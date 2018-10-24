Raporları kitapları yazılmalıdır

M. Şevket Eygi

Aşağıdaki konuların dosyaları hazırlanmalı, halkın anlayabileceği kitapçıklar, makaleler şeklinde yayınlanmalıdır:

Türkiye’nin uçak sanayii sahibi olması nasıl önlenmiştir? O devrin standartlarına göre yolcu uçağı üretmiş olan Nuri Demirağ’ın uçak fabrikası ve uçak okulu nasıl batırılmıştır?

Türk tarımı nasıl çökertilmiştir? Vaktiyle dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan, ürününün fazlasını ihraç eden ülkemiz, buğday ithal etmek durumuna nasıl getirilmiştir?

Hayvancılığımız nasıl çökertilmiştir?

Yüzde yüz millî ve yerli bir otomobil sanayiimiz olmaması için ne gibi sabotajlar yapılmıştır. (İsveç’in, küçük Çek Cumhuriyetinin millî otomobilleri var da bizim niçin yok?)

Türkçe niçin çökertilmiştir? (İngiliz Geoffrey Lewis’in “Başarılı bir Trajedi, Türk Dil Devrimi” adlı kitabından ilham alınacaktır.)

Dinin içi nasıl boşaltılmıştır?

Tasavvufun için nasıl boşaltılmıştır?

Millî ahlakımız nasıl çökertilmiştir?

Hürleştirme, eşitleme, hattâ erkeklerin üzerine yükseltme faaliyetleri ile Türk kadınlığı nasıl bugünkü hale getirilmiştir?

Eğitimin içi nasıl boşaltılmıştır?

Türkiye, Türkoloji araştırmaları konusunda niçin dünya birincisi değil?

Japonya hayli Nobel ödülü kazandı da Türkiye niçin kazanamadı?

Güney Kore sanayide, eğitimde, ihracatta, kültürde dev hamleler yaptı da Türkiye niçin yapamadı, onun çok gerisinde kaldı?

Müzmin ve yüksek enflasyonlarla, devalüasyonlarla Türkiye devlet, halk ve ülke olarak nasıl soyuldu?

PKK bir Kürt hareketi midir, yoksa bir Kripto Yahudi ve Kripto Ermeni hareketi midir? (Tek kimlikli Ermeni vatandaşlarımızı tenzih ederim.)

Türkiye’de gerçek laiklik var mıdır?

Bugünkü Medenî Kanun, Ceza Kanunu ve diğer kanunlarımız millî yapımıza, millî kimliğimize uygun mudur?

Cumhuriyet devrinde Türkiye hikmet=bilgelik kurallarına uygun şekilde idare edilmiş midir?

İstanbul bugünkü yaşanmaz hale nasıl getirilmiştir? İstanbul konusunda ne gibi vahim hatalar yapılmıştır?

Ülkemizdeki suç patlamasının sebepleri nelerdir?

Türkiye’de yasal seks köleliği. Devletin vesikasıyla yapılan yasal seks köleliğinden KDV ve gelir vergisi alınması ve bütçeye konulması.

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Kur’an, ribacıların Allaha savaş ilan etmiş olduklarını beyan ediyor. Ribacılar bu savaşı kazanamayacaklar ve Cehennemi boylayacaklardır.

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Ahlaksızlığın en büyüğü, elde hürriyet imkân fırsat olduğu halde ahlaksızlıkla mücadele etmemektir.

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Yasal seks köleliği ile mücadele etmeyen Feministler sahte Feministtir. Samimi olsalardı seks köleliğine karşı çıkarlardı.

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Tatlı satarken, önce boş kutuyu tartan, sonra kutu ağırlığı kadar fazla tatlı koyarak satan Kasımpaşa Bayram Yeri sokağındaki Marla Pastahanesi ile Fatih Akşemseddin caddesi civarındaki Gökkuşağı tatlıcısını tebrik ediyorum.

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İstanbul’un bereketli semtlerinden biri Kasımpaşa’dır. Orada kaliteli ekmek üretilir, yemekleri lezzetli, fiyatları ucuz lokantaları vardır.

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Suriyeli Müslümanlar bizim din kardeşlerimizdir. Suriye Osmanlı devletinin bir vilayetiydi, dört yüz sene birlikte yaşadık. Gerçek Suriyeliler dindardır, çalışkandır, dürüsttür. Kötü Suriyeliler yüzünden bütün Suriyelileri dışlamak, zemmetmek doğru değildir. Suriye’de iç savaş bittikten sonra onların çalışkan bir milyonunun Türkiye’de kalmasını temenni ediyorum.





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Cami imamları parayla namaz kıldırma memuru olmamalı, din önderi olmalıdır.

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Gerçek Müslüman, İslam Kur’an Peygamber ahlakı ile ahlaklı olan insandır. Ahlaksız Müslüman düşünülemez.

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Yalan, aldatıcı, kandırıcı reklâmlarla yapılan ticaret haram olur. Nefis olmayan döneri nefis döner diye reklâm etmek böyledir. Sadece döner diye yazarsa haram olmaz.

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Bir kodamanın kızı bir vilayette memur görünüyormuş ama Ankara’da yaşıyor, ticaret yapıyor, maaşını da tıkır tıkır alıyormuş. Bu bir hırsızlık değil midir?

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Büyük bir Peygamber (Selam olsun ona), “Ben nefsimi aklamam” diyor; o sefil ise nefsini putlaştırıyor.

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Bütün Müslüman valiler, bütün kaymakamlar sık sık ağlamalı, ben bunca insanın hesabını nasıl vereceğim demelidir.

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Ölçü şudur: Çocuk doğduğunda ağlar, etrafındakiler sevinçle güler. İnsan öldüğünde geride kalanlar ağlamalı, o ise âhirete gülerek gidebilmelidir.

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Çocukluğumda yandan çarklı buharlı gemiler vardı. Çarkları denizde köpükler saçarak yol alırlardı. Onlara defalarca bindim. Onları özlüyorum. Keşke bir tanesini bırakmış olsalardı. İsviçre göllerinde böyle nostaljik gemiler hâlâ çalışıyor. Haliçte böyle çarklı bir gemi olsa, turistleri gezdirse ne güzel olur.

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Büyük insanlar, mütevazı oldukça daha da büyürler.

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En etkili tedavi, açlık perhiz az yeme tedavisidir.

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Zararlıdır, zehirlidir... Bazı kimyasal ilaçların zararları faydalarından çoktur. Zaruret olmadıkça onlardan uzak durmak gerekir.

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Dehşetli rüşvet pazarlıkları yapılıyor. Büyük rakamlar... İş örtbas edilecek...

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Her yer dijital kamera ile dolu. Gece bir sokakta karşıdan karşıya geçen kedi bile kayda alınıyor. Bu dijital kamera ortamında devletin o suçları, suçluları görmemesi, bilmemesi imkân dışıdır.

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Deccalı Mehdi sanan cahiller, gafiller, sarhoşlar, beyinsizler...

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Parayı, malı, zenginliği sevmemek, en büyük zenginliktir.

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O kadın o kadar akılsız ki, salonundaki lüks perdeleriyle kasıla kasıla öğünüp gururlanıyor.

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Adam olmak isteyen bir gence: En büyük zenginlik ilim, irfan, hikmet, akl-ı selim, ahlak, fazilet, hayır ve hasenat zenginliğidir.





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Kur’an okunurken cep telefonunu kurcalayıp duran, mesaj okuyan, mesaj gönderen, haberleri takip eden genç Müslümana: Size teessüf etmeme izin verir misiniz?

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Pahalı elbise meftunu, gösterişi seven, sonradan görme bir türediye: Lüks marka etiketini yakanızın görünür bir yerine diktirmenizi tavsiye ederim.

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Malta çarşısındaki Lübnan fırınından aldığım hurmalı kurabiye çok lezzetli idi. Yolunuz düşerse bir miktar alıp tadına bakmanızı tavsiye ederim.

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Onlar dine hizmet etmiyor, hizmet perdesi ardında dinin içini boşaltıyor.

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Salih ve sadık Müslümanlara selam olsun. Onların dualarına çok muhtacız. Dua buyursunlar.

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Kadıköy’e gidebilirsem veya Beyoğlu’na çıkabilirsem, oradaki sahaflardan, on yedi lisan ve lehçede ayda 27 milyon adet basılan Selection dergisinin eski sayılarından (inşaallah bulurum) bir miktar alacağım. Bu dergi bilgilendirici, dinlendirici, eğlendirici, ibret verici faydalı yazılarla dolu.