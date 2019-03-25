Zigzag Damat

M. Şevket Eygi

Müslüman bir baba soruyor: Şevket bey, benim saliha ve afife bir kızım var, yüksek tahsillidir, beş vakit namazını kılar, ahlakı düzgündür. Bir damat adayı zuhur etti. Namazı yok, sadece cumaya gidiyor. Gören biri anlattı, trafik kurallarına uymuyor, zigzag yapıyormuş. Ne dersiniz?

Cevap: Beş vakit namaz kılmayan bir damat, sizin namaz kılan âbide kızınıza küfüv olamaz. Trafikteki zigzag meselesine gelince: Zigzag yapan şoförlerin kaza yapıp ölme şansı, yapmayanlara göre çok daha yüksektir. Kızınızın genç yaşında dul, torununuzun yetim kalması muhtemeldir. Ayrıca o damat adayı kızınıza da zigzag yapabilir. Ben fetva veremem ama bence nişanı bozunuz; kızınıza onun derecesinde dindar ve trafikte zigzag yapmayan birini bulunuz. Hürmetlerimle.

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Müslüman toplumlar da, Müslüman bireyler gibi kategorilere ayrılır:

SALİH âbid dindar toplumlar.

Allaha ve Resulüne (Salât ve selam olsun ona) İTAAT eden iyi toplumlar.

FÂSIK ve fâcir toplumlar.

ÂSİ toplumlar.

Salavat-ı hamseyi yitirmiş ve dünya şehvetlerine uymuş zıvanadan çıkmış kudurmuş AZGIN toplumlar.

Türkiye İslam toplumu hangi sınıftadır?

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Bir pazar sabahı. Ezanlar okunuyor. Camilerde birkaç ihtiyardan başka cemaat yok. Bir tek İmam-Hatipli, liseli, üniversiteli genç ibadete gelmiyor. Birileri tam gaz İslam ilerliyor edebiyatı yapıyor. Subhanallah!..

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Ölülerimize, ecdadımıza, bütün mü’minlere hizmet ve yardım etmek istiyorsak, onlar için hayır yapalım, sevabını bağışlayalım. Çok sıkıntıda olan muhtaçlara yardım edelim. Yemek yedirelim. İçinde hiç yanlış bulunmayan küçük veya büyük din kitaplarını (onları okuyacak kimselere) hediye edelim. Bütün bunlar ihlâsla, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Aç bir kediyi veya köpeği doyursan, kuşlara tane atsan, hattâ denizdeki balıklara yiyecek versen, inşaallah hepsi sevap olur.

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İslam rehberlikle, ehliyetli liyakatli icazetli hocalardan öğrenilir. Rastgele alınan ve okunan kitaplardan bir şey öğrenilebilir ama İslam doğru olarak bütünüyle o metotla öğrenilemez. Canlı hoca bulamazsanız, Hüccetülislam İmam Gazalî hazretlerinin İhya kitabını alıp dikkatle okuyunuz.



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Merhum üstad Ali Ulvî bey, son Halife Abdülmecid bin Abdülaziz Han’ın nâşının Medine’de Baki kabristanına defn edildiğinde oradaymış. Halifenin cesedi madenî bir tabut içindeymiş. Vehhabiler mezar yapmaya izin vermedikleri için şu anda yeri belli değil. Türkiye hükümeti müsaade etmediği için vatan topraklarına gömülemedi. Resulullah Efendimize (Salât ve selam olsun ona) komşu olmak şerefine nail oldu. Rivayete göre, İslam’ın yüz birinci halifesiymiş. Rahimehullah.

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Meşreb ihtilaflarını düşmanlık haline getirmek büyük bir fitnedir.

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Muhtelefünfih meselelerde tartışılmamalı, müttefakun aleyh meselelerde sarsılmaz bir birlik oluşturulmalıdır.

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ÖLÇÜ: Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebine aykırı bütün mesele ve konularda öteki fırkalar hata ediyor. Bir tek konu ve meselede bile haklı değiller.

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Kendisini Sülale-i Tâhire’den gösteriyor, ben Ehl-i Beyt’tenim diyor ama namaz kılmıyor, açıkta göstererek büyük günah işliyor. Böylesi gerçekten Ehl-i Beyt’ten midir? Değildir.

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Zamanımızda bir Ebussuud Efendi var mıdır? Yoktur.

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Bakalım önümüzdeki mübarek Ramazan ayında, milyar dolarlara sahip büyük cemaatler, tarikatlar, islamî sivil toplum kuruluşları ne gibi dinî kültürel hizmetler yapacaklar? En çok İlim Yayma Cemiyetinin ve Vakfının neler yapacağını merak ediyorum. Bendeniz bu satırları kaleme alırken onlar harıl harıl gece gündüz bu hizmetleri için çalışmaktadır her halde.

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Fıkıh düşmanlığı yapanların Müslümanlıklarından şüphe ederim.

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Ashabın büyüklerinden Ebu Hüreyre radiyallahuanh efendimize saldıranlar, değil onun ayağının, devesinin ayağının altındaki toz kadar olamazlar.

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Ramazanda Cenab-ı Hak hepimize oruç tutmayı nasib etsin.

Geçen sene tutmayanlar, inşaallah bu sene tutsunlar.

Diyanet, Müslüman halkı oruç tutmaya, en uygun ve tesirli şekilde çağırır inşaallah.

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Birtakım zenginler, yüklü ücretler ödeyerek bazı doktorlardan oruç tutamaz raporları alıyormuş. Gerçekten, oruç tutamayacak kadar hasta iseler ve rapor veren hekim ihlâslı, muttaqi ve hazık ise bir şey demem. Aksi halde sahte raporlar, alanı da vereni de ateşe yaklaştırır.



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Geçen sene Cenab-ı Hak yardım etti ve çok rahat şekilde oruç tuttum.

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Birkaç haftadır, cuma namazlarını Yıldız Parkı kapısı önündeki Küçük Hamidiye camiinde kılıyorum. Hoparlörler fazla açılmıyor, imam ve müezzin efendilere teşekkür ediyorum.

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Nezdimdeki emanet bir hayır parasından, birkaç adet Süheyl Ünver (Ahmed Güner Sayar, Ötüken Yayınevi) kitabından alıp, okuyacaklarına dair yemin edecek birkaç tıp fakültesi öğrencisine hediye edeceğim. Yemin etmeyene vermeyeceğim. Madem doktor olmayı aklına koymuş, bari Üstad Süheyl bey gibi olsun.