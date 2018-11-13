Az iş çok maaş

M. Şevket Eygi

Söyle diyor: Ben devlet memuru olmak istiyorum. Sigorta istiyorum. Emeklilik istiyorum. Sabah akşam servisi istiyorum. İyi bir öğle yemeği, ikindi çayı istiyorum. Yüklü maaş istiyorum. Mümkünse hiç çalışmak istemiyorum. Bu mümkün değilse az ve kolay bir iş istiyorum. Kesinlikle girişimci olmak, kendi işimi kendim kurmak, iki ayağımın üzerinde durmak istemiyorum. Üretmek değil, tüketmek istiyorum. Devlet bana baksın istiyorum ama ben devlete bakmak istemiyorum. Bir yere sırtımı dayayıp sonra yan gelip yatmak istiyorum. Çok çalışıp yıpranmak istemiyorum. Masa başında oturmak istiyorum. Zahmet meşakkat çekmek istemiyorum. Aldığım maaş ve ücreti hak edip etmediğimi düşünmek istemiyorum... Allah Allah, kimler böyle diyor acaba?

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Korkunç derecede çirkin, gudubet, zevksiz büyük bir bina gördüm. Görünür bir yerindeki kitabede “Bu binayı yüksek mimar Falan yapmıştır” yazılıydı.

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Bir kadroya koymuşlar, o şehirde oturmuyormuş, aydan aya maaşı hesabına yatırılıyormuş... O kişi her halde Müslüman değildir. Çünkü bir Müslüman böyle sahtekârlık yapmaz, hak etmediği maaşı almaz.

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Kısa bir soru: O efsanevî serveti nasıl elde ettin?

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Edebiyat, tarih, felsefe, bilhassa mantık, güzel sanatlar ve estetik kültürü yeterli olmayan kişi yüksek mimar değil, alçak mimar olur. (Alçak sıfatı tahkir manasına kullanılmamıştır.)

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O herifler ve karılar dindarlığın canına okudular, dinin içini boşalttılar.

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Allah’ın rahmetine kavuşmuş o zat, şahsen tanıdığım en faziletli insandı. Otuz sene ülfet ve ünsiyetimiz oldu, onun kendisine bir kere bile faziletli dediğini duymadım.

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İngiltere Müslümanların eline geçecek ve sömürgecilik tarihinde yapılanların kefaretini ödeyecek.

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Fakirin kültürü siyasî muhalefet yapmaya yeterli ve elverişli değildir. Lakin sosyal ve kültürel muhalefet yaparım ve bunu kaçınılmaz bir vazife addederim.

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Kusura bakmasın kimse, bundan daha sade ve basit Türkçe ile yazamam.

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Yerde bir sürü nota gördüm. Do re mi fa sol si bemol... Meğerse bizimki ney üflemiş.

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Herif avaz avaz 100 desibel nefretî makamından okuyordu. Kaça okuyorsun dedim, kızdı ben Allah rızası için okuyorum dedi. Ben de, ne olur Allah rızası için okuma dedim.

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İslam eğitimi konusunda bir saatlik bir konuşma yapmamı istediler. Kabul etmedim. Bu, dört yıllık çok ciddî bir tahsil ile uzman ve üstadlarından öğrenilebilir.

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Çocuklarını ahlaklı insanlar olarak yetiştirmemek nedir? Çok büyük bir ahlaksızlıktır.

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Sonra ne olmuş?.. Ne olacak, ilimsizlik, irfansızlık, hikmetsizlik, ahlaksızlık, azgınlık, ehliyetsizlik yüzünden o devlet ve ülke batmış, halkı perişan olmuş.

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Müslümanlar ne yapmalı?..İslamınKur’anın Şeriatın emirlerini yapmalı, yasaklarından kaçmalı, vazifelerini yerine getirerek muti’ (itaatli) olmalı.

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Ehil kimselere danışmayan ne olur? Pişman olur.

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Gazeteler yazdı. Üniversiteli bir kız geceleyin tek başına bir otel odasına gitmiş ve orada başına çok şeyler gelmiş. O kız gecenin o saatinde orada ne arıyormuş? Belasını arıyormuş ve bulmuş.

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İhtiyacından ve haddinden fazla yemek yiyen, durmadan tıkınan o adamlara ve kadınlara söyleyin, fazla kilolarını atmaları, zayıflamaları mümkün değildir.

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Büyük ahlaksızlar: 1. Kendilerini dindar ve ahlaklı gösterip de, ellerinde imkân hürriyet fırsat olduğu halde ahlaksızlıklarla mücadele etmeyen, nehy-i münker yapmayanlar... 2. Çocuklarını iyi Müslüman, iyi insan olarak yetiştirmeyen Müslümanlar... 3. Aydın, entelektüel, düşünür geçinip de; kültür ve fikir kitabı okumayanlar... 4. İhtiyacından ve gereğinden fazla yiyenler... 5. Kendi kızına kötü gözle bakılınca namusluluk ve iffet damarları kabaran ama başkalarının kızlarına kötü gözle bakanlar...

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İnternetten /ETON AZAN/ kelimeleriyle arayıp videosunu seyr edin. Şu dünyada neler oluyor. Dünyanın en ünlü kolejinin büyük kilisesinde nasıl Ezan okunuyor?

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Haftada bir tatil yaptığı gün namaz kılmayan imamın ardında namaz kılınır mı?.. Cevap: Bendeniz kılmam.

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Dahi manasına gelen de ve da’ları, iki cümleciği bitiştiren ki’leri ayrı değil de bitişik yazan kişi din görevlisi olur mu? Din görevlisi olur ama hademe-i hayrat olamaz.

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Kerametlerinin reklamını yapan kişi veli midir?... Gerçek veli kerametlerini izhar etmez, göstermez, gizler, elinde olmayan bir şekilde açığa çıkarsa mahcup olur, utanır. Keramet satan kişi veli değil, delidir.

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İslam tıbbında en büyük ilaç, en tesirli tedavi açlık, perhiz, nafile oruç, az yemektir. Müslümanlar bu kuralı hayata uygulasalar hastalıkların yarısı ortadan kalkar. Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) büyük Sünnetlerinden biri açlık ve perhizdir.

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Şişman, semiz Müslümanlara: Ne zaman doğru dürüst, Sünnete uygun perhize başlayacaksınız? Diyabet gut gibi vahim hastalıklara yakalandıktan sonra mı?

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O cami düşmanı zalimler, 1943’te Sultanahmet camiini kapatmışlar, asker barınağı yapmışlardı.

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Kendileri avaz avaz İngilizce şarkılar okuyor, Müslümanların Arapça Ezan okumasına karşı çıkıyor.

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Şapka giymek mecburiyetine karşı çıkan Müslümanları paldır küldür astılar, memlekette devlet terörü rüzgârları estirdiler, çok kan döktüler, Müslüman halkı çok ağlattılar. Egemenlik kayıtsız şartsız halkındır şarkıları okuya okuya.

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Birileri Türkiye’mizi bir Amazonlar (kadınlar) Cumhuriyeti haline getirmek istiyor.

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İslama ve Ümmete verilebilecek en büyük zarar, birliği parçalamak, Müslümanları birbirinden kopuk bin hizbe ve fırkaya ayırmak, mü’minleri birbirine düşürmek, Ümmeti başsız bırakmaktır.

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Elinde ittihad-ı İslam, iman kardeşliği, birlik, tesanüd için çalışma hürriyeti, imkânı, fırsatı olup da çalışmayanlar haindir.