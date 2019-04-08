AKP yük haline gelmiş!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

31 Mart seçimleri öncesinde AKP aleyhine başlayan kampanyaların seçim sonrasında hızlanarak devam ettiğini görüyoruz.

Kampanyayı yürütenler bugün doğrudan doğruya bir şey demedikleri ya da diyemedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dolaylı mesajlar vermeye devam ediyorlar.

Ve O’na AKP’yi kapatmasını tavsiye ediyorlar.

AKP’nin Erdoğan’ın sırtındaki bir yük haline geldiğini ileri sürüyorlar.

Sonra da Erdoğan’a bu yükten biran evvel kurtulması gerektiğini hatırlatıyorlar.

Erdoğan AKP’yi kapatmalı ve yeni bir parti kurmalıymış.

Sırtındaki yükten ancak bu şekilde kurtulabilirmiş. Erdoğan bu tür tavsiyelere nasıl bakıyor bilemiyoruz ama bizim açımızdan bu tür öneriler “ham hayal” olmaktan öte bir anlam taşımıyor.

Erdoğan, dedikleri gibi AKP’yi kapatsa ve yeni bir parti kuracak olsa bunu kimlerle yapacak?

Herhalde uzaydan adam transfer edecek hali yok!

Yine kapattığı AKP’deki insanlar ile yapmayacak mı?

Nasrettin hocanın, “Buna değdi buna değmedi” diye seçtiği gibi o da eski AKP’liler arasından “bu metal yorgunu bu değil” gibi bir seçim yapmak zorunda kalmayacak mı?

Ve seçtikleri ne kadar isabetli olacak? Bütün mesele insan seçimindeki hatalardan kaynaklanmıyor mu?

Erdoğan kimi seçse ona karşı olanlar seçimi isabetsiz bularak hemen aleyhte çalışmaya başlamayacak mı?

Yandaşlar Erdoğan’a böyle uçuk kaçık tekliflerde bulunacaklarına “biz nerede hata yaptık” diye bir nefs muhasebesi yapabilseler! “Herkesi terbiye etmeye, herkese ders vermeye ve herkese ayar çekmeye kalkışınca başımıza bunların gelmesi normal” diyebilseler. Evet, herkesi terbiye etmeye, herkese ders vermeye ve herkese ayar çekmeye kalkıştılar sonunda da seçmen onlara ders verdi.

Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde muhalefeti tercih ederek onları bir güzel terbiye etti!

Bir başka deyişle iktidara müthiş bir ayar çekti. Yandaşların seçim sonuçları doğru okumaları gerek. Hâlâ aldıkları sonuçları “büyük zafer, Cumhur İttifakı sınavdan başarı ile geçti” şeklinde algılamaya devam ederlerse 31 Mart’tan hiç ders almamışlar demektir.

Hoş alsalar da almasalar da çok şey kaybettiler.

Bunun farkına henüz varamadılar ama zaman geçtikçe altlarından nelerin kayıp gittiğini daha iyi idrak edecekler.

Ve bir süre sonra artık AKP’nin değil Erdoğan’ın yük haline geldiğini söylemeye başlarlarsa bu bizim açımızdan sürpriz olmayacaktır.