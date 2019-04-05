Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Uzun bir süredir ileri sürdüğü öneriler ile AKP’yi peşine takmayı başaran MHP lideri bu defa çok daha ilginç bir öneriyle karşımıza çıkmış bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli diyor ki:

“Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin.”

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi illerde büyükşehir belediye başkanlıklarını Millet İttifakı’na kaptıran Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP liderinden gelen bu öneri bizi şaşırtmadı desek yalan olur.

Yani bu öneri hüsn-ü kabul görse Cumhur İttifakı’nın bu şehirlerin ilçe belediyelerinde kazandığı başkanlıklar da güme gitmiş olmayacak mı?

Milli İttifakı’ndan seçilen büyükşehir belediye başkanları herhalde ilçe belediye başkanlarını belirlerken Cumhur İttifakı’nın şimdi seçilmiş olan adaylarını tercih etmeyeceklerdir.

MHP lideri Bahçeli’nin bu teklifi biraz da “bindiği dalı kesmek” gibi değil mi? Bahçeli, “Seçilen ilçe belediye başkanları kendi aralarından birini büyükşehir belediye başkanı ilan etsin” dese mevcut duruma göre daha makul ve mantıklı olmaz mıydı?

Bu işte bir karışıklık var ama haydi hayırlısı!

MHP lideri Bahçeli’nin bize oldukça ilginç gelen önerisi karşısında biraz kafa yorduk ve dedik ki:

Biz büyükşehir belediye başkanlarını da seçmeyelim!

Seçilen cumhurbaşkanları vilayetlerin büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını da belirlesin!

Bahçeli’nin önerisi doğrultusunda böyle bir şey daha kestirme ve daha tutarlı olmaz mı?

Sanırız bu tür mantığımızı amuda kaldıran teklifler biraz da seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı şaşkınlıktan kaynaklanıyor.

Çok şey umarken az şey bile bulamayınca insan aklına geleni söylüyor demek ki!

Sahi, bir tek cumhurbaşkanı seçilse ve seçilen Cumhurbaşkanı illerin büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını belirlese sorun daha kestirmeden(!) halledilmiş olmaz mı?

Çok yakında siyasilerden benzer öneriler de gelecek olursa hiç şaşırmayın. Zira onlar şimdilerde aldıkları sonuçlar nedeniyle ne dediklerinin pek farkında olmayabilirler.

Biraz zaman geçsin, taşlar yerine otursun, o zaman daha sağlıklı tekliflerle karşımıza çıkacaklarından eminiz.