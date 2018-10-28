Tekin Alp Türkçülüğü

M. Şevket Eygi

Buram buram Oğuz Türkü kokan Tekin Alp takma adıyla Türk milliyetçiliği ve Türkçülük yapan, kitaplarından birine Kahr Olsun Şeriat başlıklı bir bölüm koyan Moiz Kohen’in Türkçülüğü, Müslüman Türklere büyük zarar ve yıkım getirmiştir.

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Arap milliyetçiliği, Müslüman Araplara büyük felaket getirmiştir.

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Siyonistlerin ürettiği Kürt milliyetçiliği Kürtlere felaket getirmektedir, daha da getirecektir.

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Arap dünyası, Osmanlı Hilafeti bünyesinde kalmış olsaydı, Filistin ve Kudüs elden gitmezdi, Irak ve Suriye faciaları yaşanmazdı.

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Birlik olmayınca Irak böyle olur, Suriye böyle olur, Yemen böyle olur, Libya böyle olur.

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Birlik olsaydı, Müslümanlar İstanbula, Şama, Bağdada, Beyruta, Basraya, Ciddeye, Mekkeye, Medineye, Sanaaya, Kudüse, Trablusgarba pasaportsuz gidip geleceklerdi.

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Osmanlı sömürgeciliği diyenler tarih bilmiyor. Osmanlı devleti sömürgeci değildi, Devlet-i Aliyye bir Milletler Birliği idi.

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Bütün Müslümanlar, çeşitlilik içinde müttehid tek bir millettir.

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İslam’da ulus devlet yoktur, Ümmet vardır.

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Ehl-i Sünnet İslamlığı ve Şeriat; gayr-i müslim Ehl-i Zimmete geniş bir din, kimlik, kültür hürriyeti vermişti.

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Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir diye diye, egemen azınlıklar, zalim bir vesayet rejimi ile Müslüman çoğunluğu ezdiler, bir kısmını yabancılaştırdılar.

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Teokratik Osmanlı devletinde milyonlarca Rum, Ermeni, Hıristiyan yaşıyordu. Şeriat gidip yerine laiklik gelince onlar yok oldu.

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Seviye düşünce işte böyle olur… Böyleden kasdın nedir?.. Manzaraya baksanıza…

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Faziletsizlerin ve namussuzların azgın ve alabildiğine cesur; faziletlilerin alabildiğine pısırık olduğu bir toplum batmaya mahkûmdur. Nasıl batar?.. Şu veya böyle şekilde ama muhakkak batar.

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Cahillerin hocalığı ve rehberliği ile âlim ve kültürlü insan yetişmez.

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Tasavvuf tarikat tacı ve hırkasından, ism ve resmden ibaret değildir. Yüzeysel tasavvuf ve tarikat olmaz.

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Dışı parlak ve yaldızlı, içi kapkaranlık…

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Önce Şeriat elden gitti… Sonra din… Şimdi imanlar gidiyor… Deizm küfrü yayılıyor… Bizimkiler lüks, ihtişamlı, zengin çeşitli, tantanalı, debdebeli, ordövrlü, ballı kaymaklı, orkestralı, farfaralı, gösterişli iftar ziyafetleri için hazırlanıyor. Zehi gaflet! (Bu yazıyı son Ramazandan önce yazmıştım.)

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Zavallı Müslüman genci capcahil bırakmışlar, zombi haline getirmişler, holigan yapmışlar.

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Bizde okul çocuklarına temizlik yaptırsalar, yer yerinden oynar, öfkeden çıldıran veliler okulu basar, cam kırar, müdürü pencereden aşağı atar… Japonya’da ise hiçbir okulda temizlikçi, müstahdem, hademe yoktur. Okul temizliğini, tuvaletler dâhil öğrenciler ve öğretmenler yapar. Okullar tertemizdir. Japonlar mı akıllıdır, biz mi?

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Bazı eski ulemayı, fukahayı, şeyhleri, mürşidleri, salih zatları, beyefendileri çok özlüyorum. Onlar beyaz atlara bindiler ve başka bir âleme gittiler. Onlar gittikten sonra ne büyük bir boşluk oldu.

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İslam’ın ve tasavvufun içini boşaltan kaba saba sahte dindarlara: Ya kendinizi ıslah edin, yahut defolun gidin.

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Beyt: Cahiller eder sohbet-i nâdanlatelezzüz / Divanelerin hem-demi divane gerektir.

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Âlim, ârif, zarif kimselerin olumlu müzakerelerinden barika-ı hakikat doğar. Cahillerin tartışmalarından is, pus, kurum, tencere karası, yüz karası çıkar.

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Patates, yeşil mercimek, makarna, bulgur gibi mütevazı ucuz yemekleri beğenmeyenler; gururlu, kibirli, nimet nankörü, terbiyesiz, şükürsüz, sabırsız kimselerdir. Sen sakın onlardan olma, rızkına isyan etme.

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Dağlara, vadilere kaçmak zamanı çoktan geldi ama kaçamıyorum.

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On beş senedir aynı yerde otlayan salağa: Otlakta yer değiştire değiştire dolaşa dolaşa otlayan inekler ve koyunlar senden bin kere akıllıdır.

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Zavallı kediyi işkence ederek feci şekilde öldüren canavara: Allah belanı versin! Cezasız kalmazsın.

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Dönme büyük medya bazı faziletsiz düşük hafif meşreb adamları ve karıları; topluma, halka, gençliğe örnek ve model olarak gösteriyor, onların kirli özel hayatlarını ballandıra ballandıra anlatıyor, teşhir ediyor. Bu böyle devam ederse, milyonlar onları taklid edecek ve toplum bozulacak, ülke batacaktır.

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Soran birine: Bendeniz Müslümanların temsilcisi değilim, sadece okur yazar bir Müslümanım. Temsilcilik iddiam yoktur. Müslümanlığım Ehl-i Sünnet, Cemaat, icma Müslümanlığıdır. Elhamdülillah inşaallah Fırka-ı Naciye içindeyim.

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Aydın olmak iddiam da yoktur. Okur yazar olmak konusunda ise yemin edebilirim. Çünkü hem okurum, hem yazarım.

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Tarihî, sosyal, kültürel kopukluklara karşıyım, muhalifim. Devamlılık taraftarıyım. İngilteredeki, Japonyadaki devamlılık gibi. Arızalardan, kopukluklardan, devrimlerden hiç hoşlanmam.

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Başta Osmanlı Sultanları olmak üzere atalarıma saygılıyım, onları severim, onlara hürmet ederim. Ecdadına cephe alan, onlara sövüp sayanları, iftira edenleri soysuz görürüm.

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Bir Müslüman olarak din ve mukaddesat sömürüsünden nefret ediyorum. Din sömürücülerinin Allah belasını versin diyorum.

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İlimle, irfanla, ihlâsla; Kur’ana Sünnete Şeriata hikmete uygun şekilde hakkıyla ve ücretsiz hizmet edenlerin kölesiyim. Onların ellerinden öper, dualarını beklerim.

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Zulme, gadre uğrayanların ahlarının yakacağına inanırım; henüz Sultan Abdülaziz’in âhının çıkmadığını söylerim.

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Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha, İslam ahlakına uygun şekilde örtünen hanımlara çok hürmet ederim. Allı güllü, zilli, boyalı, rengârenk, gökkuşağı, davullu zurnalı, klarnetli, bana bak bana bak diyen şeytanî tesettür modasına karşıyım.

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Memleket idaresine, “Siz ne halde iseniz o şekilde idare olunursunuz” hadisinin gözlüğüyle bakarım.