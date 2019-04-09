Aynı dertten yakınmak!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Her şey aklımıza gelirdi de günün birinde Mehmet Metiner ile “aynı dertten yakınacağımız” aklımıza hiç gelmezdi!

Bırakın “aklımıza gelmesini” böyle bir şey hatırımızdan bile geçmezdi ama Mehmet Metiner öyle bir yakınıyor ki!

Yakındığı şeye dikkat edince bizim de aynı dertten yakınmakta olduğumuz aklımıza geldi!

Baktık ki Mehmet Metiner 31 Mart sonuçlarını değerlendirirken, “İçimizdeki AKP’liler bizi arkamızdan vurdu” diye ağlaşıyor!

Metiner’in bu yakınmasını okuyunca gayr-i ihtiyari “bizi de bizi de” demekten kendimizi alamadık!

Mehmet Metiner, “Bizden görünerek bizi hançerlediler” diyor.

Bu satırları okurken başımıza gelenleri hatırlamamak ne mümkün!

Aramızdaydılar! Bizden gibi görünüyorlardı! Onları o kadar bizden sanıyorduk ki başımıza bile geçirmiştik.

Konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlardı.

Mesela, “Bizim en büyük sorunumuz içimizdeki gizli ve sinsi AKP’liler” diyorlardı.

Bu lafları duyduğumuzda onlarla iftihar ediyor(!) ve “ne kadar uyanıklar içimizdeki düşmanları nasıl da tespit etmişler” diye gurur(!) duyuyorduk.

Sonra bir de baktık ki “En büyük sorunumuz içimizdeki gizli ve sinsi AKP’lilerdir” diyenler kapağı AKP’ye atmışlar!

O çatı altında milletvekili de oldular, bakan da oldular, parti yöneticisi de oldular!

Mehmet Metiner’in şimdilerde yakındığı gibi önce “Bizden görünerek arkamızdan hançerleyip” sonra da AKP’ye taşındılar.

Taşındılar da ne oldu?

İşte şimdi birbirlerine düştüler!

Bir kısmı kendisini AK Partili, karşısında olanları ise AKP’li diye tanımlayarak düşman ilan ediyorlar.

Sırt sırta verecek yerde birbirlerinin ümüğüne çöküyorlar.

Neredeyse iki AKP’li yan yana gelse aralarında hemen kavga gürültü çıkıyor. Geçmişte bize ihanet edenler şimdi birbirlerini ihanet suçlaması ile düşman gibi görüyorlar.

Etme bulma dünyası! Milli Görüş camiasının ahı yerde kalmadı.

Biz AKP’lilerden çok çekmiştik. Şimdi AKP’lilerden çekme sırası AK Partililere geldi demek ki!

Mehmet Metiner, “Şimdi hasbi olanlarla yola devam günüdür” diyor demesine de hasbi olanları çok arar! AKP’de ortalık hesabi kaynıyor hesabi!