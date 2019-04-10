Yine çuvallıyorlar!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

31 Mart’ın sonuçlarını bir türlü içlerine sindiremeyen iktidar sözcüleri, İstanbul seçimlerinin nedeyse tamamının usulsüz olduğunu iddia ediyorlar ve “seçimi kazandık havasına” girmeye gerek olmadığını ileri sürüyorlar.

İktidar sözcülerinin iddia ettiği gibi seçimlerin tamamı usulsüz ise bunun faturası kime kesilecektir?

Böyle bir şey vuku bulmuşsa millet iktidar sözcülerine dönüp, “Bir seçim işini bile beceremediniz, elinize yüzünüze bulaştırdınız” demeyecek midir?

Görüldüğü gibi “soğan-patates” üretimini dengeleyemeyip çuvallayanlar öyle anlaşılıyor ki seçim işinde de çuvallamak üzereler!

Seçimi kazananları usulsüzlük yapmakla suçlayarak seçimi kaybetmelerini onlara fatura etmeye çalışırken iktidarda olduklarını ve seçim emniyetini sağlamanın kendi görevleri olduğunu unutmuş olmalılar.

İstanbul seçimlerinin neredeyse tamamında usulsüzlük olduğunu savunanlar 10 milyon seçmenin olduğu İstanbul’da 13 bin oyla seçimi kazandım havasına girilmesinin bir anlamı olmadığını ifade ediyorlar.

Yani 13 bin oyluk farkı küçümsüyorlar. Tamam, böyle düşünebilirler.

Ama öve öve bitiremedikleri “başkanlık sistemini” anlatırken bize yüzde 50+1 oy alanın seçileceğini söylemiyorlar mıydı?

Mesele “başkanlık sistemi” olunca yüzde 50+1 oy yeterli görülecek ama belediye başkanı seçilirken 13 bin oyluk fark küçümsenecek!

Olacak şey mi bu?

Kabul edilebilir bir yanı var mı?

İktidar partisi sözcülerinin 31 Mart seçimleri ile ilgili yorum ve değerlendirmelerini okurken, “Kaybettik demek bu kadar mı zor?” diye düşünmekten kendimizi alamadık.

“Evet, kaybettik” demeleri belki çok zor değil ama “kaybettik fikrini kabullenmek” çok zor olsa gerek!

Yıllardır hep “kazanmaya” alışanların bu alışkanlık sonucu, “Nasıl olsa yine kazanacağız” diyerek seçmenlerden gelen talepleri “kulak ardı” etmeleri sonucu “kaybetme” gibi bir sonuçla karşılaşmaları kaçınılmaz hale gelmişti.

Şimdi bu kaybetmenin şaşkınlığı içinde konuşuyorlar.

Ve konuşurken de ipin ucu kaçıyor.

Ne kadar itiraz ederlerse etsinler sonunda “seçimleri kaybetmiş” olduklarını anlayacaklar.

Asıl yapmaları gereken böyle bahaneler üretmek yerine seçimleri neden kaybettiklerini araştırmak ve çıkan olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya çalışmak olsa gerek!

Evet, sudan bahaneler üreterek kendilerini avutabilirler ama bu seçim sonuçlarını değiştirmez!