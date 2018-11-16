Başrahip Dmitri

M. Şevket Eygi

YouTube’de Rus başrahip DmitriSmirnov’un Müslümanlar hakkındaki görüşlerini anlattığı üç dakikalık kısa bir video var. Başrahip hayli yaşlı bir kimse, saçı sakalı kaşları bembeyaz. Vaaz kürsüsüne oturmuş, üzerinde sırmalı papaz elbiseleri, iki yanında ikonalar. Konuştuklarının Türkçe tercümesini dikkatlerinize sunuyorum:

“Bugün bana yaşlı bir kadın geldi. “Peder bana bir şeyi anlatabilir misiniz?” dedi. “Sorun bakalım cevaplamaya çalışacağım” dedim. Çünkü bazen öyle zor sorular soruyorlar ki, cevaplayamıyorsun... “Ben artık yaşlı bir kadınım. Kiliseye gitmek istediğimde elimi kaldırıp otostop çekiyorum. Arabanın biri duruyor ve beni kiliseye kadar götürüyor. Eğer direksiyondaki Müslüman ise benden para almıyor. ‘Çocuk annesinden para almaz. Özellikle annesi dua etmeye gidiyorsa’ diyor. Ama eğer götüren Hristiyan bir Rus ise bu benim işim deyip parayı alıyor. Bu niye böyle?”





Ben de ona dedim ki: Çok basit, bu Müslümanlar, Mesih’e, sen kiliseye paskalya veya başka bir şey için gelirken senden para alan Hristiyan şoförlerden daha yakınlar. Çünkü o Hristiyan şoförlerde ne rahmet ne acıma ne de merhamet var. Müslümanlar, bırakın nineden faydalanmayı, tam tersine, “Haydi seni gezdireyim, çamaşırhaneye götüreyim, faturalarını ödeyeyim, markete götüreyim, çantanı oturduğun kata, eğer asansörün varsa asansöre kadar götüreyim” diyor. Çünkü bunda Tanrının hoşnutluğu var. İlginçtir ki, Tanrının hoşuna giden şeyleri günümüz Müslümanları bilmekte iken günümüz Hristiyanları bilmiyorlar. Öyleyse Tanrıya kim daha yakın? Bu sebeple gelecek bu Müslümanların olacak. Gelecek onların. Bu toprakları onlar ekecekler. Çünkü günümüz Hristiyanlarına bunların hiçbiri lazım değil. Müslümanlar hem (Allah’ın rızasını kazanmada) gayretliler, hem oruç tutuyorlar. Hatta onların bayramında insanlar (Moskova merkez caminin olduğu) o mahalleye girmeye çekiniyorlar. Çünkü onbinlerce genç (Müslüman) erkek diz çöküp Tanrıya ibadet ediyorlar. Siz o kadar Ortodoks erkeği nerede gördünüz? Hiçbir yerde ve hiçbir zaman (göremezsiniz). (Kiliseye gelenler) sadece ve sadece kadınlar.





(Başrahibin bahs ettiği camide son kurban bayramında bir rivayete göre 250 bin Müslüman namaz kıldı. Sokaklar, camiler, meydanlar lebalep doldu. Resimlerine internetten bakabilirsiniz. New Mosque in Moscoweidprayer.)

Başrahip Dmitri’nin internette başka beyanları da var. Çok önemli şeyler söylüyor. Aile yıkılırsa Rusya yıkılır, Rusya Müslümanları kendi ailelerini koruyorlar, bu ülke ileride onların olacak diyor. Dikkat buyurun, bunu bir Müslüman söylemiyor; bir başrahibin, rütbeli bir papazın beyanlarıdır.

Başrahip Dmitrinin Rusya Müslümanları için söyledikleri Türkiye Müslümanları geçerli midir? Bunu okuyucularımın irfanına havale ediyorum.

İnternet yukarıda arz ettiğime benzeyen sayısız ibretli bilgi ve video ile doludur. Gençlerimizin ve halkımızın bunlara ulaşmasını, faydalanmasını temenni ediyorum.

Başpapaz Müslümanları öven böyle şeyler söylüyor ve Müslümanların bundan haberi yok. Böyle bir cahillik ve ilgisizlik utanç vericidir. Meraklı olalım, haberimiz olsun.

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Heykel-i mücesseme-i gurur u kibir olan o kişiye: Sizin zayıf omuzlarınız, bunca gururu kibri kaldıramaz. Bu yükün altında ezileceksiniz.

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Çay yaptım. Fatih Malta Çarşısından aldığım biri peynirli, diğeri zahterli iki küçük pideyi ısıttım, karnımı doyurdum. Pidelerin tanesi 175 kuruş, ikisi 3,5 lira eder. Evde yaptığım çayın 1,5 lira masrafı olsa, yekûn 5 lira. Genç biri üç veya dört pide yese, 9 lira. Bunları niçin anlatıyorum? Enflasyon canavarı ile böyle mücadele olur. Kanaat edeceksin, etmezsen bet bereket gider. Paran mı var? Sen mütevazı ve kanaatli ol, israf etme, infak et, yani başkalarına yedir içir, muhtaç olanlara harçlık ver (Muhtaç olmayana, asalağa verme).

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Devlet çalışabilecek herkese iş bulmalıdır. Çalışabileceklere para yardım yapmak, tembelliğe ve asalaklığa sebebiyet verir.

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Oyların bir kısmının para ile alındığı bir ülkede demokrasi yoktur.

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Diyanet’e büyük miktarda eleman alınacakmış. Bakalım kaç kadın ilahiyatçı alınacak?

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Bütün Müslüman üniversitelilere itikad, ilmihal, (teorik değil, pratik) İslam ahlakı, Usul-i fıkıh özeti, Usul-i tefsir özeti, usul-i hadis özeti okutulmalıdır. Bu dersler Fırka-i Naciye Ehl-i Sünnet ve Cemaate yüzde yüz mutabık ve uygun olmalıdır. İlim Yayma Cemiyetinden ve diğer Müslüman sivil toplum kuruluşlarından böyle hizmetler bekliyoruz.





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Bu ülkede dehşet verici bir suç patlaması var mı? Var, bunu kimse inkâr edemez. Hapishaneler tıklım tıklım dolu mu? Dolu, bunu kimse inkâr edemez. Hırsızlık yaygın hale geldi mi? Geldi, bunu kimse inkâr edemez. Her türlü azgınlık yaygın ve yoğun hale geldi mi? Geldi, bunu kimse inkâr edemez. Çocuklara, kadın ve kızlara iğrenç ve pis saldırılar, tacizler, tecavüzler yapılıyor mu? Yapılıyor, bunu kimse inkâr edemez. Bütün bu suçların, günahların, pisliğin sebebi ve müsebbipleri nedir, kimlerdir?... Onlara lanet ediyorum, beddua ediyorum.

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Trafik o hale geldi ki, siz dünyanın en iyi, en dikkatli, kurallara en fazla uyan sürücüsü olsanız yine de güvende değilsiniz. Serserinin, sarhoşun, sorumsuzun, itin, uğursuzun biri, sizin (hiçbir kusurunuz olmadığı halde) felaketinize sebep olabilir. Allah trafik canavarlarının belasını versin!

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Müslümanın birçok tarifi vardır. Bunlardan biri: O, Kur’anın emirlerini yerine getirir. O. Kur’anın yasaklarından uzak durur, onları işlemez. O, Kur’andaki ilahî öğütlere kulak verir ve onları tutar. O, Kur’anda anlatılan kıssalardan ibret alır.

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Başkalarının günah ve ayıplarını merak eden, onları araştıran, sonra bire bin katarak anlatan, rezil ve rüsvay eden erzel, esfel, mütecessis, edepsiz, ahlaksız, arsız kişiye: Senin için hayırlı olan, kendi günah ve ayıplarına üzülmekten dolayı başkalarınınkileri görememektir.