Norveç bin milyar dolar fon

M. Şevket Eygi

BENDENİZ sekiz yüz milyar dolar sanıyordum, dün gece internetten aradım, rakam bin milyar olmuş. Norveç’in, azalan petrol gelirlerine karşı koyduğu ihtiyat fonu. Bir kriz olursa sıkıntı çekmeyelim diye bu muazzam parayı depolamışlar.

Norveç küçük bir ülke, nüfusu beş buçuk milyon. Akıllıca idare edildiği için, bizim aklımızın anlamakta zorlandığı çok akıllıca işler yapıyorlar. Bu anlattığım fon da, bunlardan biri.

Norveç hem nüfus, hem yüzölçümü bakımından bizden küçük ama örnek olarak büyük bir örnek.

Rejimi krallık... Anayasasında “Norveç krallığının resmî dini Norveç Lüteryan kilisesidir” yazılı. Çok geniş bir din inanç fikir hürriyeti var, demokrasi var, insan hakları var.

Bizde halkımıza, okumuşlarımıza, aydınlarımıza Norveç’i anlatan resimli bir kitap var mı? Böyle bir kitaba gerçekten çok muhtacız.

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Sultanahmet hapishanesinde tanıştığım Rus asıllı Yahudi Max Frumkin, Yahudilikten çıkmış, Hollanda Protestan kilisesine girmişti. Ona, niçin Müslüman olmadın sorusunu yönelttiğimde, “Müslümanlar birbirinin gözünü oyuyor, çekişip tepişiyor, üyesi olduğum kilise ise bana yardım ediyor” cevabını vermişti. İslam hak din ama Müslümanlar genelde doğru Müslüman değil.

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Fransada Kanunî Sultan Süleyman hakkındaki kitap otuz bin adet satmıştı. Bizde kral 14’cü Louis ile ilgili bir kitap yayınlansa 150 tane satılır mı?

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Efendiler, hanımlar sadece kuru sıkı yazmakla, konuşmakla, atıp tutmakla iş bitmiyor. Yazdıkların doğru olacak ve sen de dosdoğru bir vatansever olacaksın. Bir de yazdıkların ipe sapa gelir ciddî ve faydalı şeyler olacak.

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Her gün en az bir kere söylemek lazım: İslamın önündeki en büyük engel kötü Müslümanlardır.

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Müslümanların birleşmesi, tek bir Ümmet olması, bu Ümmetin başında kendisine biat ve itaat edilen bir İmam bulunması onların işlerine hiç gelmez. (Onlar kimlerdir?)

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Doğru tenkit ve uyarılardan hiç hoşlanmayan, yalan övgülere bayılan o adamlardan hayır gelmez.

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On milyonlarca vatandaşımıza kolay anlaşılabilecek basit pratik mantık dersleri verilmesi gerekiyor. Teorik olmayacak. Mesela, neticelerle, onların sebeplerini ayırt etmek... Neticelerden sebeplere gitmek... Kadın ve kızlara tecavüz vak’alarında patlama var. Bunların sebepleri nelerdir? Bir kısım gazeteler ve tv’ler aşırı müstehcen yayınlar yapıyor, bunları okuyan ve azan bazıları da kadınlara saldırıyor. Sebepleri ortadan kaldırmadan neticeler kaldırılamaz.

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Sebeplerle neticeler kavramına sahip olmayan insanlar hiçbir zaman doğru düşünemez, doğru anlayamaz, isabetli kararlar veremez.

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Müşriklerin, kâfirlerin, münafıkların geçici dünya üstünlüklerine, galibiyetlerine aldanmayınız. Tevbe ve rücu etmeden bugünkü azgınlıklarıyla ölürlerse, âhiret âlemine su-i hâtime ile giderlerse sonları çok kötü olacak, Cehennemde azab çekeceklerdir.

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Büyük bir markete gittim, soğan patates dışında her şey ateş pahasına idi. Enflasyonu, hayat pahalılığını düşürmenin ve yenmenin ilk büyük çaresi ve çözümü üretimi yükseltmek, tüketimi dizginlemektir.

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İslamî temel bir kriter: Kur’ana, Sünnete, Şer’î ahkama, bilgeliğe, akl-ı selime sırt çeviren, karşı gelen Müslüman bir toplum iflah olmaz, necat bulmaz. Camilerin kubbelerini altın kaplatsalar, hoparlörleri avaz avaz bağırtsalar bile.

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Oldukça ucuz, lezzetli, besleyici bir mönü: Yeşil mercimek yemeği. İçine sarımsak ilave ediniz. Sebzeli baharatlı bulgur pilavı. Üzüm hoşafı. Ekmek kepekli olacak. Bunları güzelce hazırlayın, afiyetle yiyin, bol boş şükr edin.

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Caddede sarhoş gibi hem dalgın dalgın yürüyor, hem de ateşli ateşli telefonla konuşuyordu. İnşaallah bir direğe çarpmaz diye düşündüm.

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Eroin bağımlılığı mı daha kötüdür, telefon bağımlılığı mı? Bence ikincisi daha kötüdür.

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Fazla masraf yapmadan, kaz gibi yolunmadan da güzel ve şık giyinmek mümkündür.

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İhtiyacından ve gerekenden çok aşırı yiyerek sağlığını korumak kesinlikle mümkün değildir.

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İyilik yapanlara: Siz asıl iyiliği kendinize yapıyorsunuz.

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Allahtan bağışlanma isteyene: Tevbe eder olduğun halde Allah rızası için ihlâsla iyilik yap.

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Simit yerken parkta kendisine yaklaşan aç kediyi kışşt diye kovan acımasıza: Büyük bir fırsatı ve nimeti teptiğinin farkında mısın?

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Bir gamsıza: İkamet ettiğin o çürük binayı vaktinde terk edersen, hem kendi canını, hem çoluk çocuğunun canlarını kurtarmış olacaksın.

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Belediye seçimlerinin dinle, imanla, vicdan hürriyetiyle ne alakası var deme.

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Cami yaptırmakla vazifeniz bitmez. Mutlaka şunları da yapmalısınız:

Cami mimarlık, sanat bakımından güzel olacak.

Mihrabına geçecek, minberine çıkacak, kürsisine oturacak hademe-i hayrat âlim, fazıl, ihlâslı, nafiz, tesirli icazetli olacak. Cami bir milyon dolara mal olursa, imamının yetiştirmek için planlı ve programlı iki milyon dolar harcama yapmak gerekir.

Camiyi, sadece cumalarda değil, beş vakitte doldurmak için de çalışacaksın. Beş vakit namaz kılma seferberliği ilan edip, gereği gibi propaganda yapacaksın.

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Hocam benim el yazım çirkindir, okunaksızdır... Hiçbir okumuş Müslümanın, dindar öğrencinin böyle demeye hakkı yoktur.

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Müslümanlar bugünkü hale nasıl düştüler? Bu konuda ipe sapa gelir ciddî bir kitap yazacak yok mu?

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Kendi haline, Müslüman dünyasının ve insanlığın haline ağladığı, yanaklarındaki kurumuş gözyaşı izlerinden anlaşılıyordu. Ona çok gıpta ettim.

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Acınması gereken şeylere ve hallere acımak... Üzülmek... Bu iki şey ne büyük faziletlerdir.

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Şevki beyciğim, yazılarınızı on senedir, hiç kaçırmadan okuyorum dedi... Ah Şevki bey, vah Şevki bey...

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Deccallara, Kezzablara Mehdi diyen o aklı ve idraki kıtı kim uyaracak, kim aydınlatacak?

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Atasözlerinde çok büyük hikmetler, öğütler, uyarılar var. Keşke ufku geniş biri çıksa da herkese lazım 100 atasözünü bir araya getirip kitaplaştırsa.

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Bütün hastalara şifa diliyorum... Hastahanelerin önünden geçerken içindekilere dua ediniz.

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Mezarlıkların önünden geçerken, bir Fatiha okuyup sevabını ölülere bağışlayınız.

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Bir şey yapamıyor, bir şey söyleyemiyorsanız, o gururlu ve kibirli insanların ıslahı için dua ediniz bari.

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Kölelerden, robotlardan, zombilerden oluşan o büyük alayın, hürriyet şarkıları okuyarak geçtiğini gördüm.

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Keyfinizi bozacak bir laf edeyim mi?.. Büyük deprem ne zaman?