalışacak, biraz sıkıntı çekecek... Bu, Mevlevi tarikatındaki bin bir gün ve gece çilesi gibi bir şeydir. Genç yaşında acayip bir trafik kazasında ölen değerli politikacı Adnan Kahveci, ABD’de okurken, (Ankara’dan gönderilen devlet burslarının bazen çok gecikmesi dolayısıyla) lokantalarda bulaşıkçılık yapmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Bugün bizde üç (bazen daha fazla) yerden burs ve kredi alan öğrenciler var ve ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorlar, tembelleşiyorlar. Bendeniz 1952-54 yıllarında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenci iken, öğleden sonraları Fransız Kültür Merkezi’nde sekreter olarak çalışmıştım. Bu çalışma bana hem para kazandırmış, hem de hayat tecrübesi... Bütün ileri, kalkınmış, başarılı ülkelerde üniversite öğrencilerinin çoğu part-time çalışıyorlar ve hayatın zorluklarına karşı bileniyorlar. Bizde yüksek tahsil yapan herkes ileride maaşlı devlet memuru olmayı düşünüyor. Girişimcilik ruhu ve zihniyeti yok. Kendi ayakları üzerinde, koltuk değneksiz durabilen çok az gencimiz var.

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Fakirlere, orta hallilere: Bu kış sıkı giyinin. Yün fanile, yelek, hırka... Doğalgazı fazla açmaya kalkayım demeyin. Dolarla dışarıdan alınıyor, sizi yakar.

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Biri size hiddetle, “Allah seni ıslah etsin!” diye bağırırsa, tebessüm edin, “Teşekkür ederim, benim için çok hayırlı bir dua ettiniz, Allah sizi de ıslah buyursun” deyin.

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Ciddî, görgülü, terbiyeli, medenî bir Müslüman, kenarları yırtık pırtık bir kâğıda eciş bücüş bir yazıyla soru yazıp, konferansçıya vermez. Dört yanı düzgün kesilmiş bir kâğıda, güzel bir yazıyla yazar... Sorunun da ipe sapa gelir ciddî olması lazımdır.

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Keşke onlar yüzeysel Müslüman değil de derin Müslüman olsaydılar...

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Müslüman çeşitleri: Şifahî kültür Müslüman’ı... Medenî kültürlü Müslüman... İlmihalini bile bilmeyen cahil Müslüman... İlmihalini bilen Müslüman... Faydalı kitap ve yazı okumayan Müslüman... Faydalı kitaplar ve yazılar okuyan kültürlü Müslüman... Vasıflı Müslüman... Vasıfsız moloz Müslüman... Güçlü Müslüman... Zayıf ve çürük Müslüman... Resulullah Efendimiz (Salât ve selam olsun ona), “Kuvvetli Müslüman zayıf Müslüman’dan hayırlıdır” buyurmuş. Kuvvet kaynakları nelerdir: İlim, irfan, kültür, ahlak, fazilet, hikmet, salih ameller etmek.





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Haram kirli para ile islamî hayır işleri ve hizmetleri yapılmaz. Karı satarak… İçki satarak... Gangsterlik yaparak... Kumar... Piyango... Dolandırıcılık... Toplamaya hakkı olmadığı halde zekât toplayıp onunla hayır işi yapılır mı? Yapılmaz. Şeriat, zekât parasıyla cami bile yaptırılamayacağını bildiriyor. İslamî hizmetler, faaliyetler helal temiz para ile yapılmalıdır.

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O muhterem zat hem büyük bir din âlimi idi, hem de gerçek bir şeyh, bir mürşid-i kâmil idi. Hayatı boyunca dinsizlerden çok çekmiştir. Onun ruhaniyeti, dinsizlerle işbirliği yapılmasından, dinsizlerin desteklenmesinden asla razı olmaz.

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Resulullahı en güzel örnek ve model olarak kabul etmeyen, onun Sünnetine yapışmayan, Kur’an’a ve Sünnete aykırı işler yapan bozuk gafil Müslümanlar helak olmaya mahkûmdur.

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Bir zabıta haberi: Bir delikanlı otomobille giderken yanında oturan kadına vurmaya başlamış. Görenler öfkelenmiş. Delikanlı otomobilini kaldırıma halkın üzerine sürmüş, yaralananlar olmuş. Delikanlı tutuklanmış. Delikanlının annesi hâkim, babası savcı imiş...

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Yazdığım faydalı şeylerin hiçbiri doğrudan doğruya bendenize ait değildir. Merhum hocalarımın öğretilerinden ve muteber din kitaplarından çıkartılmıştır. Kendi üslubumla yazıyorum. Nâkılim...

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Fütüvvet ahlakının şu temel prensibini hiç olmazsa ayda bir kere tekrar etmeliyiz: Kendüyü cümleden edna bilmek gerek.

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Herifin veya karının, şu dünya hayatının yaman bir imtihan olduğundan hiç haberi yok. Gaflet içinde... Gezmeler tozmalar piknikler eğlenceler gel keyfim geller oh kekah yan gel de yat bir hayat sürüyor... Hz. İsa aleyhisselamın, “Şu dünya bir köprü, üzerine evler yaptılar” buyurduğu rivayet ediliyor.

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Uyarılarımdan çok rahatsız ve tedirgin olan birine: Kurtulmak çok kolay... Okumazsınız ve uyumaya devam edersiniz.

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En acınacak insanlar dini imanı para olanlardır.

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Adam yetiştirmek kâmil mürşidlerin işidir.

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Vaktiyle ABD’de DrKinsey, halkın cinsel hayatı ile ilgili ciddî bir kitap yazmış ve sadece Amerika’yı değil, dünyayı ayağa kaldırmıştı... Bizde, “Karma okullarda cinsellik” konulu bir kitap yazılsa çok ses getirir.





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Profesör Ahmet Akgündüz, İslam’ı içinden yıkmaya yönelik Tarihsellik ve Yeniden Yorumlama çığırlarının ilahiyatçıları hakkında bir makale yazdı. Bunu her Sünnî Müslüman’ın okuması şarttır.

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İslam Kur’an Sünnet hükümleri Kıyamet’e kadar geçerlidir. Kıyamet kopuncaya kadar namaz kılınacak, oruç tutulacaktır. İslam hukukunun had cezaları da böyledir. İslam ahlakının temel prensipleri insanlık yok oluncaya kadar geçerlidir. Tarihsellik fırkası hâkim olursa İslam bir ismden ve resmden ibaret kalır.

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Biz dinimizi, Resulullah Efendimizin vekili, varisi, halifesi olan icazetli ve ihlâslırâsihulemadan ve fukahadan öğreniriz; Kemalist ilahiyatçılardan değil.