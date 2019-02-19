Kemal Kimdir?

M. Şevket Eygi

* M. Kemal Paşa kimdir?

-En çok konuşulan, hakkında on binden fazla kitap yazılmış olan Türkiyenin en büyük bilinmeyenidir.

* Kaç M. Kemal vardır?

-İki M. Kemal vardır. Biri resmî ideolojik tarihin Kemal’i, diğeri gerçek Kemal.

* Âhir zamanda zuhur edeceği bildirilen Mehdi çıkacak mı?

-Hakkında çok sahih hadis vardır, Ehl-i Sünnet uleması çıkacağında ittifak etmiştir.

* Hazret-i İsa nüzul edecek, gökten inecek midir?

-Bu konuda inkârı mümkün olmayan mânen mütevatir sahih hadisler vardır, nüzul edecektir.

* Melhame-i Kübra savaşı olacak mıdır?

-Sahih hadis vardır, olacaktır.

*Deccal öldürülecek midir?

-Öldürülecektir.

* Mehdinin zuhurunu ve İsa aleyhisselamın nüzulünü inkâr edenlerin durumu nedir?

-Onlar Ehl-i Sünnet dışı, aykırı fikirli hatalı kimselerdir, itirazlarına ve yalanlarına kulak asılmamalıdır.

* Âhir zamanda mıyız?

-Alametleri ortadadır, bunda şüphe yoktur.

* Dünya huzur içinde midir, yoksa tam aksine fitne fesat ve azgınlık içinde midir?

-Maalesef genel, yoğun, yaygın dehşetli fitneler ve fesatlar, azgınlıklar içindeyiz.

* Akıllı şuurlu ferasetli Müslümanlar bu durumda ne yapmalı?

-Islah taraftarı olmalı.

* Dinimiz imanımız güvende midir?

-Değildir, din elden gitmektedir, imanlar büyük tehdit ve tehlike altındadır.

* Yangınlar, zelzeleler, fitne fesatlar içinde kurtarılacak ilk şey nedir?

-Din ve imandır.

* Her şey yolunda, din ilerliyor, durum iyidir diyenlere ne dersin?

-Bırakın o hafif akıllıları.

* Ümitsiz misin?

-Acı realiteleri görmek ümitsizlik, bedbinlik manasına gelmez. Allahtan ümit kesilmez. Dünyadan sahih ve geçerli bir iman ile ayrılan, Allahın adaleti ile bir miktar ceza çekse de sonunda Cennete konulur ve ebedî mutluluğa sahip olur.

* Mehdinin zuhurundan ve galebesinden sonra dünya düzelecek midir?

-Düzelecek ve yedi (veya dokuz) yıl sürecek bir Altın Çağ başlayacaktır.

* Müslümanlar bozuldu mu?

-Hilafetin sona ermesinden sonra başıboş kaldılar ve bozuldular.

* Bozulmak ne demektir?

-Kur’anın emirlerini yerine getirmemek, yasaklarını ve haramlarını işlemek, öğütlerine kulak verip tutmamak, kıssalarından ibret almamak, Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) Sünnetine sarılmamak, yolundan gitmemek, Şeriat hükümlerini çiğnemek, ilahî sınırların dışına çıkmak, İslam ahlakını yitirmek, paranın maddî menfaatin din iman haline gelmesi demektir.

* İslam dünyasında bunlar var mı?

-Kör müsün, görmüyor musun?

*Biz nasıl Müslümanlarız?

-İslamın kriterleri, kıstasları, ölçütleri vardır. Onlara vurarak halimizi anlayabiliriz.

* Ezanlar okunuyor, camiler açık, ölülerin cenaze namazı kılınıyor, hafızlar var...

-Sabah namazlarında camileri dolaş, kaç kişi var. Resulullah efendimiz (Salât ve selam olsun ona) “Münafıklara en ağır gelen iki şey sabah ve yatsı namazlarıdır. Onlar bu ikisindeki hayrı bilseler sürünerek bile olsa namaza gelirlerdi” buyurmuştur.

* Bazı Müslümanlar ve İslamî cemaatler kendilerini çok mükemmel, çok iyi buluyor ve övünüyorlar...

-Kendi kendini övmekle fazilet oluşmaz. Asıl fazilet, düşmanların övmesi ve tasdik etmesidir.

* Deccal var mı?

-Kıyamet’e kadar otuz küsur Deccal ve Kezzabın zuhur edeceği bildirilmiştir. En büyük sonuncu Deccal kimdir bilmiyorum.

* Son Deccalın sonu ne olacaktır?

-İsa Aleyhisselam tarafından öldürülecektir.

* Âhir zamanda çok kıyımlar ve yıkımlar olacak mıdır?

-Olacağı sahih haberlerle bildirilmiştir.

* Ümmet birliği yıkılınca ne olur?

-Müslümanlar perişan ve zelil olur.

* Bazı sorumlular bu konuda ne yapıyor?

-Umurlarında bile değil, yan gelip yatıyor, keyiflerine bakıyor.

* Bunları yazmak sana mı kaldı?

-Vaesefa ki bu fakire kaldı.

* Bunca fitne ve fesada karşı sığınacak melce var mı?

-Zamandan mekândan, noksan sıfatlardan münezzeh Allahü Tealaya sığınmak gerekir.

* Ne yapmak lazımdır?

-Kur’anın hükümlerini uygulamak, Resulullahın Sünnetine sarılmak, tek bir Ümmet olmak için çalışmak, râşid bir İmam seçip ona biat ve itaat etmek, azgınlıklardan uzak durmak, âlim faziletli akl-ı selim sahibi ahlaklı Müslümanlar olmak gerektir.

* Beni kurtaracak bilgeleri nereden öğrenebilirim?

-Ehl-i Sünnet din kitaplarından... Mesela İhyau Ulum’dan. Kurtarıcı bilgileri oku, öğren ve hayatına uygula.

* Bana bir rehber kılavuz lazım mıdır?

-Zaruret derecesinde lazımdır. Bir mürşid-i kâmil bulup ona intisab etmeni, emir ve öğütlerini dinlemeni tavsiye ederim. (Gerçek şeyhlerin ellerinden öperek uyarıyorum: Sahte bir şeyhe bağlanırsan belanı bulursun. Bu konuda istihare yap, sen göremiyorsan salih bir kimseye yaptır, bağlanmadan önce dokuz kere düşün, Şeriata aykırı bir hali varsa, İslama aykırı akçalı işler yapıyorsa sakın intisab etme... Gerçek kâmil mürşidlerin ellerinden öper, dualarını beklerim.)