M. Şevket Eygi

Ateist ve hedonist Fransız filozof MichelOnfray’in “Batı medeniyeti ölüyor” dediğini geçenlerde yazmıştım. Batının ölüm döşeğine düşmesinin ana sebeplerinden biri Feminizmdir. Avrupa her geçen gün hızla kadınlaşmaktadır. Kıt’a kadınlaştıkça savaş gücünü yitirecek, Barbarların istilası karşısında, Batı Romanın çökmesi gibi çökecektir. Roma 476’da, son imparator RomulusAugustule zamanında çökmüş, tarihe karışmıştır ama ondan önceki yıllarda zaten içi boşalmıştı. Feminizm şu anda Avrupanın içini boşaltıyor. İnsanların en bilgesi Hz. Muhammed (Salât ve selam olsun ona) erkeklerin kadınlaşmasını, kadınların erkekleşmesini büyük bir kötülük olarak görür. Böyle bir şey fıtrata aykırıdır. Bu aykırılığa uğrayan toplulukların, halkların, milletlerin, medeniyetlerin yıkılması mukadderdir. Kadın ve erkek, insan olarak elbette eşittir ama ikisi arasında mutlak eşitlik yoktur. Kadının üstün olduğu konular ve sahalar, erkeğin üstün olduğu konular vardır. Kadınların çok iyi yapabildiği becerebildiği bazı işleri erkekler o kadar iyi, mükemmel yapamaz. (İstisnalar kuralı bozmaz.) Bunun tersi de geçerlidir. Çocuk doğurmak kadının işidir. Askerlik, ağır işler erkeklerin işidir. Erkeklerle kadınların beyin yapıları, düşünce tarzları, algılamaları bir değildir. İntihar etmekte olan, insanlığı ve bütün dünyayı da felakete sürükleyen Batı medeniyeti, kadın ve feminizm konusunda sınırları aşmıştır. Yabancı dil bilenler bu konuda internete müracaat edebilir. Feminizm ve kadınlaştırma aleyhinde Fransızca bir kitabın adını örnek olarak veriyorum: La tyrannie de la faiblesseduMondeoul’eclipseduguerrier. Yazarı Paul-François Paoli.

Feminizm ve kadınlaştırılma, bizde de hızla ve dev adımlarla ilerlemektedir. Bundan birkaç yıl önce Diyanet’e elli bin kadın ilahiyatçı alındığını sağlam kaynaklardan öğrenmiştim. Yargıda kadınların sayısı, sanırım, erkeklerinkini geçmiştir. Türkiye hızla kadınlaştırılmaktadır. Bizim Feministler, kadın erkek eşitliğinin de ötesinde, kadınlara pozitif avantajlar ve üstünlükler sağlamak bakımından çok yol almışlardır.

Fıtrat kurallarına riayet etmeyen, bilgelikten uzaklaşan, beşerî ideolojileri din gibi benimseyen toplumlar, medeniyetler, ülkeler büyük krizlere, sosyal ve kültürel depremlere uğramaya, temellerinden sarsılmaya mahkûmdur.

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İNSANIN ZAVALLIĞI

İnsan zavallı mıdır, değil midir? O gerçekten zavallı değil, çok zavallı bir yaratıktır. Sen ne diyorsun, eşref-i mahlûkat hiç zavallı olabilir mi? Lütfen iki dakika beni dinleyiniz. Adam ölmüş, dünya hayatı bitmiş, ahirete yolculuk var. Cansız cesedini teneşir tahtasına yatırmışlar. Gözü görmüyor, dili tutulmuş, eli ayağı buz kesmiş. Bundan daha büyük zavallılık olur mu? Sağlıklarında sert adımlarla yeri titreterek yürüyen bütün cebbarların, mağrurların, mütekebbirlerin akıbeti budur. Zavallılık.

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Anlı şanlı bir bayanı kocası yarım saat dövmüş, başını duvarlara çarpmış, kül tablası ile vurmuş, sırtında vazo kırmış, her yerini morartmış. Gazeteler, tv’ler bu hadiseyi çok abarttılar, yazmakla anlatmakla bitiremediler. Beride dünya yıkılıyor, vahim hadiseler peş peşe akın ediyor ama umurlarında bile değil.

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Merhum Cemal Kaşıkçı Müslüman bir kimse idi. Cesedinin insan kasapları tarafından vahşice parçalandıktan sonra asitte eritildiği iddia ediliyor. Onun için gıyabî cenaze namazı kılınmasını, Kur’an okunup sevabının ruhuna bağışlanmasını temenni ediyorum.

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Peygamberimizi çok sevdiğini söyleyen, bir eli yağda, bir eli balda, lüks ve israf içinde yaşayan, milyon dolarlarına milyon ekleyen, saray yavrusu evleri yazlıkları olan, Firavun dabbelerine binen, yedi yıldızlı hostellerde fink atan, bir öğün lüks yemeği yüzlerce liraya yiyen, aşırı hedonist, aşırı gel keyfim gel, aşırı vur patlasın çal oynasın adama: Resulullah Efendimizin (Salât ve selam olsun ona) kendisini çok sevdiğini söyleyen bir kimseye, öyleyse hazır ol, fakirlik tepene ansızın iner buyurduğunu duymadın mı?

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O adam çok yükseldi ama bir türlü adam olamadı.

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Birine: Bendenize sövüp saymayı, aşağılayıcı hafife alıcı cıvık laflar etmeyi bırak da tutarlı, geçerli gerekçelerin varsa, onları serd ederek tenkit et.

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Kur’anda kesin olarak kötülenen haram münker şeyleri beğenen, öven; yine kesin olarak övülen iyi maruf güzel şeyleri kötüleyen kimse kâfir olur.

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Siz Allahtan gerçekten korksa idiniz, cuma ezanı okununca dükkânınızı kapatırdınız.

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Riba öldürür yıkar. Trakyalı bir çiftçi tarımını geliştirmek için seneler boyunca ribayla para almış. Bütün malını peyderpey yitirmiş, şu anda evi de ipotekli imiş. Perişan vaziyette imiş. Riba batırırmış.

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Bütün gerçek şeyhlerin, kâmil mürşidlerin, ucu Resullerin Seyyidine (Salât ve selam olsun ona) ulaşan sahih silsileleri ve icazetleri vardır. İcazetsizlerden uzak dur.

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Rufailerin bürhanlarına dil uzatma sakın. Cezbe halinde iken onları ateş yakmaz, vücutlarına batırılan şişler zarar vermez. Onları tahkir edenler yanar. Çünkü bir elleri SeyyidAhmed er-Rufai’de. Onun eli ise, Resullerin Seyyidi Muhammed aleyhisselamdadır.

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Gerçek Nakşi, gerçek Nurcu, gerçek tarikatli kesinlikle gıybet etmez, fitne fesat çıkartmaz, iman kardeşliğine zarar vermez, ittihad-ı İslam’ı sarsmaz; Kur’anın emirlerini yerine getirir, yasaklarından uzak durur, Peygamberimizin Sünnetine sarılır, o İslam ahlakı ile ahlaklıdır.

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Din sömürücüsü alçakları, âdi hergeleleri, sahtekarları, soytarıları, hokkabazları, içten çökerticileri bir kere daha kınıyor ve kötülüyorum.

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Resulullah Efendimiz ölünceye kadar vakit namazlarını kılmıştır. Bizim namazımız kılınmış, orucumuz tutulmuş diyenler dalalet içindedir. Peygamberin üzerinden kalkmayan namaz oruç farzı onların üzerinden elbette kalkmaz. Hadlerini bilsinler.

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İlmihalini bilmeyen bir cahile: Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi hazretlerini havassa mahsus sırlarla, inceliklerle, dakikalarla, gavamızla dolu kitaplarını okuyamazsın. Onlar seni aşar. Ona hüsn-i zan besle, hürmet et, derin denizlere dalmaya kalkma. Onun, herkesin icazetsiz okuyabileceği avamma mahsus kitaplarını okuyabilirsin.

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Ölümü, âhireti, hesabı kitabı, Mahkeme-i Kübra’yı, Cenneti Cehennemi unutmak, bunlardan gafil olmak, sırf dünyaya yönelik olmak; bir insanın başına gelebilecek büyük, korkunç ve öldürücü felaketlerden biridir.

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2018... 2019... 20, 21, 22... Tarih saati, 12’ye birkaç dakika kaldığını gösteriyor. Kulakları henüz duyanları derlenmeye toparlanmaya, kendilerini ve toplumu ıslah etmeye, sahih geçerli imana, başta namaz olmak üzere farz ibadetlere, Resulullah’ın Sünnetine sarılmaya, salih ameller işlemeye, Allahın rızasını kazanmaya, ihlâsa, emr-i marufa nehy-i münkere ve âhiret için azık toplayıp şimdiden oraya göndermeye çağırıyorum. Bu davet benim davetim değildir, muteber kitaplarda yazılıdır.