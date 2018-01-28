Sadece kendimize güvenmiyoruz, kendimize yeterliyiz de

Afrin Operasyonu amaçlanan hedefine nasıl olsa ulaşacak... Neticede bu bir savaş değil, bir güvenlik operasyonu. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör oluşumlarına karşı, devletin üstün güçleri ile giriştiği bir operasyon bu. Bizler vatandaşlar olarak, bu operasyon dolayısıyla sergilenen tabloya ve "Bugünün Türkiye'si"nin dünün Türkiye'sinden ne kadar farklı olduğunu gösteren gelişmelere bakarak mutlu olmalıyız.
Şoku atlattık
"En yakın dün" olarak kabul edebileceğimiz 15 Temmuz darbe girişiminde F-16 pilotlarının FETÖ silahşorları konumunda kendi halklarına karşı koydukları eylemleri hatırlayın. Sanki FETÖ'cü olmayan savaş pilotu yokmuş gibi bir duyguya kapılmamış mıydık? Afrin Operasyonu sırasında Hava Kuvvetleri'nin bu operasyona katkılarını görünce "Demek 15 Temmuz şokunu atlatmışız" diye düşünmüyor muyuz?
Bir Kore anısı
Savaş araç ve gereçlerinin Afrin'de kullanılmasını izlerken de "Uzak dünün Türkiye'si"ne ilişkin anılar canlanıyor zihinlerimizde. Mesela 1950'de bir tümen askerle katıldığımız Kore Savaşı'na ilişkin anılar bunlar. Türkiye'de Mersin'den gemilere binerek Kore'nin Pusan limanına ulaşan 5ooo askerimize savaş cephelerine ulaşmaları için Amerikalılar "Cemse" denilen GM yapımı kamyonlardan vermişlerdi... Ancak bu beş bin kişi içinden kamyon kullanabilecek kimse çıkmadığı için, Türkiye'den kamyon ehliyeti olan askerler istenilmiş ve onlar Pusan'a varıncaya kadar tümen bekletilmişti. Bugünün Türkiye'sinin otomotiv endüstrisinin ürünleri ile olan yakın ilişkisini düşününce, 1950'nin ne kadar uzakta kaldığını görebiliyoruz.
Muhtaç mıyız?
Almanların Leopar tanklarına ilişkin olarak yenilenmeyi ertelemelerine gelince... Burada sözü Rus uzmanlara bırakıyorum... "Bu karar Türkiye'den çok Almanya'yı etkiler" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Doğu Araştırmaları Merkezi yöneticisi Andrey Volodin,"Türkiye sanayisinin gelişimini küçümsememek gerekiyor. Örneğin, şu anda devletin savunma sanayii kompleksleri, hiçbir problem yaşamadan 'Sikorsky' helikopter firması için motor üretebiliyor" da demiş. Rus askeri uzman Vasili Kaşin de "Türk yönetimi, elde edemediği teknoloji ve silah sistemlerini Çin ve Rusya'dan alacaktır. Ve şu anda bu gerçekleşiyor da" diye konuşmuş. Öte yandan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de "Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek" açıklamasını yaptı.
03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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