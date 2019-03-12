Kadınlarla erkekler eşittir

M. Şevket Eygi

Elbette kadınlarla erkekler mutlak olarak eşittir. Çünkü:

Her ikisi de çocuk doğurabilir.

Dünya ordularında kadın erkek sayısı eşittir.

Olimpiyatlarda ve spor yarışmalarında kadınlarla erkekler karışık oynarlar.

Futbol oyunları kadın erkek karışık oynanır.

Genelde kadınlarla erkeklerin boyları fizikî güçleri kapasiteleri eşittir.

Tarih boyunca İskender, Sezar, Attila, Çingiz, Napoleon gibi erkek cihangirlere paralel, aynı sayıda kadın cihangir de görülmüştür.

Erkek büyük kâşifler kadar kadın kâşif vardır.

Zor, güç, zahmetli işleri erkekler kadar kadınlar da aynı performansta yapabilir.

Kadınlar çocuklarına nasıl süt veriyorsa, erkekler de çocuklarını emzirebilir.

Kadınlarla erkeklerin düşünce tarzı, zihniyeti, psikolojisi aynıdır.

Nobel ödülü alan kadınlarla erkeklerin sayısı eşittir.

Daha böyle yüz bir gerekçe gösterilebilir. Bunlar karşısında, kadınlarla erkekler mutlak olarak eşit olmaz mı?

O halde:

Ordunun yarısı kadın olsun.

Ağır işli demir çelik fabrikalarındaki işçi sayısının yarısı kadın olsun.

Futbol takımlarında pozitif ayrımcılık gereği, altı kadın, beş erkek oyuncu olsun.

Erkek ve kadın polis sayısı eşit olsun.

Mademki, eşitlik var, malum hanelerde devletin yasal vesikalarıyla ve yasal izniyle KDV’li “hizmet eden” erkek seks işçisi de çalıştırılsın.

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Yukarıda yazdığım satırlar edebi sanatların hangi türüne girer?

Bendeniz kadın erkek eşitliğine inanmam… Çünkü:

Fakirin gözünde hanımlar erkeklerden üstündür.

Erkeklerin üstün olduğu taraflar yok mudur? Elbette vardır. Lakin kadınların erkeklerden üstün olduğu hususlar çoktur ve ağır basar.

Feminizmi bozuk bir ideoloji olarak kabul ederim.

Ailenin reisi erkektir.

Bazı işleri, hizmetleri erkekler yapmalıdır. Mesela, askerlik, ordu, vatan savunması hizmetleri.

Eşitlik diye nutuklar atıyorsunuz. Niçin kadınlar için mecburi askerlik hizmeti getirmiyorsunuz?

1923’te kuruluşundan bu yana Cumhuriyetimizi ne boyalarla boyadılar. İlk Cumhuriyet bir İslam Cumhuriyetiydi. Sonra Dönmelik boyasıyla boyadılar. Şimdi de birileri Türkiye Amazonlar Cumhuriyetini kurmak istiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Amazonlaşınca çöker. Çünkü kadınlar savaş işlerinde vatan müdafaasında erkekler kadar marifetli ve becerikli değildir.

İslam kadınları denilince hatırıma âniden, Yakup Kadri’nin 1915’te kaleme aldığı Çarşafa ve Peçeye Dair şâheser makalesi geldi. Çok yazdım yineliyorum, her Müslüman bu yazıyı ayda bir kere okusun.

Kadınlık haysiyetine, şerefine, izzetine gölge düşürmeyen bütün hanımefendilere, hanım kızlara; bütün annelere, bacılara, büyük annelere, saygıdeğer zevcelere en derin hürmetlerimi ve tazimlerimi arz ediyorum.

Bazı kadınlar var ki, onlar maalesef hanımefendi olamıyorlar, hanım olamıyorlar, sayın bayan bile olamıyorlar, maalesef ancak karı olabiliyorlar.

İnsanların en bilgilisi, en İrfanlısı, en bilgesi olan Resûlullah Efendimiz (salât ve selam olsun ona):

“Cennet annelerin ayakları altındadır” buyurmuştur. Bu taltif onlar için ne büyük şereftir, gurura kapılmamak şartıyla fahredebilirler.

Liselerdeki kızlarımızı küçük hanımefendiler olarak yetiştirmeliyiz. Bunu yapamazsak sadece kadınlığı çökertmekle kalmayız, Türkiye’yi de yıkarız.

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MEDYADAN BİR BAŞLIK:

“Otelleri bulunan bir iş adamının oğlu, kız arkadaşıyla hırsızlık yaparken yakalandı, çalışanlara ateş açtı.”

Yoruma gerek yok.

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16 yaşında bir genç, annesini beyzbol sopasıyla vura vura feci şekilde öldürmüş, ana katili olmuş.

YORUM:

Bu günkü laik hukukumuza göre 16 yaşındaki âkil, bâliğ genç, çocuk sayılıyor. Fazla ceza almıyor. Şeriat hukukunda fıkıhta mümeyyiz ve reşid sayılır. Annesini öldürenin, suçu sabit olursa cezası idamdır.

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Trafik cezaları ağırlaştırıldı ama trafik suçları azalmadı. Eğitim sistemimiz, toplum ahlakımız vatandaşlara trafik ahlakı (etiği) kazandıramıyor. Bunun suçlusu kimdir? Devlet desem ağır olacak, düzen ve sistemdir diyorum.

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Libya, 1911’e kadar Osmanlı Devleti’nin Trablusgarb vilayetiydi. Şu anda orada büyük fitne fesat var. Facialar yaşanıyor. Devlet ikiye bölündü. Birine Müslümanlar hâkim, diğerinde Batılı emperyalistlerin adamı laik bir general hükmediyor.

Libya Müslüman, kardeş bir ülke. Biz Türkiye Müslümanları, oradaki kardeşlerimizle ilgileniyor muyuz? Orada durum nedir, biliyor muyuz? İçimizden Libyadaki durum hakkında ipe sapa gelir ciddi bir kompozisyon yazabilecek kaç kişi çıkar?

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Piyango idaresinde şike yapıldığı iddia ediliyor. Fısıltı gazetesi bu konuda akla hayale sığmaz haberler veriyor. Bana sorarsanız bunlar hep yalan, dolan ve balon derim. Hiç Türkiye gibi şeffaflıkta, temizlikte, yüksek ahlakta, fazilette, doğruluk dürüstlükte, adalette dünya birincisi olan bir ülkede böyle şeyler olur mu?

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BİR OKUYUCU MEKTUBU:

8 Mart tarihli yazınızda “Bütün öğrencilerinin, vakit namazlarını, okulun büyük camiinde, okul imamının ardında cemaatle kıldığı bir İmam-Hatip okulunu” bilen varsa, haber verilmesini istemişsiniz. Daha önce devlethanenize gelen İngilizce Öğretmeni Z. Ç. beyin görev yaptığı Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler vakit namazlarını müdür bey ile birlikte topluca cemaatle eda etmektedir (Ö.F.D.).