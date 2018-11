Mümkün ve Meşru İsteklerim

M. Şevket Eygi

Aşağıda saydığım isteklere, emellere, ümitlere sahip olmak, bunların gerçekleşmesini istemek muhalefet değildir. Bunlardan dolayı kimsenin gocunmasına, kuruntulanmasına gerek yoktur. Bunları, bazısının gerçekleşmesi çok zor da olsa, herkes istemelidir. Bunlar uçuk fikirler, ütopyalar değildir. Hepsi mümkün (olabilir) şeylerdir.

Birincisi: Uluslararası anketlere göre, Türkiyenin (ülkemin) adalet bakımından dünyanın bir numaralı ülkesi olmasını istiyorum.

Ülkemde âdil hukuk olmasını istiyorum.

Kanun devleti değil, hukuk devleti istiyorum.

Halkımın, dünyanın en mesut bahtiyar mutlu halkı olmasını istiyorum.

Türkiyemin dünyanın en temiz, en şeffaf, en faziletli, en ahlakı ülkesi olmasını istiyorum.

Türkiye eğitiminin dünya birincisi olmasını istiyorum.

Bu eğitimin millî kimliğe, millî kültüre bağlı olmasını ve hizmet etmesini istiyorum.

Türkiyenin tarımda dünya birincisi olmasını istiyorum.

Ülkemin dünyanın en güvenli huzurlu ülkesi olmasını istiyorum.

Halkımın, dünyanın en eğitimli, en çalışkan, en faziletli, sayısız meziyetlere sahip halkı olmasını istiyorum.

Türkiyenin kadın ve kızlara en fazla değer veren, kadınlarının en haysiyetli ve iffetli olduğu ülke olmasını istiyorum.

Otomotiv sanayiinde ülkemin Güney Kore’nin önünde olmasını, yüzde yüz millî ve yerli otomobiller üretmemizi, bunların bütün dünyada satılmasını istiyorum.

Zengin ve güçlü devlet, zengin ülke, orta halli halk istiyorum.

Türkiyenin dünyanın en girişimci ülkesi olmasını istiyorum.

Resmî ideoloji istemiyorum.

Siyasî, kültürel, sosyal bütün arızalara ve kopukluklara karşıyım, bunların tamirini istiyorum.

En az İngilteredeki din, inanç, ibadet, inandığı gibi yaşamak, din eğitimi yapabilmek hürriyeti istiyorum.

Laik Fransa’da Katolik liseleri olduğu gibi bizde de bağımsız İslam Mektepleri olmasını istiyorum.

İslam medreseleri ve tasavvuf tekkeleri üzerindeki demokrasiye, evrensel insan haklarına aykırı bütün yasakların kalkmasını istiyorum.

Okullarda, sağlam ve doğru bilgi ve kültürün yanında ahlak ve karakter terbiyesi verilmesini ve sanat güzellik estetik boyutu kazandırılmasını istiyorum.

Zengin, yazılı, edebî kültür Türkçesi istiyorum.

Türkiyelilerin, 1928’den önce yazılmış Türkçe kitapları, belgeleri, mezar taşlarını, kitabeleri kolayca okuyabilmesini istiyorum; bu konudaki yaygın ve yoğun kara cahilliğe karşıyım.

Egemen azınlık rejimine, baskısına, zulmüne, diktasına karşıyım, bunun tarihe gömülmesini istiyorum.

Vesayet rejimine karşıyım.

Sivil veya askerî tepeden inme bütün darbelere karşıyım.

Ulvî dinin, süflî politikanın üzerinde ve dışında tutulmasını istiyorum, her türlü din sömürüsüne karşıyım.

İnsanî tıbba çok hürmet ediyorum ama tıp, ilaç, hastahane endüstrisine ve mafyasına karşıyım.

Yiyecek ve içeceklere kimyevî boyalar, aromalar, koruyucu maddeler, yapay tadlar katılmasına, halkın bunlarla zehirlenmesine karşıyım.

Hastalara müşteri gözüyle bakılmasına karşıyım.

Her türlü hortumlamaya karşıyım.

İhalelere fesat karıştırılmasına karşıyım.

Okullara kadar giren uyuşturucu salgınına karşıyım.

Resmî vesikalı, yasal, KDV’li, devlet korumalı seks köleliğine karşıyım.

En fazla 4-5 milyon nüfus kaldırabilecek İstanbulun 25 milyonluk dev, mega, azman bir beton büyük sahrası haline getirilmesine çok karşıyım.

Türkiyede, İngiltereninEton’undan üstün, dünya birincisi bir kolej açılmasını, ülkeme halkıma devletime hizmet edecek vasıflı elemanlar yetiştirilmesini istiyorum.

Zaruret olmadıkça bir tek ağacın bile kesilmesine razı değilim.

Fıtrata, insan boyutlarına aykırı gökdelenlere, dev binalara, azman yapılaşmaya karşıyım.

Halkın büyük kısmının bahçeli müstakil evlerde oturmasını istiyorum.

Türkiye’nin, uluslararası şeffaflık ve temizlik anketinde dünya birincisi olmasını istiyorum.

Türkiye’nin her yıl ilim dallarında en az beş Nobel kazanmasını istiyorum.

Komşularımızla, Balkan ve Ortadoğu ülkeleriyle barış ve uzlaşma içinde olmamızı, halklarımızın pasaport ve vize ile değil, kimlik kartıyla seyahat yapmasını, kültür ticaret turizm münasebetlerinin alabildiğine gelişmesini istiyorum.

Evet... Türkiyenin yüzölçümünü birkaç katına katlayamayız, nüfusunu üç yüz milyona çıkartamayız ama yukarıda 41 maddede saydığım işleri, ıslahları yapabiliriz.