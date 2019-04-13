13 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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Demokrasinin gereğiymiş!

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Zeki Ceyhan

Cumhur İttifakı’nın İstanbul için yaptığı itirazlar istedikleri sonucu vermeyince ittifak ortakları seçimlerin yenilenmesini istemeye başladılar.

MHP lideri Bahçeli bu isteğini dillendirirken, “Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir” diyor.

Neymiş efendim?

Seçim yenileme demokrasinin gereğiymiş!

İyi, hoş, güzel de bu demokrasinin başka gerekleri yok mu?

Daha birçok gereği varken ve onlar ısrarla görmezden gelinirken demokrasi sanki tek gerekli bir şeymiş gibi konuşmak sağlıklı bir sonuç almaya yardım eder mi?

MHP lideri Bahçeli böyle düşünüyor olmalı ki “Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmamız daha akılcıdır diye düşünüyorum” diyor.

Peki, bir seçim daha yapılırsa yani seçim yenilenirse kargaşa ortamı son bulacak mıdır?

Bugün sonuçlara Cumhur İttifakı itiraz ediyor ve bu nedenle bir kargaşadan söz ediliyor.

Yarın yenilenecek seçimle tablo değişir ve kazanan Cumhur İttifakı’nın adayı olursa yine bir kargaşa ortamı doğmayacak mıdır?

Bu defa da onlar kargaşa ortamının son bulması ve huzurlu bir ortamın oluşması için seçimlerin yenilenmesini isteyecek olurlarsa ne yapılacaktır? Yani kısır bir döngüye girilmiş olmayacak mıdır?

Bize göre seçimlerin yenilenmesi dertlere çözüm niteliğinde bir adım olmayacaktır.

Huzurlu bir ortam sağlıyoruz derken insanlar birbirlerine karşı daha çok bilenecek ve arzulanan huzur ortamı yerine kargaşa ortamına zemin hazırlanmış olacaktır.

Kabul etmek gerekir ki seçimi kaybeden tarafın itirazları bitip tükenmek bilmeyecektir.

Kendilerine göre en haklı gerekçelerle yola çıktıklarını söyleyecekler ve öne sürdükleri gerekçenin çürütülemediğini ileri sürerek kendilerini avutacaklardır.

Zannımızca demokrasinin çok daha önemli gereklerinden biri kaybetmeyi kabul etmek olsa gerektir.

“Başkaları yüzünden seçimi kaybettik” diye zaman öldürme yerine “hangi hatamız yüzünden seçimi kaybettik” sorusuna cevap aransa çok daha isabetli bir iş yapılmış olmaz mı?

Bugüne kadar iktidar partisini kayıtsız şartsız desteklemiş pek çok yazar şimdi AKP’den yaka silkiyorlar.

Bizim yazdıklarımızı ciddiye almayanlar bari onların yazdıklarına kulak verebilseler.

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