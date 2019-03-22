İlk iş eğitimi düzeltmektir

M. Şevket Eygi

İlk yapılacak şey nedir?.. Eğitimi düzeltmektir... Nasıl düzelecek?.. Türkiye eğitimi dünyada birinci olduğu zaman... Bu mümkün müdür?.. Elbette mümkündür... Bizden küçük Finlandiya ve Singapur birinci olabiliyor da biz niçin olamayacakmışız?.. Eğitimde hangi ülkeyi model almalıyız?.. Japonya’yı... Japon sistemini aynen kabul ederek mi?.. Hayır ondan ilham alarak kendi kimliğimize, kültürümüze, sosyal yapımıza uygun bir sistem geliştirmeliyiz...

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Türkiye’de iki büyük güç vardır: Din ve devlet... Bu ikisi kavgalı olur, devlete hakim olan sistem dinle savaşırsa işler kesinlikle düzelmez... İkisinin barışık olması ve işbirliği yapması gerekir.

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Din ile devletin barışık olduğu ve işbirliği yaptığı bir sistem var mıdır?.. Vardır, mesela İngiltere... Orada laiklik yoktur, din devlet birliği vardır... Kral veya kraliçe hem devletin başıdır hem de millî Anglikan kilisesinin.

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Laiklik olmadan Cumhuriyet ve demokrasi olmaz, laiklik, olmazsa olmaz şarttır diyorlar... Bu iddia kuruntudan ibarettir.

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Türkiye’de gerçek laiklik olmuş mudur?.. Olmamıştır, bizdeki sistem laikçiliktir, yani dini baskı altında tutmak, çoğunluğun din hürriyetini kısıtlamaktır.

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Dünyada İslam cumhuriyeti var mı?.. Komşumuz İran’da var.

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Demokrasi mi üstündür, İslam mı?.. İslam mutlak gerçeği bildiriyor, o üstündür.

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Demokrasi ile İslam uyuşur ve bağdaşır mı?.. Hem bağdaşır, hem bağdaşmaz. Hakimiyet Allah’ındır.

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İslam Türkiye kimliğinin birinci faktörüdür. Yakın tarihimizdeki bütün olumsuzlukların, başarısızlıkların, krizlerin ana sebebi İslam düşmanlığıdır.

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Batıda İngiltere, doğuda Japonya niçin bu kadar güçlü ve ileri?.. Çünkü o iki devlet ve ülkede tarihî, sosyal, kültürel devamlılık vardır.

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Devamlılığın zıddı nedir? Kopukluktur, ârızadır. Bu da bizde hakimdir.

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Müslümanlara en fazla hürriyeti hangi devlet ve ülke vermektedir? İngiltere.

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Avrupa’da demokrasi, insan hakları, hürriyet konusunda en ileri ülkeler hangileridir? İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere’dir. Hepsinin rejimi de krallıktır.



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1923’te kurulan ilk Cumhuriyetimiz nasıl bir Cumhuriyetti? Bir İslam Cumhuriyeti idi. Anayasada “Devletin dini İslam’dır” yazılıydı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda devletin bir Halifesi vardı. Kabinede Şer’iye (Şeriat işleri) bakanı vardı. Kadılıklar vardı. Mahkemelerde Mecelle-i Ahkam-ı Adliyeye göre hüküm veriliyordu. Hafta tatili cumaydı. Ramazan gündüzünde açıkta yiyen içenler polis tarafından yakalanıyordu..

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Din ile savaşan Sovyetler Birliği ne oldu? Yıkıldı.

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Japonya’da din devlet kavgası var mı? Kesinlikle yoktur.

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Japonların millî yazısı çok zordur, çok çetrefildir, öğretilmesi ve öğrenilmesi zahmetlidir. Japonlar niçin bizim gibi yapıp, kendi yazılarını yasaklayıp Latin alfabesini almadılar? Bizden akıllı oldukları için?

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Japonya Latin yazısını kabul etseydi, kimono giymeyi yasaklasaydı, karşı çıkanları idam etseydi, Şintoizm’e karşı savaş açsaydı ne olurdu? Uzakdoğu’nun Türkiye’si olurdu.

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Türkiye, Ortadoğu’nun Japonya’sı olmak için ne yapmalıdır? Din devlet kavgasını bitirmesi, tarihî ve kültürel devamlılığına dönmesi, resmî ideoloji hakimiyetine son vermesi gerekir.

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Dinle savaştılar, dini zayıflattılar, halkı seküler ettiler. Peki İslam’ın yerine ne getirdiler?.. Onun yerine geçecek hiçbir şey getirmediler. Zaten getiremezlerdi. Büyük bir boşluk oluştu.

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Avrupa Müslümanlaşıyor mu? Bunda hiç şüphe yok. 2050’ye varmaz, bazı Avrupa ülkelerinde Müslümanlar çoğunluk olacak.

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Şu anda Türkiye’de İslam yok mu? Var ama içi boşaltılmış olarak var.

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Dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, light ve ılımlı İslam ne demektir? İslam’ın içini boşatmak demektir.

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Türkiye Müslümanları niçin toparlanamıyor? Medenî Müslüman olmadıkları, şifahî kültürlü oldukları için?

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Müslümanların hepsi böyle mi?.. İstisnalar kuralı bozmaz.

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Müslümanlar son elli senede elli bin yeni cami yaptı?.. Yaptılar ama sanat, mimarî kıymeti olan yeni cami sayısı elliyi geçmez.

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Müslümanlar ne yapmalı?.. Dünyanın en güçlü, en vasıflı İslam mekteplerini açmalı. Bu mektepler, İngiltere’deki Eton kolejinden üstün olmalı.



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Bir İslam mektebinin birinci özelliği nedir?.. Bütün (tekrar ediyorum bütün) öğrencileri, vakit namazlarını, okulun büyük camiinde, okul imamının ardında cemaatle kılar.

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Bu nasıl olacak?.. Vaktiyle 1868’den 1912’de kadar, Galatasaray Lisesi’nde böyleydi, namaz Müslüman öğrencilere mecburî idi. Bugün İngiltere’nin büyük kısmında, sabah derslere başlanmadan önce okulun şapelinde ibadet yapılmaktadır.

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Beş vakit namazı yitiren ve dünya şehvetlerine kapılan bir İslam toplumu ne olur? Onlar, cami kubbelerini altınla kaplatsalar bile yıkılmaya ve zillete mahkûmdur.

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Müslümanlara bir diyeceğin var mı?.. Şunları derim: İslamî hizmet ve faaliyetleri ehliyetli, liyakatli, samimî dindar, geniş kültürlü, geniş ufuklu, ahlaklı ve faziletli, İslam’ı iyi ve doğru bilen, başarılı, vasıflı, ihlaslı, güçlü kimselere versinler.

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Olmazsa olmaz bir şey söyle. Söyleyeyim: Müslümanlar tek bir ümmet olmazlar ve başlarına râşid bir halife seçip ona biat ve itaat etmezlerse iflah olmazlar, necat bulmazlar.

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Bu yazına birileri pek kızacak... Kızabilirler... Hakaret etmesinler, çamur dökmesinler. Güçleri yetiyorsa nezaket ve efendilik dairesinde fikir ve görüşlerimi çürütsünler. Bu fakire gerici, tutucu, takkeli, Paşa düşmanı demekle haklı olmazlar.