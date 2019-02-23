Dine işkembeleriyle bağlı olanlar

M. Şevket Eygi

İslam’a işkembeleri ile bağlı olan münafıklar ve sahtekârlar hizmet etmezler, hizmet ediyormuş gibi görünürler. Asıl hizmeti İslama gönülden bağlı olan ihlâslı kimseler edebilir. Sadece ihlâs ile de olmaz. Yanında ilim, irfan, hikmet, akl-ı selim, mürüvvet, fütüvvet, Resulullaha (Salât ve selam olsun ona) biat, irtibat, itaat olması gerekir.

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Siyasî iktidarlara yanaşacak ve şahsı için menfaat elde edecek. Böyle sahte hizmetkâr olmaz olsun!

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Darbenin askerîsi de sivili de kötüdür. Seçimle gelen iktidarlar seçimle gitmelidir.

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İrfanlı genç, irfansız ihtiyardan üstündür.

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Büyüklerimize hürmet etmeyen gençler irfanlı olamaz.

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Nâdanlarla birlikte olmaktan zevk alan kişiler nâdandır.

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İhlâssız sözde âlimler, sözde mücahitler, sözde hayırlı zenginler Cehennemliktir.

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Ya kendin âlim ol, böyle değilsen, hayırlı âlimlere tâbi ol, üçüncüsü olma.

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Hiçbir yatılı Kur’an kursunda bir lokma ekmek, bir kaşık yemek, bir tek pirinç tanesi bile çöpe atılmamalıdır. Atılıyorsa orada Kur’ana aykırı büyük bir günah işleniyor demektir. Sorumluları uyarıyorum.

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Ben zekâtımı verdikten sonra istediğimi yaparım deme; hem zekâtını ver, hem de israf etme. İsraf günahtır, haramdır, helaldir diyen kâfir olur.

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Osman beyefendi ve Hülya hanımefendi ikisi de öğretmen. Kırk yıl boyunca bulundukları yerlerden 700 kadar sanat objesi toplamışlar. Şimdi bunları Sakaryada bir okulda sergiliyorlar. Kendilerini kültürümüz adına tebrik ediyorum.

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Öncelikle patronlarının menfaati için çalışan, müstehcen resimler basan, en âdisinden magazin yapan medya organlarının vatansever ve faydalı olduğunu iddia etmek mümkün müdür.

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Bazı gazeteler baharat dükkânı gibi yayın yapıyor. Zağferan, dulavrat otu, sarımsak soğan maydanoz, afrodizyaklar, zencefil... Yazdıkları doğru mu?.. Değil, şişirme toplama bilgiler.

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Bir gazetenin sitesinde şu başlık vardı: Popo kaldırma ameliyatı nasıl yapılır?

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Bir caddede üç börekçi dükkânı var. Birinin sahibi hiç camiye gitmez, dinle diyanetle ilgisi yoktur. İkincisi cuma Müslümanıdır. Üçüncüsü, beş vakit namaz kılan salih bir Müslümandır. Soru: Hangisinin böreği daha iyi, daha lezzetli, daha güzel olmalıdır? Elbette ki, üçüncüsünün. Musalli ve salip Müslüman börekçilikte, lokantacılıkta, pastacılıkta, her işte en önde, birinci olmalıdır. Adını İslam börekçisi koymuş ama börekleri deve hamuru gibi, lezzetsiz ve kalitesiz. Onun Müslümanlığı işine aksetmemiştir. Müslüman her şeyin en iyisini, en mükemmelini yapan kimsedir.

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Lezzetli ne nefis börekler yapan Müslüman börekçinin üstünlüğü nasıl anlaşılır? Din karşıtı adam bile çocuğuna, “Yavrum git şu Hacının dükkânından bir kilo börek al getir de zevkli bir kahvaltı yapalım, sakın ötekilerden alma, onların börekleri Hacınınkiler kadar nefis ve leziz değil” demelidir.

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Müslüman kesime sızan dışları yeşil içleri kızıl dinsizler kimlerdir?

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Münevver Ayaşlı hanımefendi yakın tarihimizi çok iyi bilen kültürlü bir kimseydi. Kendisinden duydum, Refet Paşaya sormuş, “Paşam niçin hatıralarınızı yazmıyorsunuz?” Paşa şu cevabı vermiş: “Hanımefendi, Millî Mücadele tarihini yıkmamı mı istiyorsunuz?”

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Sultan Abdülazizi şehid ettiler... Sultan Abdülhamide on sene kan kusturdular... Sultan Vahidüddin’e büyük hıyanet ettiler... Bunların âhı çıkmaya devam ediyor.

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Bizans tarihi okunursa dinî konularda, çok büyük çekişmeler, tepişmeler yaşandığı görülecektir. Bizansı bu çekişmeler, din kavgaları bitirmiştir. Müslümanlar Bizanstan ibret almalı ve din konusunda çekişip tepişmemelidir

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Sünnet düşmanları İslamı içinden yıkmak istiyor. Sünnetsiz İslam olmaz.

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Cumayı Beşiktaşta Sultan Abdülhamid’in büyük şeyhi Şeyh Muhammed Zafired-Darkavî hazretlerinin tekkesinde (Ertuğrul camii) kıldım. Hoparlörlerin çok aşırı yüksek sesi dışında olumsuz bir durum yoktu. Cami yeni restore edilmişti, her yer pırıl pırıldı.

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Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Hak Teala bize Din, Kitab, Şeriat göndermiştir. Resulullah bizim Seyyidimizdir. Bize çok büyük iyilikler yapmıştır. O, Kıyamete kadar bizim başımız, manevî liderimizdir. “Peygamber bir postacı idi, dini tebliğ ettikten sonra işi bitti” diyenlere kulak asılmamalıdır.

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Müslüman kardeşlerim: Cuma ezanı okununca dükkânınızı, büronuzu, atölyenizi, iş yerinizi kapatıp Allaha kulluk etmek, O’nu anmak için camilere gidiniz. Ticarete alış verişe ara veriniz. Bunda sizin için büyük bir hayır vardır. Kur’an böyle emr etmektedir.

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Diyanet İşleri Başkanlığı yukarıda yazdığım şeyleri halka niçin söylemiyor? Bunlar benim fikirlerim değil, İslamın hükmüdür.

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O zavallının tahtası kavak tahtasıdır. Kumaşı kaput bezidir, cevheri düşüktür. Ondan köy olmaz kasaba olmaz. Böyle elemanlar doğru dürüst hizmet edemez.

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Mantık ilmi nedir? Doğru düşünmek ilmi ve tekniğidir... Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etme ilmidir... Yanlış nedir bilmek ve ondan kaçınmak ilmidir... Aklı, akl-ı selim yapan ilimdir... Daha çok tarifleri var ama bu saydıklarım yeter. Liselerinde genç nesillere mantık kültürü veremeyen bir eğitim sistemine yazıklar olsun... Ülkemiz mantıksızlar içinde çırpınıyor.

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Neticeler üzerinde duran, sadece onları gören, neticelerin sebeplerine inemeyen bir toplumun bozukluklardan ve krizlerden kurtulması mümkün olmaz.

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Bunu sık sık yazmalıyım: Dört kişi iyi bir restorana gidiyor, 600 liralık yemek yiyorlar. Giderken otomobilleriyle ilgilenen valeye beş lira bile vermiyorlar. Bu anlattığımda bir anormallik var.

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Suriye krizi çözülemeyecek bir kriz değildi. Çok kısa zamanda, çok kolay şekilde çözüme kavuşturulabilirdi. Lakin Batı medeniyeti bir barış, çözüm, bilgelik, akl-ı selim medeniyeti olmadığı için çözümsüz kaldı, kördüğüm haline geldi. Belki de bu kriz üçüncü dünya savaşına yol açacak.

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Türkiyede şapka devrimi yapıldı. Halk isyan etti, isyancılar yakalandı, kimisi idam edildi, kimisi zindana atıldı... Şapka devrimi sayesinde Türkiye ilimlerde, fenlerde, sanayide, kalkınmada ticarette Japonyayı geçti. Japonya kimonoıyu yasaklamadığı için çok geri kaldı... Hikâyeye devam edeyim mi?

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Sohbetimize katılmak isteyen bir gence: Senin şu anda dinin imanın para, zenginlik, ikbal ve benliktir. Bu halinle sohbetimize katılamazsın, otur oturduğun yerde.

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Doğru İslam hangisidir. Bu konuda hayli ihtilaf ve rivayet vardır. Doğru İslam, Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri dışında bunlar Cehennemliktir” buyurduğu hadisteki Fırka-ı Naciyedir. Ashab sormuş, “Kurtulacak olan fırka hangisidir?”, Efendimiz “Benim ve Ashabımın yolundan gidenlerdir” cevabını vermiş.

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Ehl-i Beyti sevmek farzdır, Ehl-i Beyt’i seviyorum diyerek birkaç kişi dışında Ashaba düşmanlık etmek, o da haramdır. Tevella ve teberranın sınırlarını bilmek gerekir.