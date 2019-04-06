AKP’lilere göre!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP’liler arasındaki “tutarsız söylemler” tam gaz devam ediyor. Yani aynı konu hakkında farklı zamanlarda farklı açıklamalar yapmayı sürdürüyorlar.

Mesela bir seçim yapılmış ve kendileri kazanmışlarsa hemen “sistem güçlü ve şeffaf” diye lafa başlayarak “hile yapmanın mümkün olmadığını” iddia ediyorlar.

Ve “Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa bilin ki kaybetmiştir” diyecek kadar iddialı konuşuyorlar

Ama seçimde başarılı olamamışlarsa bu defa söylemler hemen değişiyor. Bu defa, “Milli irade şaibe kaldırmaz” diye söze giriyorlar ve “sandıktaki darbelerden” bahsetmeye başlıyorlar.

Sistem aynı sistem! Seçime giren partiler aynı partiler! Sadece seçimi kazanan değişince bu denli söylem değişikliği olur mu?

Kaldı ki ülke hâlâ AKP’li kadroların yönetiminde değil mi?

Yani sistemde bir terslik, bir yanlışlık varsa bu da onların sorumluluğunda değil mi?

Hem ülkeyi iyi yönettiklerini iddia ediyorlar hem de seçim sonuçlarından yakınıyorlar.

“İlçelerde” seçim kazanıp “büyükşehirlerde” kaybetmelerini kendilerine karşı düzenlenen bir darbe olarak takdim etmeye çalışmaları da başarısızlığı örtbas etmeye çabalamaktan başka bir şey değil.

Kendileri her şeyi çok iyi, çok güzel yapmışlar da bir takım karanlık emel sahipleri pişmiş aşa su katmış gibi konuşmaları anlaşılır gibi değil.

İlçelerde başarılı olup büyükşehirde kaybetmek makul ve mantıklı mı diye sorarken büyükşehirlerde yaptıkları hataları bir hatırlasalar.

Sanki pek çok seçmenleri varmış gibi kimine metal yorgunu, kimine hain deyip dışlarken bugünleri hiç düşünmemiş oldukları ortaya çıkıyor.

Kimini dışladılar, kimini küçümsediler, herkese tepeden baktılar ve sonunda fatura önlerine konuldu.

Şimdi de bu faturayı başkalarının üzerine yıkmaya çalışıyorlar.

Ve dün öve öve bitiremedikleri seçim sistemini bugün yerden yere vuruyorlar.

Seçim kaybetmelerinin kabahatini kendilerinde arayacaklarına sandıkta darbe yapıldığını ileri sürerek kafa karıştırmaya çabalıyorlar.

Bu yol sağlıklı bir yol değil.

Bir an evvel akıllarını başlarına alıp yaptıkları hataları telafi etmeye başlamalılar.

Bunu başaramazlarsa daha büyük yenilgilere hazır olmalılar.

Zira artık geri sayıma başlamış durumdalar. Hiç unutmamalılar ki bu gidişe dur demenin yolu önce hataları kabul etmekten geçer.