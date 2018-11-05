M. Şevket Eygi

İstanbul’un yeni havaalanı dünyanın en büyüğü imiş. Çağımızın büyük düşünürü, büyük iktisatçı İngiliz Schumacher’in “Küçük Güzeldir” (Small is beatiful) isimli enteresan bir kitabı var.

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Bazı büyük gazete ve tv’lerdeki müstehcen resimler, cıvık magazin haberleri beni iğrendiriyor, öfkelendiriyor, tiksindiriyor. Birtakım hafifmeşrep kadınlar gebe kalmış, bundan bana ne, halka ne? Filan zampara Falan karıyla yatmış. Bunları yazmanın faydası ne?

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Turizme, sadece ülkeye getirdiği para açısından bakmak, öteki taraflarını, tesirlerini, getirip götürdüklerini gözardı etmek yanlıştır. Turizm, bir bütün olarak ele alınmalıdır. Turizmin menfaatleri maslahatları ve mefsedetleri vardır. Bunu büyük düşünürlerimiz, gerçek âqil insanlarımız, varsa gerçek filozoflarımız, ziyalı insanlarımız, konunun ehliyetli uzmanları incelemelidir. Turizm ne getiriyor, ne götürüyor?





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O büyük ve önemli zata (kendisine hürmet ederim) bazı konularda çok çarpıcı, çok kesici, çok önemli, çok hayatî raporlar göndermek istiyorum. Onların, o zatın önüne konulmayacağını (yüzde doksan dokuz) bildiğim için yazıp göndermiyorum.

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Japon ilkokullarının ilk dört yılında bilgi öğretilmiyor, ahlak karakter terbiyesi veriliyor, görgü öğretiliyormuş. Bizim bundan alacağımız çok dersler var.

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Evden kaçan on dört on beş yaşındaki bazı kızların, bir müddet sonra ormanlarda, ıssız yerlerde parçalanmış cesetleri bulunuyor. Kızlarınıza sahip çıkın, kızını dövmeyen ileride dizini döver desek suç olur.

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Avlanmaması gereken çok küçük balıkları avlayanların az bir kısmı yakalanıyor, çoğu yakalanmıyor, ceza görmüyor. Balık, Allahın en ucuz nimetidir, onu bile ilmin, uzmanlığın, ahlakın, hukukun, bilgeliğin dairesi içinde avlayamıyoruz.

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Ankarada çok büyük bir millet bahçesi açılacakmış. Çok sevindirici, iç açıcı bir haber. İnşaallah bu yeşil alanı mangal dumanları, kebap kokuları ile kirletip berbat etmeyiz. Böyle güzel eserler, boyları devrilesicerantçılardan uzak tutulmalıdır.





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Büyük adamların en büyük ihtişamı sade hayatları, basit yemekleri, tantanasız ve şaşaasız tarzlarıdır.

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İşlenen o büyük cinayeti, yüzde yüz olmasa bile, mümkün olduğu kadar örtbas etmek için akıl almaz derecede büyük paralar harcayacaklar, büyük rüşvetler, büyük sus payları ödeyeceklerdir.

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Oluklardan tazyikli sular akmaya başlayınca değirmenlerin dolapları dönmeye başlar. Şu beyti ezberlemenizi tavsiye ederim:

Birbirine girdiler dolablarla ablar / Ablar galib olunca döndüler dolablar.

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Basın/medya hürriyeti elbette olmalı ama bu hürriyeti kötüye kullanarak müstehcen yayın yapılmamalı.

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İslam Feministlerine: Türkiyede devletin koruması altında, devletin izniyle, devletin yasal vesikalarıyla KDV’li, gelir vergili seks köleliği yapılmasını niçin protesto etmiyorsunuz? Elde hürriyet ve imkân varken bunu niçin enerjik şekilde kötülemiyorsunuz? Niçin feryat ve figan kopartmıyorsunuz?

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Dıştan Müslüman görünen o herif gerçek Müslüman değildir. Onun dini imanı paradır.

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Nakşiliğe ve diğer tarikatlara en büyük zararı, birtakım cahil, gafil, kaba tarikatçılar vermektedir.

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Hiçbir tasavvuf tarikatının banka, holding, dev anonim şirket haline gelmeye hakkı yoktur.

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Diyanet İşleri Başkanlığı seyahat acentesi değildir, ticaret yapmamalıdır.

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Mâturîdilik ve Hanefilik düşmanı o ilahiyatçı zındıktır. Hiçbir Sünnî Müslüman onun buram buram sapıklık kokan kitaplarını, makalelerini okumamalıdır.

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Sapık fırkalarla Ehl-i Sünneti bir tutan, bütün Müslümanlar Kur’anda birleşsin, SünnîlikŞiîlik Mutezile MezhebsizlikFazlurrahmancılık hepsi bir ve eşit olsun diyenler; “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, bunlardan biri dışında değerleri Cehennemliktir” diyen Resulullaha (Salât ve selam olsun ona) muhalefet etmiş oluyor.

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Vehhabîliğin iç yüzünü hâlâ anlamadılarsa, onlarda zerre kadar akl-ı selim olmadığı apaçık meydana çıkar.

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Bir dedikodu ve polemik hastasına: Seni ve senin gibilerini memnun etmek için polemik yapacak kadar ahmak değilim.

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Bin yıllık millî alfabemizin yasaklanması, Latin alfabesinin tepeden inme devlet terörü ile empoze edilmesi; büyük bir kültür arızasına, kopukluğuna, kazasına sebep olmuş, Türkiyeyi karanlıklar içinde bırakmıştır.





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Şimdi açıkça söyleyemiyorlar ama onların emellerinden biri ileride mihraplara kadın imamların geçmesidir. Böyle bir şey Almanyada yapıldı. Ayın bazı günlerinde, cami kapısına “İmamımız hayızlı olduğundan...” levhasını mı asacaklar?

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Bin kere yazsam azdır. Vatandaş, enflasyonun düşmesini istiyorsan, kanaat ile yaşa, çarşılardan pazarlardan marketlerden pahalı sebzeler meyveler yiyecek ve içecek alma. Ucuz olanları tercih et. Eti çok azalt. Tavuk ve balık ye. Patates, yeşil mercimek, makarna, bulgur, nohut pişir. Çöpe ekmek kırıntısı bile atma. Böyle yaparsan gelirin bereketlenir, çoğalır, enflasyon düşer.

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Ziyaretime gelmek, tanışıp sohbet etmek için aylarca ısrar etti, nihayet kendisini kabul ettim. Çay içip sohbet ederken “Şevki beyciğim, şu anda bir yerde yazıyor musunuz? Yazıyorsanız nerede yazıyorsunuz?” diye sormaz mı? İnsanın gelmeden önce internete bakıp bunları öğrenmemiş olması ayıp ve kabalık değil midir?

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Şuanda en az birkaç milyon üniversite mezunu devlet memuru olmak için sıra bekliyor. Bunların hepsi “işe” alınınca devlet iflas edecektir.

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O mağrur ve mütekebbir kimseler kendilerini Peygamberler (aleyhimüsselam) gibi masum sanıyor. Peygamberlerden bile zelle sadır olurmuş. Bizimkilerin zellesi bile yok.