M. Şevket Eygi

İngiliz filozofu Thomas Hobbes (1588-1679), “İnsan insanın kurdudur. (Homo hominilupus)” demiş. Madalyonun bir tarafı gerçekten böyle. Filozof karamsar olduğu için madalyonun öbür yüzüne bakmamış. Orada insan insanın meleğidir yazılıdır. İslam dini ve medeniyeti kurtları sindirmek ve tenkil etmek, melekliği olabildiğince hâkim kılmaktır.

Bir toplumda kurtlar hâkim olursa onun hali ve akıbeti kötü olur.

Çağdaş Türkiye’de maalesef kurt sürüleri çoğaldı ve dehşetli tahribat yapıyor.

İnsanın meleği olmak isteyen salihler maalesef onlarla başa çıkamıyor.

Salihlerin kurtlarla barış içinde yaşaması mümkün değildir. Salih ya kurdu sindirecek kaçıracak tesirsiz hale getirecek; ya da kendisi onlar tarafından parçalanıp yenilecektir.

Tarih boyunca İslam dünyasında melekliğin hâkim olduğu devirler olmuş mudur? Olmuştur. Neşrî tarihinde şu mealde birkaç cümle okumuştum:

Fatih Sultan Mehmet zamanında öylesine bir güvenlik ve asayiş varmış ki yanında büyük bir servet olan bir kadın İstanbul’dan Edirne’ye tek başına güven içinde seyahat edebilirmiş.

İnsanların hepsi bir değildir. Bir toplumda saidler ve şakiler vardır. İnsanların hepsini said yapamazsınız. Önemli olan saidlerin işlere hâkim olmasıdır.

Saidlerin pısırık ve cesaretsiz olduğu bir toplumda şakiler gemi azıya alır ve büyük bozukluklar zuhur eder.

Kurtlarla ilgili bir yazı okumuştum. Kurt bakıcısı bir uzman varmış, kurtlar ona alışmışlar. Onları eliyle besliyor. Bu işte senelerin birikimi ve tecrübesine sahipmiş. Şu tavsiyede bulunuyordu: Kurtlar size ne kadar alışsalar ne kadar evcilleşmiş görünseler yine de onlarla birlik olduğunuz zaman sakın arkanızı dönmeyin…

Batı medeniyetinin bazı insani tarafları olsa bile onda kurtluk faktörü ağır basar. Birinci ve ikinci dünya savaşları, çağımızdaki onlarca mevzii savaş bunu gösteriyor.

Savaş konusunda İslam’ın batıdan üstünlüğü savaşı insanileştirmiş, medenileştirmiş olmasıdır.

Selahattin Eyyübi Haçlılara ait bir kaleyi muhasara etmiş, savaşıyorlar. Arada bir çarpışmaları durdururmuş, karşı taraftan Haçlılar çocukları ile beraber geliyor. Müsamere şeklinde oyunlar eğlenceler yapılıyor.

İslam’ın ilk asrında iki grup çarpışıyormuş. Gündüzleri çarpışıyormuş güneşin batmasına yakın ateşkes ilan ediyorlar. İki taraf birlikte yemek yiyip, yarenlik yapıyormuş.

Salihlerin kurtları yenebilmesi için vasıflı ve güçlü olmaları gerekiyor. İki sıfat kullandım vasıflı ve güçlü… Şerhi iki yüz sayfaya sığmaz…

Eğitim sistemimiz okullarımız öğretmenlerimiz bütün güçleriyle melek hasletli vatandaşlar yetiştirmelidir. Bunu yapmazlarsa Türkiye’nin istikbali yoktur.

Son senelerde şiddetli kış aylarında ormanlarda kırsal kesimde yiyecek bulamayan kurtların ve yaban domuzlarının şehirlere indiğine dair haberler okuduk.

Dünyada kurdu en az olan ülkeler hangileridir? Bana göre İsviçre, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda’dır. Yeni Zelanda’daki Müslüman katliamından sonra Başbakanın yaptıklarını gördük. Başına bir örtü attı. Şehid ailelerini ziyaret etti. Camilere gitti. Bunlar hidayete yakınlaştıran işlerdir.

İslam dünyası şu anda kurtların istilasına uğramış vaziyette. Bendeniz gitmedim gözümle görmedim. Endonezya’nın Sumatra adasının batısındaki AçeDarüsselam özel bölgesinde kurtlar sindirilmiş vaziyette.

Hırsızlık yapanlar melek değil kurttur. Onlar adilane olmak şartıyla öylesine tenkil edilecek, sindirilecek ki hırsızlık kalksın. Bu konuda Peygamber Efendimizin (Salât ve selam olsun ona), “Vallahi öz kızım Fatıma hırsızlık yapsa elini kestiririm” sahih hadisini düşünmemiz gerekir.

Masum Peygamberler ve mahfuz (korunmuş) kimseler dışında insanlarda kurtluk damarı vardır. Sistem ve düzen bu kurtluk damarını köreltmekle yükümlüdür. Bunu yapmazsa intihar etmiş olur.

Evrensel bir vecize: Bir toplumdaki iyi, salih, melek-haslet kimseler; şerir, kötü, kurt insanlardan daha cesur olmazlarsa orada sabah olmaz.

Tavsiyeler:

Anneler babalar çocuklarını erkek veya dişi kurtlar olarak değil, melek sıfatlı iyi insanlar ve iyi Müslümanlar olarak yetiştirmelidir.

Eğitim sistemi kurt encikleri değil, melek sıfatlı iyi çocuklar iyi vatandaşlar yetiştirmelidir.

Kurtlara nefes aldırılmamalıdır, fırsat verilmemelidir.

Kurtlar tenkil edilmelidir yani herkese ibret olacak şekilde, adilane ağır cezalar verilmelidir.

Hayatın her safhasında kurtlar vardır. Trafik kurtları… Otoyolda otomobiliyle makas atan deliye trafik kurdu demeyeceğim de ne diyeceğim? Politika kurtları… Medya kurtları… Şikeci futbol kurtları.

Müslüman kesimde kurt var mıdır? Evet yeşil kurtlar vardır. Din sömürücüsü her alçak azılı bir kurttur.

Sadece küfür kurtlarını görüp içimize sızmış yeşil kurtları görmemek doğrusu büyük gaflet olur.

Cenab-ı Hak bu milleti bu ülkeyi bu devleti her renkten kurtların şerlerinden muhafaza buyursun.