Mehmet Barlas / Sabah

Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda sahnelenen ve "Bu kadarı da olmaz ki" dedirten Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gelişmeler biteceğe benzemiyor... Çünkü bu rezil cinayetin azmettiricisi olduğu varsayılan S. Arabistan Veliahdı Muhammed Bin Salman'ın görevinden azledilmesi beklenirken, bazılarına göre bu cinayet sayesinde daha da güçlenmiş.



Meğer neymiş...

Son haberlere göre Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü S. Arabistan kabullenmeden hemen önce, Muhammed Bin Salman ABD'deki yakınlarına telefon etmiş ve "Bu Kaşıkçı zaten çok tehlikeli bir İslamcıydı. Müslüman Kardeşler örgütünün üyesiydi" demiş. Muhammed Bin Salman'ın ABD'deki en yakınının Donald Trump'ın damadı Jared Kushner olduğu biliniyor. Ayrıca Trump da S. Arabistan'a satacağı milyarlarca dolarlık silah yüzünden, Muhammed Bin Salman'a derin bir muhabbet duyduğunu gizlemiyor.



Zorla kabullendiler

Sonuçta Türkiye'nin bu cinayet ertesinde attığı kararlı kriminolojik adımlar sayesinde S. Arabistan önce, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında katledildiğini kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra bu cinayetin iki özel jetle İstanbul'a gelen ve veliaht Bin Salman'a yakın görevliler tarafından hunharca işlendiği de kabullenildi. Şimdiyse Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı ve asit banyosunda eritildiği noktasına gelinmiş bulunmakta.



Basın bastırıyor

Genel olarak kabul edilen bir gerçek var. Eğer veliahdın kaderi sadece ABD'nin ve Donald Trump'ın elinde bulunsaydı, bu adam belki de "Azılı bir İslamcıyı yok ettirdim" diyerek azmettirdiği cinayetle iftihar da edebilirdi. Ancak Kaşıkçı etkili "Washington Post"ta yazan bir gazeteciydi. Şimdi hem bu gazete hem de The New York Times bu cinayetin peşini bırakmadıkları için, Trump yönetimi de veliahdı bazen suçlayıp, bazen aklamaya çalışıyor. Bu arada Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de İngiliz The Guardian'da cinayetin faillerinin cezalandırılması gerektiğini yazdı.



Destekçileri var

Bu arada başta İsrail olmak üzere Mısır ve Körfez emirlikleri de Muhammed Bin Salman'dan yana desteklerini seslendirmekteler. Ama yine de bir konsolosluk binasının insan mezbahası gibi kullanılması rezilliği karşısında, S. Arabistan hanedanının çok zor durumda olduğu da inkâr edilemiyor. Bu arada Ürdün ve Pakistan gibi ülkeler Suudi parası uğruna Bin Salman'a destek verirken, Rusya ve Çin de, Suudileri kendi yanlarına çekmek için, Bin Salman'a yanaşmaktalar.

Bakalım bu rezil cinayetin gerçek faillerini S. Arabistan'ın petrol paraları unutturabilecek mi?